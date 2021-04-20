Посол США в РФ Салліван цього тижня вирушає до Вашингтона на консультації, але обіцяє повернутися до можливої зустрічі Байдена з Путіним

Посол США в Росії Джон Салліван планує цього тижня поїхати до Вашингтона на консультації.

Про це він заявив РИА-Новости, інформує Цензор.НЕТ.

"Упевнений, що буде важливо провести прямі бесіди з моїми новими колегами з адміністрації президента (Джо) Байдена... про нинішній стан двосторонніх відносин Росії і США. Крім того, я не бачив своєї сім'ї ось уже понад рік, і це ще одна важлива причина поїхати додому", - сказав посол, пообіцявши повернутися до можливої ​​зустрічі лідерів двох країн.

Нагадаємо, Росія ввела санкції щодо шести американських високопоставлених чиновників. Вони нібито причетні до "реалізації антиросійського курсу".

Раніше повідомлялося, що в Росії рекомендують американському послу Джону Салливану поїхати на консультації в США.

