"Слуга народу" Корнієнко про зустріч нардепа "СН" Шевченка з Лукашенком: це його особиста ініціатива. Фракція буде вимагати пояснень

"Слуга народу" Корнієнко про зустріч нардепа "СН" Шевченка з Лукашенком: це його особиста ініціатива. Фракція буде вимагати пояснень

Зустріч нардепа "Слуги народу" з Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі, - його особиста ініціатива, він не представляє Україну.

Фракція СН може зажадати від нього пояснень, повідомив LIGA.net заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ.

Він сказав, що Шевченко не був делегований партією Слуга народу, МЗС або Офісом президента на проведення будь-яких переговорів "з офіційними особами Білорусі". Шевченко також не входить до складу парламентської делегації в Білорусі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Шевченко обматюкав супротивників Лукашенка

"Відповідно, всі зустрічі, які він проводить або буде проводити, є його особистою ініціативою. Він діє як приватна особа, а не представник держави", - сказав Корнієнко.

Корнієнко вважає, що такі дії як мінімум порушують порядок реалізації зовнішньої політики і принцип узгодженості дій усіх гілок влади в міжнародних відносинах.

"Очікується, що фракція вимагатиме від пана Шевченка пояснень після його повернення", - сказав Кориненко.

Білорусь (8077) Лукашенко Олександр (2695) Слуга народу (2857) Корнієнко Олександр (666) Шевченко Євгеній Слуга народу (91)
Цирк отмазался ?
20.04.2021 12:20 Відповісти
"Слуга народа" Корниенко о встрече нардепа "СН" Шевченко с Лукашенко: Это его личная инициатива. Фракция будет требовать объяснений - Цензор.НЕТ 5392
20.04.2021 12:23 Відповісти
так почему этот самодеятель еще в партии?
завтра он самодеятельно поедет в москву и будет от имени Украины прресмыкатся перед ******?
20.04.2021 12:38 Відповісти
Цирк отмазался ?
20.04.2021 12:20 Відповісти
20.04.2021 12:20 Відповісти
А корниенко єто заявляет кого представляет?
По чьей инициативе?
20.04.2021 12:21 Відповісти
Да, уж... Корниенко маска- очень идет! Особенно на этой фотке пошла бы.
20.04.2021 12:23 Відповісти
Просто время "вскрывать карты". Зачем оно туда летало? Что обсуждало? И НА КОГО он работает - вот в чем вопрос самый главный.
20.04.2021 12:23 Відповісти
20.04.2021 12:23 Відповісти
а вопрос об изгнании этого врага Украины вы не собираетесь ставить?
20.04.2021 12:24 Відповісти
Нет.
20.04.2021 13:00 Відповісти
так почему этот самодеятель еще в партии?
завтра он самодеятельно поедет в москву и будет от имени Украины прресмыкатся перед ******?
20.04.2021 12:38 Відповісти
Терміново повинен прийматись закон про колаборантів і відклик народних депутатів,а таких як шевченко і тищенко треба притягати до кримінальної відповідальності.
20.04.2021 12:40 Відповісти
Дело в том, что СН даже гавном назвать язык не поворачивается, ибо это не гавно , а ГАВНИЩЕ!
показати весь коментар
"Слуга народа" Нардеп Евгений Шевченко провел встречу с захватившим власть в Беларуси "президентом" Александром Лукашенко.https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcensor.net%2Fru%2Fn3260828%3Ffbclid%3DIwAR3uhO0S7wGxGxAopH5GkyNDVX5a0pr8a7iSHocKD9SmSNYU8Gr_hGIwRCQ&h=AT0U5PY59MQv8gI9l0fnVd3K60vt56mTxycWMUKRyaMTkb22lAYlKZ85wyke685DmhhRuUNKM_OeN2NFGFtdHROdo3eMqlaw1hNDTKRIhIb4PNYf2JOCKp6MPC8kVx0cRTZm&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2EEHUaCFSQu91ljus_BPQhbsB4ccinS1jSk8Zp8xqRKJ7IJ8gQymMN8OlCNHGfkSwWWP7LVGq6trLO_XzAlvW4R1xlx9hRqZ3S0l2ryLay6hddli3nCRI4qzHj6JzPjIbB7Gnm7jfwix0-stWzrEaPIw https://censor.net/ru/n3260828
В то же время Лиза Богуцкая призывает разорвать дип. отношения с Россией. Поведение т.н. "Слуг" можно сравнить с ролевыми играми проституток в борделе. Все на любой вкус. Хочешь я буду медсестричкой? Хочешь школьницей?.. А тут мы и патриоты Украины и России в одном вонючем флаконе. На сваливание в одну грязную монокучу депутатов самой различной полит.ориентации, или вовсе без таковой, и рассчитывали политтехнологи Зеленского для полной дезориентации избирателей, которые проголосовали за вымышленный каждым для себя фантом Голобородько, а затем за кого попало на парламентских выборах.
20.04.2021 12:51 Відповісти
Депутат парламента не представляет страну? Даже страшно себе представить, чему там еще их научили в Трускавце.
показати весь коментар
20.04.2021 13:01 Відповісти
жопоблок також готується до поїздки в анус побєдобєсія і шта?
20.04.2021 13:02 Відповісти
20.04.2021 13:03 Відповісти
20.04.2021 13:04 Відповісти
20.04.2021 13:06 Відповісти
Да ладно! Не делегировала! А в свои ряды такого адепта брать? А Тищенко (Коля - котлета) и прочие "лидеры"? Чья ответственность? Дерьма набрали воз и целую тележку, а теперь не знают как от грязи отмыться
20.04.2021 13:16 Відповісти
Ну так выгоните его к ипеням из фракции, и эта регианальная консерва не сможет больше "популяризовать" вашу и так опупеть какую "популярную" партию.
20.04.2021 13:39 Відповісти
Так в чому проблема! Якщо бажає діяти як приватна особа, то позбавте статусу депутата, або нехай сам складає депутатський мандат, якщо йому так "свербить" діяти в статусі приватної особи.
20.04.2021 13:56 Відповісти
вони один зашквар (коля котлета), тут же перебивають слідуючим.
20.04.2021 14:47 Відповісти
Вранье. Шевченко поехал к Луке по распоряжению ЗЕ, который даже уполномочил его на заключение договоренностей.

Лукашенко распорядился посталять электроэнергию в Украину по личной инициативе какого-то там Шевченко?

Только конченый зебил способен в это поверить.
20.04.2021 15:52 Відповісти
Зебилы! Это вы навыбирали продукцию дефекации. Значит, вы оно и есть. Этот поц пытается убедить, что нардеп их фракции, член (хрен) их партии может быть частным лицом! Вам, зебилам, эта отмазка сойдет за объяснение, это я понимаю. Но оно же пытается втюхать это думающим людям, принимая нас (ага, и меня) за вас!! А вот это обидно.
20.04.2021 16:03 Відповісти
У кого то дизтоплива на 4 дня осталось,а на носу посевная и возможная война с Рашкой Почанчики,а где украинские НПЗ,позвольте спросить?)Может,все гораздо проще обьясняется,га?
21.04.2021 06:42 Відповісти
 
 