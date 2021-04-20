УКР
Ткаченко про штрафи за порушення "мовного закону": Давайте спочатку штрафувати чиновників, а потім перейдемо до працівників кафе

Ткаченко про штрафи за порушення "мовного закону": Давайте спочатку штрафувати чиновників, а потім перейдемо до працівників кафе

Міністр культури Олександр Ткаченко вважає за потрібне починати застосовувати штрафи за порушення "мовного закону" саме до чиновників та депутатів. Після цього можна буде переходити до штрафування звичайних людей.

Про це Ткаченко заявив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, якби законодавці почали штрафувати в першу чергу самих себе, тоді населення сприйняло б таке введення більш коректно.

"Давайте почнемо штрафувати чиновників спочатку. А потім перейдемо до звичайних людей, які працюють в кафе і можуть забути якісь українські слова. Я б не хотів, щоб ми перетворювали ці штрафи у фетиш. Щоб ми не перетворювали це інструмент зведення рахунків або ще чогось", - зазначив Ткаченко.

Міністр додав, що зараз серед депутатів є думки подати поправки в закон, які б скасували штрафи для населення в побутовій сфері.

"Я абсолютно підтримую постановку такого питання. Покажіть приклад, шановні законодавці й чиновники", - додав Ткаченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Українська мова може стати не просто державною, а реально основною", - Ткаченко

Ткаченко Олександр (509) українська мова (849) мова (750) російська мова (331) штраф (1924)
+12
А давайте министр "асилит" (чисто для себя) термин "ЗАКОН". И поймет, что штрафовать нужно ВСЕХ кто его нарушил. Иначе это будет "юридический суржик", который "бояре" трактуют в зависимости от СВОИХ нужд.
20.04.2021 12:13 Відповісти
+6
Е ні . ! Всіх так -всіх . .

Бардак з цього й починається - а давайте , мовляв ,оштрафуємо спочатку цих , а вже потім тих ,, або навпаки , і т.д.
20.04.2021 12:23 Відповісти
+4
правильно
20.04.2021 12:11 Відповісти
правильно
20.04.2021 12:11 Відповісти
яка різниця, на якій соц. сходинці порушник? тут проблема у тому, що шишок не штрафують, бо вони шишки.
20.04.2021 12:47 Відповісти
А давайте министр "асилит" (чисто для себя) термин "ЗАКОН". И поймет, что штрафовать нужно ВСЕХ кто его нарушил. Иначе это будет "юридический суржик", который "бояре" трактуют в зависимости от СВОИХ нужд.
20.04.2021 12:13 Відповісти
Займитесь чем-то полезным . Много говорящих на украинском - вата , много говорящих на русском , еврейском , армянском , татарском , азербайджанском , ... - патриоты . Проблема не в языке , а в голове .
20.04.2021 12:15 Відповісти
одне іншому не заважає... нехай виконують цей і інші закони -тоді буде порядок!
20.04.2021 12:17 Відповісти
Расшифруй твоё понятие "порядок" .
20.04.2021 12:19 Відповісти
ти що, дибіл? відкрий словник і прочитай коли не знаєш
20.04.2021 12:21 Відповісти
Этот недоумок по ходу не догадывается, что "порядок" может включать в себя регулярные визиты на бутылку вполне себе в законной форме. Чему рашка и её сателлит являются свежим примером. Порядок же, всех к ногтю прижали, никто не барагозит - лепота.
20.04.2021 12:44 Відповісти
В штатах була така історія, коли іспаномовні зажадали, щоб для їхніх дітей відкрити державні, іспаномовні школи. Американські урядовці їх тихо-тихо послали, бо чітко усвідомлювали, що це буде держава в державі.

Хто-хто, а американці розуміються на державному будівництві.
20.04.2021 15:40 Відповісти
Коли почнете? Один міністр постійно бе-бе-белькоче не українською.
20.04.2021 12:16 Відповісти
Хто ж Авакова оштрафує?
20.04.2021 12:21 Відповісти
Е ні . ! Всіх так -всіх . .

Бардак з цього й починається - а давайте , мовляв ,оштрафуємо спочатку цих , а вже потім тих ,, або навпаки , і т.д.
20.04.2021 12:23 Відповісти
твоё предложение как раз сейчас же и примут в первом чтении...
гівно піарістое...
20.04.2021 12:28 Відповісти
вот давай. начни с авакова и люси
20.04.2021 12:31 Відповісти
Давайте вначале штрафовать чиновников/ Правильно.Каждый закон ещё должен учитывать социальное происхождение, партийность, национальность наказуемого.
20.04.2021 12:34 Відповісти
Отлично!!!!
Когда оштрафуют Мендель Авакяна Геращенко ?
20.04.2021 12:36 Відповісти
и пожалуйста разберитесь и оштрафуйте людей которые построили дома в заповедных зонах (как например министр культуры Ткаченко)
20.04.2021 12:40 Відповісти
А може краще, щоб закон був однаковий для всіх?
20.04.2021 12:47 Відповісти
Він що, хоче щоб ми почекали коли вони Авакова оштрафують?
Зелена мразота навмисно доводить все до абсурду.
20.04.2021 13:08 Відповісти
ткаченко, як і всі інші зеленські, не знає українського законодавства та й не бажає знати оскільки самі вони не мають української ідентичності.
статтею 188-52 КУпАП передбачена відповідальність, в тому числі, й для посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування (чиновників, як воно висловилось).
тож беріть, штрафуйте, всіх, хто не виконує вимог Закону.
20.04.2021 13:33 Відповісти
100%
20.04.2021 13:51 Відповісти
А чого Ви хочете?! Ткаченко - рускоязикий пацан.
20.04.2021 15:42 Відповісти
Міністр культури України запропонував відтермінувати штрафи за порушення мовного закону.
Міністр повинен прийняти міри до виконання закону, а також указу про створення програми просування мови Замість того ,щоб шукати причини невиконання закону та указу. Тобто міністр не виконує свої функції. Геть такого міністра!!!
20.04.2021 16:23 Відповісти
А давайтє вначалє штрафуватиме порушників закону суд, а не міністр "культури"! Чого ти стромляєш свого довгого носа куди не попадя?
20.04.2021 18:43 Відповісти
 
 