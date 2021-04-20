"Слуга народу" Корнієнко про зустріч нардепа "СН" Шевченка з Лукашенком: це його особиста ініціатива. Фракція буде вимагати пояснень
Зустріч нардепа "Слуги народу" з Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі, - його особиста ініціатива, він не представляє Україну.
Фракція СН може зажадати від нього пояснень, повідомив LIGA.net заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ.
Він сказав, що Шевченко не був делегований партією Слуга народу, МЗС або Офісом президента на проведення будь-яких переговорів "з офіційними особами Білорусі". Шевченко також не входить до складу парламентської делегації в Білорусі.
"Відповідно, всі зустрічі, які він проводить або буде проводити, є його особистою ініціативою. Він діє як приватна особа, а не представник держави", - сказав Корнієнко.
Корнієнко вважає, що такі дії як мінімум порушують порядок реалізації зовнішньої політики і принцип узгодженості дій усіх гілок влади в міжнародних відносинах.
"Очікується, що фракція вимагатиме від пана Шевченка пояснень після його повернення", - сказав Кориненко.
По чьей инициативе?
завтра он самодеятельно поедет в москву и будет от имени Украины прресмыкатся перед ******?
В то же время Лиза Богуцкая призывает разорвать дип. отношения с Россией. Поведение т.н. "Слуг" можно сравнить с ролевыми играми проституток в борделе. Все на любой вкус. Хочешь я буду медсестричкой? Хочешь школьницей?.. А тут мы и патриоты Украины и России в одном вонючем флаконе. На сваливание в одну грязную монокучу депутатов самой различной полит.ориентации, или вовсе без таковой, и рассчитывали политтехнологи Зеленского для полной дезориентации избирателей, которые проголосовали за вымышленный каждым для себя фантом Голобородько, а затем за кого попало на парламентских выборах.
Лукашенко распорядился посталять электроэнергию в Украину по личной инициативе какого-то там Шевченко?
Только конченый зебил способен в это поверить.