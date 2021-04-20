Ткаченко про штрафи за порушення "мовного закону": Давайте спочатку штрафувати чиновників, а потім перейдемо до працівників кафе

Міністр культури Олександр Ткаченко вважає за потрібне починати застосовувати штрафи за порушення "мовного закону" саме до чиновників та депутатів. Після цього можна буде переходити до штрафування звичайних людей.

Про це Ткаченко заявив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, якби законодавці почали штрафувати в першу чергу самих себе, тоді населення сприйняло б таке введення більш коректно.

"Давайте почнемо штрафувати чиновників спочатку. А потім перейдемо до звичайних людей, які працюють в кафе і можуть забути якісь українські слова. Я б не хотів, щоб ми перетворювали ці штрафи у фетиш. Щоб ми не перетворювали це інструмент зведення рахунків або ще чогось", - зазначив Ткаченко.

Міністр додав, що зараз серед депутатів є думки подати поправки в закон, які б скасували штрафи для населення в побутовій сфері.

"Я абсолютно підтримую постановку такого питання. Покажіть приклад, шановні законодавці й чиновники", - додав Ткаченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Українська мова може стати не просто державною, а реально основною", - Ткаченко