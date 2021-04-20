УКР
Візит "слуги народу" Шевченка до Лукашенка узгоджений з Офісом Президента і необхідний для перемикання уваги з вечірки кума Єрмака Тищенка, - Дубінський

Візит "слуги народу" Шевченка до Лукашенка узгоджений з Офісом Президента і необхідний для перемикання уваги з вечірки кума Єрмака Тищенка, - Дубінський

Скандал навколо візиту депутата від "Слуги народу" Євгена Шевченка до "президента" Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, необхідний для того, щоб відвернути увагу громадськості від гучної вечірки Миколи Тищенка.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук раніше виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Олександр Дубінський, інформує Цензор.НЕТ.

"Візит депутата "СН" Шевченка до Лукашенка узгоджений з Офісом Президента і потрібен для того, щоб перемикнути увагу з чергового зашквара кума Єрмака, Миколи Тищенка", - упевнений Дубінський.

"Бурмотіння Корнієнка про те, що фракція вимагатиме від Шевченка пояснень - фейк і маніпуляція", - додав він.

Крім цього Дубінський підкреслює, що від Тищенка, для порівняння, ніхто таких пояснень не вимагає.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що нардеп "Слуги народу" Євген Шевченко провів зустріч із "президентом" Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі.

Також читайте: "Слуга народу" Корнієнко про зустріч нардепа "СН" Шевченка з Лукашенком: це його особиста ініціатива. Фракція буде вимагати пояснень

Раніше ЗМІ повідомляли, що нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня в ресторані київського готелю Fairmont на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.

Нагадаємо, наприкінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у схожий скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан у центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вечірки і підпільні святкування в розпал карантину неприпустимі. COVID не вибирає за соціальним статусом, - Степанов

Лукашенко Олександр Слуга народу Єрмак Андрій Дубінський Олександр Тищенко Микола Шевченко Євгеній Слуга народу
Топ коментарі
+34
Собачий рот палит асю пиар-кухню зебилов)
Тупо зашквар перекрывают зашкваром.
20.04.2021 12:48 Відповісти
+18
А скандал с Тищенко согласован с ОП для отвлечения от провала военных закупок и бюджета!!!
20.04.2021 12:51 Відповісти
+13
Це був поцілунок гадюки з жабою. Дубинський і зеленський - хто гадюка і хто жаба вирішувати вам.)
20.04.2021 12:48 Відповісти
Собачий рот палит асю пиар-кухню зебилов)
Тупо зашквар перекрывают зашкваром.
20.04.2021 12:48 Відповісти
ЗекоМанда партия которая не может прожить дня, что бы не обосраться в международном маштабе.
Вообще партия классная, на 100% отражает сущность "простого нарiду"
20.04.2021 12:54 Відповісти
прекрасно!
сразу аж три кучи ЗЕговна:
1. Тищенко
2.Шевченко
3. Дубинский

сортирует пусть "мудрый украинский нарид"
20.04.2021 14:13 Відповісти
Це був поцілунок гадюки з жабою. Дубинський і зеленський - хто гадюка і хто жаба вирішувати вам.)
20.04.2021 12:48 Відповісти
Во, пауки в банке! Спросите- все? Отвечу- все, до единого!
20.04.2021 12:49 Відповісти
ого, беня пошел в атаку на зелю?))
20.04.2021 12:49 Відповісти
Включаем Г+Г с мосейчук-скобеевой и не пишем глупостей
20.04.2021 12:54 Відповісти
я его не смотрю уже лет 5)))
20.04.2021 13:00 Відповісти
То понятно) - просто лучший индикатор "атак бени на зелю" єто новости 1+1.
А такого отсоса клоунам даже белорусское ТВ лукашенке не делает.
20.04.2021 13:04 Відповісти
Дубина, не стесняйся! Давай подробнее про этих трускавецких "новых лиц"!
20.04.2021 12:49 Відповісти
Там в ютьюбе....валом......Если много времени есть...А Украина уже устала от плесени...Досрочные выборы давай.
20.04.2021 12:54 Відповісти
Я гидую зайвий раз на нього дивитися. Тим паче витрачати власний час.
20.04.2021 13:27 Відповісти
Проблема України, це велика кількість хитрожопих і в той же час примітивних та тупих виродків, які постійно рвуть себе з середини і мріють запанувати у своїй сторонці над собі подібниби, бо більше ні для чого їм не потрібна та своя сторонка....
20.04.2021 12:50 Відповісти
Пишущие жирным шрифтом и капсом - тоже большая проблема. Только не Украины, а всего мира.
20.04.2021 13:04 Відповісти
А скандал с Тищенко согласован с ОП для отвлечения от провала военных закупок и бюджета!!!
20.04.2021 12:51 Відповісти
И подачи воды в Крым
20.04.2021 17:57 Відповісти
Вата и гопники у руля целой страны,которые болт положили на людей и закон...хуже уж точно не будет!
20.04.2021 12:52 Відповісти
ОПУ намагається залякати ДемСокиру методами гопників.
https://www.youtube.com/watch?v=mqgpTWPQMx4
20.04.2021 12:52 Відповісти
дочитав до 1 пункту розділу "Мовна політика" їхньої https://sokyra.party/uk/page/11 Програми й на цьому поставив для себе хрест на цій організації.
як російські ліберали ламаються на питанні України, так українські ліберали ламаються на питанні мови, таке.
20.04.2021 14:14 Відповісти
Я не прихильниця "ДемСокири", я противниця пліснявої гопоти, та її фсб-шних хазяїв.
20.04.2021 14:50 Відповісти
Дубільський-зрадник,а зраднику віри нема навіть якщо він намагався сказати щось по суті.Непокараний зрадник гірше ворога.
20.04.2021 12:53 Відповісти
"Чума на оба ваших дома" Шекспир "Ромео и Джульетта".
20.04.2021 12:53 Відповісти
С офісом президента, чи студією "вечірній квартал"....? А чи не одне і те ж...?
20.04.2021 12:53 Відповісти
одни переключатели в округе пособирались.
20.04.2021 12:54 Відповісти
"Слуга народа" Нардеп Евгений Шевченко провел встречу с захватившим власть в Беларуси "президентом" Александром Лукашенко.https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcensor.net%2Fru%2Fn3260828%3Ffbclid%3DIwAR3uhO0S7wGxGxAopH5GkyNDVX5a0pr8a7iSHocKD9SmSNYU8Gr_hGIwRCQ&h=AT0U5PY59MQv8gI9l0fnVd3K60vt56mTxycWMUKRyaMTkb22lAYlKZ85wyke685DmhhRuUNKM_OeN2NFGFtdHROdo3eMqlaw1hNDTKRIhIb4PNYf2JOCKp6MPC8kVx0cRTZm&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2EEHUaCFSQu91ljus_BPQhbsB4ccinS1jSk8Zp8xqRKJ7IJ8gQymMN8OlCNHGfkSwWWP7LVGq6trLO_XzAlvW4R1xlx9hRqZ3S0l2ryLay6hddli3nCRI4qzHj6JzPjIbB7Gnm7jfwix0-stWzrEaPIw https://censor.net/ru/n3260828
В то же время Лиза Богуцкая призывает разорвать дип. отношения с Россией. Поведение т.н. "Слуг" можно сравнить с ролевыми играми проституток в борделе. Все на любой вкус. Хочешь я буду медсестричкой? Хочешь школьницей?.. А тут мы и патриоты Украины и России в одном вонючем флаконе. На сваливание в одну грязную монокучу депутатов самой различной полит.ориентации, или вовсе без таковой, и рассчитывали политтехнологи Зеленского для полной дезориентации избирателей, которые проголосовали за вымышленный каждым для себя фантом Голобородько, а затем за кого попало на парламентских выборах.
20.04.2021 12:54 Відповісти
Тупой собачий рот промахнулся в этот раз и укусил воздух. Никакого особого значения, ради чего стоило бы отвлекать внимание, скандал с тищенко не имеет. Все это лежит в моральной плоскости. А ее у этих зеленых свиней никогда не было. Штраф в 17К для них не имеет ровно никакого значения, это даже на пол-салюта не хватит. Но попытаться грызнуть бывших коллег не повредит, но это прост животный инстинкт, не больше.
20.04.2021 12:56 Відповісти
гніди
20.04.2021 13:07 Відповісти
Тут уже Кучерявый румын как в лужу пернул.
20.04.2021 13:19 Відповісти
СН как и квартал каждый день нам спектакли показывают лишь бы : 1) провести капитуляцию и 2) начать продавать землю по 10 000 га.
20.04.2021 13:59 Відповісти
схоже на правду
20.04.2021 14:46 Відповісти
Візит "слуги народу" Шевченка до Лукашенка узгоджений з Офісом Президента і необхідний для перемикання уваги з вечірки кума Єрмака Тищенка, - Дубінський - Цензор.НЕТ 2591
20.04.2021 14:54 Відповісти
загавкала бородата собака коломойши
20.04.2021 15:26 Відповісти
румын теперь не отстанет
20.04.2021 16:01 Відповісти
 
 