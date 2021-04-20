"Куля прошила мозок. Стан вкрай важкий", - у Черкасах прооперували 14-річного підлітка, пораненого в шкільному тирі

У Черкасах прооперували 14-річного підлітка, який зазнав вогнепального поранення в тирі дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ) №2, яка розташовується в приміщенні 9-ї гімназії. Стан дев'ятикласника вкрай важкий, він у комі.

Про це повідомив виданню "Вичерпно" головний лікар Черкаської обласної дитячої лікарні Микола Кондрацький

"Операція минула нормально, але фактично куля пройшла на виліт, вона повністю прошила мозок. Проблема в тому, що вхідний отвір розташовується в правій височній області, а вихідний — в лівій", — розповів Кондрацький.

Нині хлопець перебуває в комі, тиск - нестабільний.

Наразі лікарі продовжують боротися за життя 14-річного хлопчика, адже існує велика загроза його життю. Жодних прогнозів медики поки не дають.

Тренера, який проводив заняття в тирі дитячо-юнацької школи №2, де підліток зазнав вогнепального поранення голови, відсторонили. Від сьогодні фахівці Департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР перевірятимуть приміщення усіх тирів, у яких відбуваються заняття зі стрільби.

