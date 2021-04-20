"Куля прошила мозок. Стан вкрай важкий", - у Черкасах прооперували 14-річного підлітка, пораненого в шкільному тирі
У Черкасах прооперували 14-річного підлітка, який зазнав вогнепального поранення в тирі дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ) №2, яка розташовується в приміщенні 9-ї гімназії. Стан дев'ятикласника вкрай важкий, він у комі.
Про це повідомив виданню "Вичерпно" головний лікар Черкаської обласної дитячої лікарні Микола Кондрацький, передає Цензор.НЕТ
"Операція минула нормально, але фактично куля пройшла на виліт, вона повністю прошила мозок. Проблема в тому, що вхідний отвір розташовується в правій височній області, а вихідний — в лівій", — розповів Кондрацький.
Нині хлопець перебуває в комі, тиск - нестабільний.
Наразі лікарі продовжують боротися за життя 14-річного хлопчика, адже існує велика загроза його життю. Жодних прогнозів медики поки не дають.
Тренера, який проводив заняття в тирі дитячо-юнацької школи №2, де підліток зазнав вогнепального поранення голови, відсторонили. Від сьогодні фахівці Департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР перевірятимуть приміщення усіх тирів, у яких відбуваються заняття зі стрільби.
Як повідомлялося, в Черкасах під час заняття з кульової стрільби в тирі, який розташовується в гімназії №9, 14-річний школяр зазнав кульового поранення в голову.
но вообще то не понятно почему умалчивают детали?
он побежал смотреть мишени или сосед по позиции вертел в руках винтовку и случайно шмальнул?
хотя то шо в голову ... - может за булинг отомстил...
не кажу що не могло бути ще когось, хто стріляв, але характер травми більше на самогубство тягне
Я - инструктор по огневой подготовке.
Даже примерно не представляю - вот как?
====
****, садить всех. Пожизненно. ДЕБИЛЫ!!!!
Коли таке було, щоб діти чистили за собою зброю?
Ще одне. Я ХЗ, з чого вони там стріляли в тому шкільному тирі (правильно .22LR, але, скоріше всього, АКМи).
Що ти робиш перед чисткою? Від'єднуєш магазин, знімаєш запобіжник, дьограєш затвор - показуєш собі та інструктору, що в стволі нема патрону.
Далі контрольний спуск і вже тоді знімаєш кришку.
Правильно?
Ну?
З болтовими гвинтівками все так само.
Черкаський міжшкільний тир.
Рубіж - ну, може 5 місць. Нехай, 5 стволів.
Зі сторони інструктора абсолютно повний контроль, поки зброя не буде там, де їй повинно бути (сейф чи зброярська кімната).
А як по іншому?
І над тобою ціла купа нудних інструкторів )))