5 560 38

Критики на адресу Путіна не приховую, кажу йому в особистих бесідах, - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що відкрито висловлює свою критику в особистих бесідах із президентом РФ Володимиром Путіним, але відмовилася відповідати, чи вважає російського президента вбивцею.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це вона сказала, виступаючи на сесії ПАРЄ у вівторок.

Український депутат Олексій Гончаренко попросив Меркель відповісти "так" або "ні" на питання, чи вважає вона вбивцею Володимира Путіна.

"Що стосується Володимира Путіна, скажу своїми словами, коли йдеться про критику на його адресу, я її не приховую, кажу йому в особистих розмовах", - сказала Меркель.

Вона навела приклад, що серед таких тем - порушення прав людини в Росії, зокрема, ситуація навколо Навального.

"Я б могла зараз назвати і більше питань, (про які говорила Путіну. - ред.), які стосуються прав людини в Росії", - додала Меркель.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Меркель, Макрон і Зеленський закликали РФ відвести війська від кордону з Україною, - заява

Нагадаємо, в березневому інтерв'ю Джо Байден заявив, що Росія втручалася в президентські вибори в США і повинна заплатити за свої дії. Він також ствердно відповів на питання, чи вважає Володимира Путіна вбивцею.

Президент Литви Гітанас Науседа прокоментував свої слова про те, що вважає президента РФ Володимира Путіна вбивцею, уточнивши, що "вбивцею" є система в Російській Федерації в цілому, побудована за роки перебування Путіна на вищих посадах.

+11
... и строю Nord Stream 2
показати весь коментар
20.04.2021 12:43 Відповісти
+7
Засунь свою критику собі в дупу,***** вже на неї давно насрав, як і на вас з макроном.
показати весь коментар
20.04.2021 12:44 Відповісти
+5
Ауфідерзейн, фрау - ваша сутність уже зрозуміла всім.
показати весь коментар
20.04.2021 12:44 Відповісти
... и строю Nord Stream 2
показати весь коментар
20.04.2021 12:43 Відповісти
Костусев младший там только за Меркель бегал или успел опять стенку обписать?
показати весь коментар
20.04.2021 12:44 Відповісти
И что говорит? "Ах ты дурашка мой сладенький"...
показати весь коментар
20.04.2021 12:44 Відповісти
Ауфідерзейн, фрау - ваша сутність уже зрозуміла всім.
показати весь коментар
20.04.2021 12:44 Відповісти
Засунь свою критику собі в дупу,***** вже на неї давно насрав, як і на вас з макроном.
показати весь коментар
20.04.2021 12:44 Відповісти
И?
показати весь коментар
20.04.2021 12:45 Відповісти
Судя по всему Ангела много лично беседует с Путиным.
показати весь коментар
20.04.2021 12:47 Відповісти
Как только рот освобождается - ругаю его вовсю (с)
показати весь коментар
20.04.2021 12:47 Відповісти
Циничность этой твари может сравниться только с циничностью ее дружка *****.Нашли друг друга
показати весь коментар
20.04.2021 12:48 Відповісти
на жаль про деталі такої критики ми не дізнаємось, от про реакція на них то не секрет. реакція як світ проста- як сміє ця нацистка нас вчити??? причому це однаково використовує раша(як основний міфотворєц побєдітєль) та і ізраїль(любімая жертва поца адіка)
показати весь коментар
20.04.2021 12:48 Відповісти
"часто в дружеской беседе, говорю ему, соседу "*****, хватит, лавочку закрой!" (С)
показати весь коментар
20.04.2021 12:49 Відповісти
сладкая парочка - твикс
показати весь коментар
20.04.2021 12:49 Відповісти
Ну ясное дело, что она не будет отвечать....про убийцу! Ей же надо газопровод достроить. А как же с убийцами его строить????.....дык и проходится ....молчать.
Скрывая преступления вы невольно становитесь соучасниками этих преступлений. Это такая же политика Ирана. Вот вам и Меркель, вот и ее лицо..или это Хаменеи лицо? А какая разница, они оба соучасники.
показати весь коментар
20.04.2021 12:49 Відповісти
Вже в настільки ОСОБИСТИХ, що мабудь і крісло в "ГАЗПРОМІ" підготували, для тіснішої КРИТИКИ....
показати весь коментар
20.04.2021 12:57 Відповісти
Ну поряд з Шльондером...
показати весь коментар
20.04.2021 12:58 Відповісти
в личных беседах, - Меркель/ Папа канцлера был сотрудником «Штази» и был завербован в обмен на молчание о сотрудничестве с нацистами. Меркель завербована Штази в университете, в качестве секретного сотрудника по наблюдению за студентами. Знакомство Меркель и резидента КГБ Путина состоялось во время работы канцлера в АН. -Ангелика Меркель - агент КГБ и ЦРУ?.07 июня 2017.
показати весь коментар
20.04.2021 12:57 Відповісти
Любопытно, какую такую "критику" эта кошелка может предъявить своему работодателю - х*лу..
показати весь коментар
20.04.2021 12:58 Відповісти
Но СП2 строем.
показати весь коментар
20.04.2021 13:00 Відповісти
строим.
показати весь коментар
20.04.2021 13:01 Відповісти
=== Шутам при королях тоже разрешалось многое говорить о своих хозяевах, причём почти публично==
показати весь коментар
20.04.2021 13:04 Відповісти
Не бреши, бабка. Тебе лишь бы Северный поток-2 достроить и сесть вместе с Шрёдером в совете директоров компании ПАО «НК «Роснефть»
показати весь коментар
20.04.2021 13:05 Відповісти
" … говорю ему в личных беседах за бокалом-другим пива, и мы долго дружно веселимся и шутим по этому поводу …"
показати весь коментар
20.04.2021 13:10 Відповісти
Німці не раз розсували перед росією ноги, потім воювали з Росією, потім знову розсували, коли, здається, перемога була майже в руках. Потім знову програвали. Така хитка позиція за таких принципів - це й щось дивне, скоріше жіноче, ніж чоловіче.
показати весь коментар
20.04.2021 13:12 Відповісти
- Ich habe den Soldaten geholfen, gegen die Nazis zu kämpfen!
- Sie gab Geld für Muscheln und Patronen.
- Und was haben sie dir gesagt?
- Спасибо фрау Ангела, очень хорошо!
показати весь коментар
20.04.2021 13:27 Відповісти
а висячку у ***** не підсмочуєш часом як шредер?
показати весь коментар
20.04.2021 13:29 Відповісти
До жопы Путину твоя критика, Меркель!!
показати весь коментар
20.04.2021 13:45 Відповісти
Двуличные ляди.
показати весь коментар
20.04.2021 14:01 Відповісти
Мне всегда было не понятно- почему "слуги" так усиленно дрочат на этот пропуйловский колбасно-лягушачий импотентный нормандский формат? И идут ради него на уступки очень серьезные. Ошибка Пороха, что категорически не поставил на аглосаксов...
показати весь коментар
20.04.2021 14:14 Відповісти
Ангела Хорстовна Меркель даже привела пример жёсткой критики Путина при общении с ним:
"Гер Гроссе Экселенц Владимир Владимирович, а не соблаговолите ли Вы рассмотреть возможность моего трудоустройства в России после выхода на пенсию? А то бескорыстное служение на благо Четвёртого Рейха уже задолбало - надо ж и бабулетей на старость набатовать. Хотелось бы припасть к живительному лавандосовому потоку российских углеводородов, да и поближе к земляку - Герхарду Фрицевичу Шрёдеру оно ж повеселей-то будет."
показати весь коментар
20.04.2021 14:20 Відповісти
Критику в адрес Путина не скрываю, говорю ему в личных беседах, - Меркель і одночасно беру взятки за сприяння агресії КРЕМЛЯ
показати весь коментар
20.04.2021 14:29 Відповісти
Хло день рождения Гитлера сегодня отмечает. Меркель точно об этом знает.
показати весь коментар
20.04.2021 16:43 Відповісти
Ну что Ангелочка? Опять будешь негодовать и обеспокоиваться? Или может хотя бы "покритикуешь меня"?
показати весь коментар
20.04.2021 17:43 Відповісти
пуйло восьмой год фактически ежедневно убивает Украинцев, тысячи погибли, полтора миллиона бросили свои дома, беженцы, обездоленные, десятки тысяч инвалидов, а старая гэдээровская комсомолка, агент штази немножечко критикует и делает все, чтобы ослабить Украину.

мы тебе, старая плять, и про Бухарест 2008 года напоминаем, это ведь ты же заблокировала предоставление кандидатства Украины и Грузии в НАТО, выполняя волю кремляди, открыв фактически ворота рашистской агрессии.
показати весь коментар
20.04.2021 19:09 Відповісти
У тебя уже губы не те старая комсомольская ****, чтобы ***** водя тебе по губам с твоими ************** беседовал ...принимай по самые гланды за дешевый газ
...не скрывает она..тебе твою работу в штази уже нечем прикрывать ((((
...не скрывает она..тебе твою работу в штази уже нечем прикрывать ((((
показати весь коментар
20.04.2021 19:21 Відповісти
Путінська підлабузниця і брехуха.
показати весь коментар
20.04.2021 22:41 Відповісти
 
 