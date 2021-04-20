"Слуга народу" Корнієнко про зустріч нардепа "СН" Шевченка з Лукашенком: це його особиста ініціатива. Фракція буде вимагати пояснень

Зустріч нардепа "Слуги народу" з Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі, - його особиста ініціатива, він не представляє Україну.

Фракція СН може зажадати від нього пояснень, повідомив LIGA.net заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ.

Він сказав, що Шевченко не був делегований партією Слуга народу, МЗС або Офісом президента на проведення будь-яких переговорів "з офіційними особами Білорусі". Шевченко також не входить до складу парламентської делегації в Білорусі.

"Відповідно, всі зустрічі, які він проводить або буде проводити, є його особистою ініціативою. Він діє як приватна особа, а не представник держави", - сказав Корнієнко.

Корнієнко вважає, що такі дії як мінімум порушують порядок реалізації зовнішньої політики і принцип узгодженості дій усіх гілок влади в міжнародних відносинах.

"Очікується, що фракція вимагатиме від пана Шевченка пояснень після його повернення", - сказав Кориненко.