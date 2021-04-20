Критики на адресу Путіна не приховую, кажу йому в особистих бесідах, - Меркель
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що відкрито висловлює свою критику в особистих бесідах із президентом РФ Володимиром Путіним, але відмовилася відповідати, чи вважає російського президента вбивцею.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це вона сказала, виступаючи на сесії ПАРЄ у вівторок.
Український депутат Олексій Гончаренко попросив Меркель відповісти "так" або "ні" на питання, чи вважає вона вбивцею Володимира Путіна.
"Що стосується Володимира Путіна, скажу своїми словами, коли йдеться про критику на його адресу, я її не приховую, кажу йому в особистих розмовах", - сказала Меркель.
Вона навела приклад, що серед таких тем - порушення прав людини в Росії, зокрема, ситуація навколо Навального.
"Я б могла зараз назвати і більше питань, (про які говорила Путіну. - ред.), які стосуються прав людини в Росії", - додала Меркель.
Нагадаємо, в березневому інтерв'ю Джо Байден заявив, що Росія втручалася в президентські вибори в США і повинна заплатити за свої дії. Він також ствердно відповів на питання, чи вважає Володимира Путіна вбивцею.
Президент Литви Гітанас Науседа прокоментував свої слова про те, що вважає президента РФ Володимира Путіна вбивцею, уточнивши, що "вбивцею" є система в Російській Федерації в цілому, побудована за роки перебування Путіна на вищих посадах.
