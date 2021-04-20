УКР
"Куля прошила мозок. Стан вкрай важкий", - у Черкасах прооперували 14-річного підлітка, пораненого в шкільному тирі

У Черкасах прооперували 14-річного підлітка, який зазнав вогнепального поранення в тирі дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ) №2, яка розташовується в приміщенні 9-ї гімназії. Стан дев'ятикласника вкрай важкий, він у комі.

Про це повідомив виданню "Вичерпно" головний лікар Черкаської обласної дитячої лікарні Микола Кондрацький, передає Цензор.НЕТ

"Операція минула нормально, але фактично куля пройшла на виліт, вона повністю прошила мозок. Проблема в тому, що вхідний отвір розташовується в правій височній області, а вихідний — в лівій", — розповів Кондрацький.

Нині хлопець перебуває в комі, тиск - нестабільний.

Наразі лікарі продовжують боротися за життя 14-річного хлопчика, адже існує велика загроза його життю. Жодних прогнозів медики поки не дають.

Тренера, який проводив заняття в тирі дитячо-юнацької школи №2, де підліток зазнав вогнепального поранення голови, відсторонили. Від сьогодні фахівці Департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР перевірятимуть приміщення усіх тирів, у яких відбуваються заняття зі стрільби.

Також дивіться: 11-річний харківський школяр регулярно зривав онлайн-уроки, на батьків склали адмінпротокол, - Нацполіція. ФОТО

Як повідомлялося, в Черкасах під час заняття з кульової стрільби в тирі, який розташовується в гімназії №9, 14-річний школяр зазнав кульового поранення в голову.

+3
Случаи разные бывают . Сегодня и среди деток много неадекватов . Может месть за юбку ?
20.04.2021 12:41 Відповісти
20.04.2021 12:41 Відповісти
+3
стрельба в упор не равна самоубийству. Кирпа не даст соврать
20.04.2021 16:10 Відповісти
20.04.2021 16:10 Відповісти
+2
тоже версия...
но вообще то не понятно почему умалчивают детали?
он побежал смотреть мишени или сосед по позиции вертел в руках винтовку и случайно шмальнул?
хотя то шо в голову ... - может за булинг отомстил...
20.04.2021 12:52 Відповісти
20.04.2021 12:52 Відповісти
военрука на нары!
20.04.2021 12:38 Відповісти
20.04.2021 12:38 Відповісти
Случаи разные бывают . Сегодня и среди деток много неадекватов . Может месть за юбку ?
20.04.2021 12:41 Відповісти
20.04.2021 12:41 Відповісти
тоже версия...
но вообще то не понятно почему умалчивают детали?
он побежал смотреть мишени или сосед по позиции вертел в руках винтовку и случайно шмальнул?
хотя то шо в голову ... - может за булинг отомстил...
20.04.2021 12:52 Відповісти
20.04.2021 12:52 Відповісти
десь писали що сам був в залі для стрільби
20.04.2021 13:25 Відповісти
20.04.2021 13:25 Відповісти
Я ЭТОГО НЕ ЧИТАЛ
20.04.2021 14:00 Відповісти
20.04.2021 14:00 Відповісти
https://zaxid.net/devyatiklasnik_otrimav_vazhke_poranennya_golovi_u_shkilnomu_tiri_v_cherkasah_n1517647
20.04.2021 14:46 Відповісти
20.04.2021 14:46 Відповісти
"Відомо, що в момент, коли підлітка виявили пораненим, у тирі він був сам." (с)
20.04.2021 11:51 Відповісти
21.04.2021 11:51 Відповісти
характер травми вказує на самогубство
20.04.2021 13:05 Відповісти
20.04.2021 13:05 Відповісти
на самогубство можуть вказувати частини порохо або хабар судді.
показати весь коментар
20.04.2021 14:02 Відповісти
при стрільбі впритул порохові гази під тиском також дають компресійне навантаження на міск всередені черевної коробки, там образу будет видно стріляли з дистанції чи впритул. плюс сліди опіку пороховими газами має бути навколо вхідного отвору
показати весь коментар
20.04.2021 14:40 Відповісти
стрельба в упор не равна самоубийству. Кирпа не даст соврать
20.04.2021 16:10 Відповісти
20.04.2021 16:10 Відповісти
ну порівняли, зачистку свідка і дитина
20.04.2021 17:57 Відповісти
20.04.2021 17:57 Відповісти
Кроме того, мелкашка - это не пистолет. С неё ещё попробуй застрелиться.
показати весь коментар
20.04.2021 16:11 Відповісти
Достатня, щоб пробити скроню и міскі в желе перетворити
показати весь коментар
20.04.2021 17:56 Відповісти
Я не про энергию пули. Я про то, как бы вы приставляли себе довольно длинную бандуру к башке и нажимали на курок . Не факт, что длинны рук хватит. Не ну можно конечно и ногой на курок нажать, но, ИМХО, есть более простые способы покончить с собой.
показати весь коментар
20.04.2021 18:13 Відповісти
в спортивних малокаліберних гвинтівках довжина ствола 70 см, тобто до курка те ж саме. також це міг бути і пістолет

не кажу що не могло бути ще когось, хто стріляв, але характер травми більше на самогубство тягне
показати весь коментар
20.04.2021 18:37 Відповісти
Да, там позже новость была с фоткой пистолета. Так что может быть.
показати весь коментар
21.04.2021 11:07 Відповісти
а шо, характер травми вас не наводить на думку, що була спроба самогубства?
показати весь коментар
20.04.2021 13:04 Відповісти
Сумна історія ....)
показати весь коментар
20.04.2021 12:45 Відповісти
Ну, то есть, ему попросту прострелили голову? (вряд ли такое ранение можно получить от какого-нибудь рикошета) Интересно было бы узнать подробности.
показати весь коментар
20.04.2021 12:47 Відповісти
самогубство
показати весь коментар
20.04.2021 13:05 Відповісти
Поки не будуть з"ясовані деталі події, будь-які висновки робити завчасно.
показати весь коментар
20.04.2021 12:50 Відповісти
Это произошло в школьном тире....и какие бы детали там не выяснились....военрук или кто там вместо него должен ответить....
показати весь коментар
20.04.2021 12:51 Відповісти
може стреляли с самопалов?
показати весь коментар
20.04.2021 12:57 Відповісти
А з чого стріляли?
показати весь коментар
20.04.2021 12:58 Відповісти
Думаю мілкашка,22lr
показати весь коментар
20.04.2021 13:11 Відповісти
Как можно на огневом рубеже в тире такое сотворить.Вероятно что был старший среди учеников но дурость взяла верх или учитель идиот...
показати весь коментар
20.04.2021 12:59 Відповісти
самогубство, дивіться характер травми
показати весь коментар
20.04.2021 13:05 Відповісти
Вот как?
Я - инструктор по огневой подготовке.
Даже примерно не представляю - вот как?
====
****, садить всех. Пожизненно. ДЕБИЛЫ!!!!
показати весь коментар
20.04.2021 13:01 Відповісти
а ось так, після стрільби залишився чистити ствол, дістав заниканий під час тренування набой та стільнув собі у скроню
показати весь коментар
20.04.2021 13:06 Відповісти
14-літні дітки не чистять за собою стволи. Це вже інструктори роблять потім.
показати весь коментар
20.04.2021 13:10 Відповісти
мля, кому ти розповідаєш??? всі свої гвинтівки і пістолети чистят самі після тренування, я сам так 4 роки робив
показати весь коментар
20.04.2021 13:11 Відповісти
А тобі що, 14 років? Ти школяр?
Коли таке було, щоб діти чистили за собою зброю?
Ще одне. Я ХЗ, з чого вони там стріляли в тому шкільному тирі (правильно .22LR, але, скоріше всього, АКМи).
Що ти робиш перед чисткою? Від'єднуєш магазин, знімаєш запобіжник, дьограєш затвор - показуєш собі та інструктору, що в стволі нема патрону.
Далі контрольний спуск і вже тоді знімаєш кришку.
Правильно?
Ну?
З болтовими гвинтівками все так само.
показати весь коментар
20.04.2021 13:18 Відповісти
я вже як 26 років не школяр, і в моєму віці всі самі чистили свою зброю, за кожним був свій пістолет закріплений або гвинтівка (залежно від того, на чому спеціалізувався), я з "чужої" зброї не стріляв ніколи
показати весь коментар
20.04.2021 13:22 Відповісти
Читай уважно: після стрільби залишився чистити ствол, виконавши, в т.ч. і всі описані тобой формальності, дістав заниканий під час тренування набой, зібрав зброю або вставив завтор в болтовку та стільнув собі у скроню
показати весь коментар
20.04.2021 13:24 Відповісти
Знаю, що все проконтролювати неможливо. Але все одно не дуже уявляю, як подібне могло відбутися.
Черкаський міжшкільний тир.
Рубіж - ну, може 5 місць. Нехай, 5 стволів.
Зі сторони інструктора абсолютно повний контроль, поки зброя не буде там, де їй повинно бути (сейф чи зброярська кімната).
А як по іншому?
показати весь коментар
20.04.2021 13:35 Відповісти
З власного досвіду, як всі почистились то йдуть здавати тренеру зброю, якщо дітей 5-10 то тренер міг і не звернути увагу що не всі в чергу стали. У нас збройна кімната була сміжна з залом для стрільб, це могли бути банальною щоденною практикою, що поки здають одні інші дочищають зброю.
показати весь коментар
20.04.2021 13:44 Відповісти
Ні фіга собі, Черкаси рулять )) В Києві такого нема. Повезти своїх дітей навчити стріляти - або на Снайпер, або на Купол. Ну, в критий - можна в Ібіс або Реаліст, або в Лісники в Стіл аргумент.
І над тобою ціла купа нудних інструкторів )))
показати весь коментар
20.04.2021 13:39 Відповісти
ви плутаєте стрільбу, як дозвілля, та стрільбу, як спорт
показати весь коментар
20.04.2021 13:42 Відповісти
А яка різниця? Що до спорту, то це вже вічний баттл між МКПС та військовими тактиками))))
показати весь коментар
20.04.2021 13:59 Відповісти
я стосовно організації процессу, а не про досягнення, доцільність, застосованість навичок. тощо. в спортивних секціях зі стрільби процес організаований по іншому, на відміну від дозвІльної стрільби аби ким аби в якому тирі/полігоні
показати весь коментар
20.04.2021 14:43 Відповісти
Что -то подобное было в войсках, солдат сунул левый патрон в магазин и отдал подержать автомат товарищу тот небыл в курсе, что там патрон ради интереса передернул и спуск, выстрел перед строем пуля пролетела возле уха другого бойца все живы ...
показати весь коментар
20.04.2021 13:17 Відповісти
як версія норм, але десь писали, не тут, що хлопець був наодинці. З власного досвіду, як всі почистились то йдуть здавати тренеру зброю, якщо дітей 5-10 то тренер міг і не звернути увагу що не всі в чергу стали. У нас збройна кімната була сміжна з залом для стрільб, це могли бути банальною щоденною практикою, що поки здають одні інші дочищають зброю.
показати весь коментар
20.04.2021 13:20 Відповісти
за такі жарти треба шомполом відбуярити до синьови
показати весь коментар
20.04.2021 13:26 Відповісти
Больше на самоубийство похоже, в правый висок вошла, из левого вышла.
показати весь коментар
20.04.2021 13:07 Відповісти
Зачинити школу і тир. Вірно я кажу?
показати весь коментар
20.04.2021 13:29 Відповісти
спалити Черкаси!
показати весь коментар
20.04.2021 13:43 Відповісти
По телеку передали, что препад в это время вышел,
показати весь коментар
20.04.2021 14:20 Відповісти
Тренер винний, залишити підлітка сам на сам із зброєю - це треба бути кретином. Але невеличкий шанс у хлопця є, якраз поранення скроня-скроня не завжди закінчується смертю, чи навіть втратою розумових здібностей. Якщо куля не зачіпає спинний стовбур, то нічого критично важливого для життя у тій мозковій області немає. Тут як повезе у невезінні....
показати весь коментар
20.04.2021 14:54 Відповісти
 
 