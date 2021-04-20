Візит "слуги народу" Шевченка до Лукашенка узгоджений з Офісом Президента і необхідний для перемикання уваги з вечірки кума Єрмака Тищенка, - Дубінський
Скандал навколо візиту депутата від "Слуги народу" Євгена Шевченка до "президента" Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, необхідний для того, щоб відвернути увагу громадськості від гучної вечірки Миколи Тищенка.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук раніше виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Олександр Дубінський, інформує Цензор.НЕТ.
"Візит депутата "СН" Шевченка до Лукашенка узгоджений з Офісом Президента і потрібен для того, щоб перемикнути увагу з чергового зашквара кума Єрмака, Миколи Тищенка", - упевнений Дубінський.
"Бурмотіння Корнієнка про те, що фракція вимагатиме від Шевченка пояснень - фейк і маніпуляція", - додав він.
Крім цього Дубінський підкреслює, що від Тищенка, для порівняння, ніхто таких пояснень не вимагає.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що нардеп "Слуги народу" Євген Шевченко провів зустріч із "президентом" Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі.
Раніше ЗМІ повідомляли, що нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня в ресторані київського готелю Fairmont на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.
Нагадаємо, наприкінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у схожий скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан у центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".
Тупо зашквар перекрывают зашкваром.
Вообще партия классная, на 100% отражает сущность "простого нарiду"
сразу аж три кучи ЗЕговна:
1. Тищенко
2.Шевченко
3. Дубинский
сортирует пусть "мудрый украинский нарид"
А такого отсоса клоунам даже белорусское ТВ лукашенке не делает.
https://www.youtube.com/watch?v=mqgpTWPQMx4
як російські ліберали ламаються на питанні України, так українські ліберали ламаються на питанні мови, таке.
В то же время Лиза Богуцкая призывает разорвать дип. отношения с Россией. Поведение т.н. "Слуг" можно сравнить с ролевыми играми проституток в борделе. Все на любой вкус. Хочешь я буду медсестричкой? Хочешь школьницей?.. А тут мы и патриоты Украины и России в одном вонючем флаконе. На сваливание в одну грязную монокучу депутатов самой различной полит.ориентации, или вовсе без таковой, и рассчитывали политтехнологи Зеленского для полной дезориентации избирателей, которые проголосовали за вымышленный каждым для себя фантом Голобородько, а затем за кого попало на парламентских выборах.