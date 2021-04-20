"Слуга народу" Кравчук про вечірку Тищенка: "Дуже складно пояснювати європейським партнерам, що ми хочемо приєднатися до ЄС"
У "Слузі народу" прокоментували скандал із нардепом Тищенком, який влаштував пишну вечірку в розпал пандемії в одному зі столичних готелів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
"Особисто я дуже негативно оцінюю цей, вже другий такий, випадок. Дуже складно пояснювати європейським партнерам, що ми хочемо приєднатися до ЄС, коли тут, де ми перебуваємо, є обмеження під час обіду одна особа за столиком, і просять розсістися, всі ходять у масках навіть на вулицях, і дуже великі штрафи. Скажу так: я б такого не зробила", - наголосила нардеп.
Кравчук пояснила, як прийнято діяти у фракції в таких скандальних випадках.
"У нас 245 народних депутатів, це в 10 разів більше, ніж у найменшій фракції. Дуже багато людей. Якщо бувають випадки, які виходять за рамки пристойності, моралі або порушують будь-які обмеження, то розмову веде заступник голови фракції. Оскільки Микола сам один із заступників голови фракції, то вести розмову з ним повинен, напевно, Давид Арахамія, який є головою фракції", - додала вона.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня в ресторані київського готелю Fairmont на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.
Нагадаємо, в кінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у схожий скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан у центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".
Отлично видно чего вы хотите на самом деле.
но была "Це мєрзость. Це реально мєрзость, тіпи".
А что с эстонским дипломатом?
А Котлете все сходит с рук, он наглеет еще больше.
В то же время Лиза Богуцкая призывает разорвать дип. отношения с Россией. Поведение т.н. "Слуг" можно сравнить с ролевыми играми проституток в борделе. Все на любой вкус. Хочешь я буду медсестричкой? Хочешь школьницей?.. А тут мы и патриоты Украины и России в одном вонючем флаконе. На сваливание в одну грязную монокучу депутатов самой различной полит.ориентации, или вовсе без таковой, и рассчитывали политтехнологи Зеленского для полной дезориентации избирателей, которые проголосовали за вымышленный каждым для себя фантом Голобородько, а затем за кого попало на парламентских выборах.
когда вокруг кремлёвские зебильные провокаторы
сознательно дискредитирующие и без того немощную госвласть
под крышей "беззубого" преза
Могли бы. Конечно, могли бы. Но как бы тогда они еще показали нам, где мы и где они? Как бы тогда они еще показали, кто здесь элита, кто здесь власть, кто здесь главный? Как бы тогда они ощущали свое превосходство? Достижениями? Ха.
Другого способа же нет для них. Они ведь низкие, подлые, они тупые, в конце концов. Получившие власть не по заслугам и способностям, а волей олигархов. Их способностей хватает на прибарахлиться.
Спалившиеся гулянки Тищенко - это не ошибки и не грабли. Это демонстрация. Такая же, как кортежи Зеленского. Не удивлюсь, кстати, если «журналисткам», спалившим вечеринку Тищенко, Коля звонил сам. Шоб все видели. И шоб понимали, кому здесь закон не писан. В обоих смыслах.
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81?__eep__=6&__cft__[0]=AZUkfxg3SUUoKx8u3JLdwC7eyQmGw0dNMYwmKFfo_qngTYDcqUF6Aj2MNJ0fArnLgh1OJPYtUCE2f96Ywf85XHFApGwGcAXutEvXAW6Bdn1nysdRuBi27VJu58RTkN2k0xwXylOT23wepwFZuFjHwDjnbc2C2_yRtR-YEIz5BDCUqyR_i8Mh2B0AGDNgdfHYO_M&__tn__=*NK-R #вголос Автор: Светлана Самборская
Владимир Александрович, добрый вечер! У вас как я слышал проблемы с собакой? Говорят, что ваш бультерьер Тищенко настолько тупой, что ни с первого, ни со второго, ни с пятого раза не понимает, что локдаун один для всех.
У меня всю жизнь собаки, господин президент, поэтому как собаковод собаководу рекомендую снять с ноги тапок, в прямом смысле с ноги и тапок, и в прямом смысле дать этим тапком по тупой собачьей морде Николая.
Обнял!