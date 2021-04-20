"Слуга народу" Кравчук про вечірку Тищенка: "Дуже складно пояснювати європейським партнерам, що ми хочемо приєднатися до ЄС"

У "Слузі народу" прокоментували скандал із нардепом Тищенком, який влаштував пишну вечірку в розпал пандемії в одному зі столичних готелів.

"Особисто я дуже негативно оцінюю цей, вже другий такий, випадок. Дуже складно пояснювати європейським партнерам, що ми хочемо приєднатися до ЄС, коли тут, де ми перебуваємо, є обмеження під час обіду одна особа за столиком, і просять розсістися, всі ходять у масках навіть на вулицях, і дуже великі штрафи. Скажу так: я б такого не зробила", - наголосила нардеп.

Кравчук пояснила, як прийнято діяти у фракції в таких скандальних випадках.

"У нас 245 народних депутатів, це в 10 разів більше, ніж у найменшій фракції. Дуже багато людей. Якщо бувають випадки, які виходять за рамки пристойності, моралі або порушують будь-які обмеження, то розмову веде заступник голови фракції. Оскільки Микола сам один із заступників голови фракції, то вести розмову з ним повинен, напевно, Давид Арахамія, який є головою фракції", - додала вона.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня в ресторані київського готелю Fairmont на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.

Нагадаємо, в кінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у схожий скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан у центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".

