Посол США в РФ Салліван цього тижня вирушає до Вашингтона на консультації, але обіцяє повернутися до можливої зустрічі Байдена з Путіним

Посол США в РФ Салліван цього тижня вирушає до Вашингтона на консультації, але обіцяє повернутися до можливої зустрічі Байдена з Путіним

Посол США в Росії Джон Салліван планує цього тижня поїхати до Вашингтона на консультації.

Про це він заявив РИА-Новости, інформує Цензор.НЕТ.

"Упевнений, що буде важливо провести прямі бесіди з моїми новими колегами з адміністрації президента (Джо) Байдена... про нинішній стан двосторонніх відносин Росії і США. Крім того, я не бачив своєї сім'ї ось уже понад рік, і це ще одна важлива причина поїхати додому", - сказав посол, пообіцявши повернутися до можливої ​​зустрічі лідерів двох країн.

Нагадаємо, Росія ввела санкції щодо шести американських високопоставлених чиновників. Вони нібито причетні до "реалізації антиросійського курсу".

Раніше повідомлялося, що в Росії рекомендують американському послу Джону Салливану поїхати на консультації в США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посол США Салліван відмовився покинути Росію, попри рекомендації помічника Путіна, - Axios

Странно, ему рекомендовали поехать на консультации, он- поедет на консультации. А к чему был демарш об отказе???
Я невпевнений у демарші. Скоріше за все, журналісти з дописами поквапились. То ж їхня робота і заробок.
Главное , чтобы они не начали выяснять отношения на территории Украины .
Skype не працює, а канали спецзв'язку навіть аматорами прослуховуються.
То мусить їхати-летіти, щоби побачитися-побалакати.
Неразумное решение. Русские "рекомендовали" - надо было демонстративно игнорировать такую "рекомендацию". И посмотреть на реакцию русских. Высылки не было . . .
ну все:- Саливан в Америку а ФСБ шмонать его кабинет
Ничего страшного. Будут общаться через Берн в Швейцарии, посредством Штирлица и радистки Кэт, как во время Второй мировой. Уже опыт наработан.
