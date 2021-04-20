Візит "слуги народу" Шевченка до Лукашенка узгоджений з Офісом Президента і необхідний для перемикання уваги з вечірки кума Єрмака Тищенка, - Дубінський

Скандал навколо візиту депутата від "Слуги народу" Євгена Шевченка до "президента" Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, необхідний для того, щоб відвернути увагу громадськості від гучної вечірки Миколи Тищенка.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук раніше виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Олександр Дубінський, інформує Цензор.НЕТ.

"Візит депутата "СН" Шевченка до Лукашенка узгоджений з Офісом Президента і потрібен для того, щоб перемикнути увагу з чергового зашквара кума Єрмака, Миколи Тищенка", - упевнений Дубінський.

"Бурмотіння Корнієнка про те, що фракція вимагатиме від Шевченка пояснень - фейк і маніпуляція", - додав він.

Крім цього Дубінський підкреслює, що від Тищенка, для порівняння, ніхто таких пояснень не вимагає.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що нардеп "Слуги народу" Євген Шевченко провів зустріч із "президентом" Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі.

Раніше ЗМІ повідомляли, що нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня в ресторані київського готелю Fairmont на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.

Нагадаємо, наприкінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у схожий скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан у центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".

