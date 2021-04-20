УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7791 відвідувач онлайн
Новини
5 673 26

"Слуга народу" Кравчук про вечірку Тищенка: "Дуже складно пояснювати європейським партнерам, що ми хочемо приєднатися до ЄС"

"Слуга народу" Кравчук про вечірку Тищенка: "Дуже складно пояснювати європейським партнерам, що ми хочемо приєднатися до ЄС"

У "Слузі народу" прокоментували скандал із нардепом Тищенком, який влаштував пишну вечірку в розпал пандемії в одному зі столичних готелів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Особисто я дуже негативно оцінюю цей, вже другий такий, випадок. Дуже складно пояснювати європейським партнерам, що ми хочемо приєднатися до ЄС, коли тут, де ми перебуваємо, є обмеження під час обіду одна особа за столиком, і просять розсістися, всі ходять у масках навіть на вулицях, і дуже великі штрафи. Скажу так: я б такого не зробила", - наголосила нардеп.

Кравчук пояснила, як прийнято діяти у фракції в таких скандальних випадках.

"У нас 245 народних депутатів, це в 10 разів більше, ніж у найменшій фракції. Дуже багато людей. Якщо бувають випадки, які виходять за рамки пристойності, моралі або порушують будь-які обмеження, то розмову веде заступник голови фракції. Оскільки Микола сам один із заступників голови фракції, то вести розмову з ним повинен, напевно, Давид Арахамія, який є головою фракції", - додала вона.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня в ресторані київського готелю Fairmont на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.

Нагадаємо, в кінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у схожий скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан у центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вечірки і підпільні святкування в розпал карантину неприпустимі. COVID не вибирає за соціальним статусом, - Степанов

Кравчук Євгенія (375) Тищенко Микола (353)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Та не. Как раз просто.
Отлично видно чего вы хотите на самом деле.
показати весь коментар
20.04.2021 12:04 Відповісти
+11
Презик, который ставит чуть ли не ультиматумы ЕС и НАТО, этого не понимает?
показати весь коментар
20.04.2021 12:04 Відповісти
+7
"Слуга народа" Нардеп Евгений Шевченко провел встречу с захватившим власть в Беларуси "президентом" Александром Лукашенко.https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcensor.net%2Fru%2Fn3260828%3Ffbclid%3DIwAR3uhO0S7wGxGxAopH5GkyNDVX5a0pr8a7iSHocKD9SmSNYU8Gr_hGIwRCQ&h=AT0U5PY59MQv8gI9l0fnVd3K60vt56mTxycWMUKRyaMTkb22lAYlKZ85wyke685DmhhRuUNKM_OeN2NFGFtdHROdo3eMqlaw1hNDTKRIhIb4PNYf2JOCKp6MPC8kVx0cRTZm&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2EEHUaCFSQu91ljus_BPQhbsB4ccinS1jSk8Zp8xqRKJ7IJ8gQymMN8OlCNHGfkSwWWP7LVGq6trLO_XzAlvW4R1xlx9hRqZ3S0l2ryLay6hddli3nCRI4qzHj6JzPjIbB7Gnm7jfwix0-stWzrEaPIw https://censor.net/ru/n3260828
В то же время Лиза Богуцкая призывает разорвать дип. отношения с Россией. Поведение т.н. "Слуг" можно сравнить с ролевыми играми проституток в борделе. Все на любой вкус. Хочешь я буду медсестричкой? Хочешь школьницей?.. А тут мы и патриоты Украины и России в одном вонючем флаконе. На сваливание в одну грязную монокучу депутатов самой различной полит.ориентации, или вовсе без таковой, и рассчитывали политтехнологи Зеленского для полной дезориентации избирателей, которые проголосовали за вымышленный каждым для себя фантом Голобородько, а затем за кого попало на парламентских выборах.
показати весь коментар
20.04.2021 12:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та не. Как раз просто.
Отлично видно чего вы хотите на самом деле.
показати весь коментар
20.04.2021 12:04 Відповісти
ладно были бы просто нарушения по численности гостей, месте проведения и масочному режиму, как например на вечеринке премьера в Швеции

но была "Це мєрзость. Це реально мєрзость, тіпи".
https://www.youtube.com/watch?v=K-NZIOUIApE
показати весь коментар
20.04.2021 14:31 Відповісти
Котлете ваш ЕС нужен разве что для шопинга и отдыха. Как и всем власть имущим.
показати весь коментар
20.04.2021 12:04 Відповісти
Может надо уменьшить зарплату слугам ?
показати весь коментар
20.04.2021 12:04 Відповісти
а они так в этой з.п и нуждаются?))) они могут эту з.п и доплачивать
показати весь коментар
20.04.2021 12:07 Відповісти
Презик, который ставит чуть ли не ультиматумы ЕС и НАТО, этого не понимает?
показати весь коментар
20.04.2021 12:04 Відповісти
Да ладно. А как же евродепутаты пойманные на гей-вечеринке в Брюсселе во время карантина. Снимите уже розовые очки.
показати весь коментар
20.04.2021 12:05 Відповісти
И что было дальше с этими депутатами?
показати весь коментар
20.04.2021 12:13 Відповісти
А в ответ тишина... , потому что там депутаты были наказаны.
показати весь коментар
20.04.2021 12:20 Відповісти
Я бы не стал сравнивать частный день рождения, с вечеринкой с наркотиками. И подавший в отставку был против геев, это вызвало резонанс, а он там был не один. Что например насчет эстонского дипломата?
показати весь коментар
20.04.2021 12:27 Відповісти
В Украине засекли министра инфраструктуры Криклия на вечеринке с куриным магнатом Косюком и наркотиками. Но в СМИ тишина... Это же не прошлая, украинская власть, которую нужно было валить любыми способами и раздувать из мух слонов.

А что с эстонским дипломатом?
показати весь коментар
20.04.2021 12:32 Відповісти
Его уволили за гей-вечеринку с наркотиками во время комендантского часа?
показати весь коментар
20.04.2021 12:35 Відповісти
Его, по крайней мере, оштрафовали, как и других участников вечеринки.
А Котлете все сходит с рук, он наглеет еще больше.
показати весь коментар
20.04.2021 12:38 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2021 12:06 Відповісти
они не переживают о зебилах, им ничего объяснять не нужно)))
показати весь коментар
20.04.2021 12:06 Відповісти
"Слуга народа" Нардеп Евгений Шевченко провел встречу с захватившим власть в Беларуси "президентом" Александром Лукашенко.https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcensor.net%2Fru%2Fn3260828%3Ffbclid%3DIwAR3uhO0S7wGxGxAopH5GkyNDVX5a0pr8a7iSHocKD9SmSNYU8Gr_hGIwRCQ&h=AT0U5PY59MQv8gI9l0fnVd3K60vt56mTxycWMUKRyaMTkb22lAYlKZ85wyke685DmhhRuUNKM_OeN2NFGFtdHROdo3eMqlaw1hNDTKRIhIb4PNYf2JOCKp6MPC8kVx0cRTZm&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2EEHUaCFSQu91ljus_BPQhbsB4ccinS1jSk8Zp8xqRKJ7IJ8gQymMN8OlCNHGfkSwWWP7LVGq6trLO_XzAlvW4R1xlx9hRqZ3S0l2ryLay6hddli3nCRI4qzHj6JzPjIbB7Gnm7jfwix0-stWzrEaPIw https://censor.net/ru/n3260828
В то же время Лиза Богуцкая призывает разорвать дип. отношения с Россией. Поведение т.н. "Слуг" можно сравнить с ролевыми играми проституток в борделе. Все на любой вкус. Хочешь я буду медсестричкой? Хочешь школьницей?.. А тут мы и патриоты Украины и России в одном вонючем флаконе. На сваливание в одну грязную монокучу депутатов самой различной полит.ориентации, или вовсе без таковой, и рассчитывали политтехнологи Зеленского для полной дезориентации избирателей, которые проголосовали за вымышленный каждым для себя фантом Голобородько, а затем за кого попало на парламентских выборах.
показати весь коментар
20.04.2021 12:06 Відповісти
само собой сложно
когда вокруг кремлёвские зебильные провокаторы
сознательно дискредитирующие и без того немощную госвласть
под крышей "беззубого" преза
показати весь коментар
20.04.2021 12:08 Відповісти
"Так как Николай сам один из заместителей главы фракции, то вести разговор с ним должен, наверное, Давид Арахамия, который является главой фракции", - добавила она. ... Цікаво, а хто має вести роз"яснювальну роботу з ЗЕленим ублюдком, який показує приклад, як треба класти болт на карантин і правила поведінки, розгулюючи в Буковелі без маски, і селфлячись з подібними собі баранами?
показати весь коментар
20.04.2021 12:09 Відповісти
Просто хотел видимо сказать "В большой семье не без урода", но как тут такое сказать? бениного пса куда записать? А зэбуынов игоря КАЛОмойского (наридные приймальнЫе в центральном офисе каломойши) куда? про юрченка и говорить нечего - двортерьер блохастый, который случайно затесался в стае. Котлета просто живет как хочет - шикарно, пафосно и очень дорого. Ну а чО? НичО. Какая разница (С)
показати весь коментар
20.04.2021 12:10 Відповісти
Вєчерінка вам моя заважає ? Ось тобі мій - атвєт , зебидло . .
"Слуга народа" Кравчук о вечеринке Тищенко: "Очень сложно объяснять европейским партнерам, что мы хотим присоединиться к ЕС" - Цензор.НЕТ 6857 .
показати весь коментар
20.04.2021 12:10 Відповісти
Слуги делают все возможное что бы от Украины Европа шарахалась
показати весь коментар
20.04.2021 12:11 Відповісти
Для быдла73 все ок. Оно само мечтает хоть раз в жизни круто оторваться, но не может по причине нахождения на социальном дне. Этот "коля" и сам оттуда, случайно всплыл на дрожжах.
показати весь коментар
20.04.2021 12:13 Відповісти
Мог ли Тищенко обойтись без громкой вечеринки в локдаун? Хм…А может ли Зеленский обойтись без кортежей в 30+ машин? А может ли Зеленский обойтись без смены интерьеров в самолетах за счет бюджета в тяжелейший год? А мог ли Зеленский обойтись без 18 отпусков за два года «работы»? А мог ли Яременко обойтись без анала-табу на заседании парламента? А могли бы все эти «слуги» обойтись без беспрерывных зашкваров? А могли ли все эти новые лица обойтись без превращения политики в клоунаду, а Украины - в цирк?

Могли бы. Конечно, могли бы. Но как бы тогда они еще показали нам, где мы и где они? Как бы тогда они еще показали, кто здесь элита, кто здесь власть, кто здесь главный? Как бы тогда они ощущали свое превосходство? Достижениями? Ха.

Другого способа же нет для них. Они ведь низкие, подлые, они тупые, в конце концов. Получившие власть не по заслугам и способностям, а волей олигархов. Их способностей хватает на прибарахлиться.

Спалившиеся гулянки Тищенко - это не ошибки и не грабли. Это демонстрация. Такая же, как кортежи Зеленского. Не удивлюсь, кстати, если «журналисткам», спалившим вечеринку Тищенко, Коля звонил сам. Шоб все видели. И шоб понимали, кому здесь закон не писан. В обоих смыслах.

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81?__eep__=6&__cft__[0]=AZUkfxg3SUUoKx8u3JLdwC7eyQmGw0dNMYwmKFfo_qngTYDcqUF6Aj2MNJ0fArnLgh1OJPYtUCE2f96Ywf85XHFApGwGcAXutEvXAW6Bdn1nysdRuBi27VJu58RTkN2k0xwXylOT23wepwFZuFjHwDjnbc2C2_yRtR-YEIz5BDCUqyR_i8Mh2B0AGDNgdfHYO_M&__tn__=*NK-R #вголос Автор: Светлана Самборская
показати весь коментар
20.04.2021 12:20 Відповісти
Пишуть, що на гулянці був і феєрверк. Таким чином, можемо констатувати, що Зеленський виконав принаймні один пункт своєї президентської програми: "Україна, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження..."
https://www.youtube.com/watch?v=r2VNPYO9hJQ&t=40s
показати весь коментар
20.04.2021 12:24 Відповісти
Владимир Петров:
Владимир Александрович, добрый вечер! У вас как я слышал проблемы с собакой? Говорят, что ваш бультерьер Тищенко настолько тупой, что ни с первого, ни со второго, ни с пятого раза не понимает, что локдаун один для всех.
У меня всю жизнь собаки, господин президент, поэтому как собаковод собаководу рекомендую снять с ноги тапок, в прямом смысле с ноги и тапок, и в прямом смысле дать этим тапком по тупой собачьей морде Николая.
Обнял!
показати весь коментар
20.04.2021 12:38 Відповісти
Тю. Кравчук знайшла крайнього? ПреЗЕдентові можна, а Миколі "Вєлюру Оболонському" - ні?

"Слуга народу" Кравчук про вечірку Тищенка: "Дуже складно пояснювати європейським партнерам, що ми хочемо приєднатися до ЄС" - Цензор.НЕТ 2895

"Слуга народу" Кравчук про вечірку Тищенка: "Дуже складно пояснювати європейським партнерам, що ми хочемо приєднатися до ЄС" - Цензор.НЕТ 6875
показати весь коментар
20.04.2021 13:11 Відповісти
 
 