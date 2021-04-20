Печерський суд заочно заарештував ексглаву МВС Захарченка та його заступника у справі про ввезення гранат з РФ. Це дає право домагатися екстрадиції, - Офіс Генпрокурора

За участю прокурорів Офісу Генерального прокурора Печерський районний суд Києва обрав колишньому міністру внутрішніх справ України Віталію Захарченку та його заступнику Віктору Ратушняку запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою в кримінальному провадженні за фактами перевищення влади і службових повноважень під час поставки гранат із Російської Федерації, що спричинило тяжкі наслідки, та організації розтрати грошових коштів МВС України в особливо великих розмірах під час їхнього розмитнення (ч.3 ст.365, ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Зазначається, що таке рішення суду надає право стороні обвинувачення розпочати стосовно колишніх міністра та його заступника процедуру екстрадиції. Також прокурори звертатимуться до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia).



"За даними слідства, з метою озброєння особового складу працівників органів внутрішніх справ, експосадовці міністерства організували у січні 2014 року незаконну поставку в Україну 13 тис. 406 одиниць гранат виробництва Російської Федерації. Колишні Міністр та його заступник також організували безпідставне митне оформлення ввезених гранат та сплату МВС України більше 1 млн 177 тис. грн митних платежів", - випливає з повідомлення.



Також підкреслюється, що вказані гранати не входили до переліку спеціальних засобів, що перебували на озброєнні МВС України та не пройшли випробування Міністерства охорони здоров’я України "щодо можливості їхнього застосування до людей", уточнили в Офісі Генпрокурора.

"18 та 19 лютого 2014 року ввезені таким чином гранати російського виробництва було застосовано у центральній частині міста Києва до мітингувальників, внаслідок чого постраждало 86 осіб. Зокрема, за даними слідства, тяжкі тілесні ушкодження тоді отримали 17 осіб, середньої тяжкості – 23 особи, легкі – 45 осіб. Одна людина загинула. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань", - додали в Офісі Генпрокурора.

Також читайте: Ексміністра Захарченка і двох колишніх військових позбавили нагород ГУР Міноборони