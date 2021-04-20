УКР
"Сподіваюся, це буде добрим сигналом" - Лукашенко про зустріч із нардепом "Слуги народу" Шевченком

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, розраховує, що його зустріч із народним депутатом України від фракції "Слуга народу" Євгенієм Шевченком стане добрим сигналом і сприятиме розвитку відносин двох країн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Приємно з Вами зустрітися. Виявляється, є ще в Україні люди, які поважають Білорусь", - вітав глава держави гостя в Палаці Незалежності.

"Не просто поважають, а люблять і цінують. Для мене дуже велика честь із Вами познайомитися, я давно мріяв. Правда, щиро", - відповів Євгеній Шевченко.

Лукашенко зазначив, що для нього також важлива ця зустріч. "По-перше, привід поговорити про білорусько-українські відносини. Ми, напевно, мало говоримо останнім часом взагалі на цю тему. А якщо говоримо, то не завжди позитивно. Знаю, що відбувається в моїй рідній Україні. Ви знаєте моє ставлення до Україна - не тільки як президента, а й моє особисте ставлення. Тому дуже важлива ця наша зустріч як такий добрий сигнал. Я сподіваюся, що це буде добрим сигналом, виходячи з того, що я знаю про Вас і Вашу позицію щодо українсько-білоруських відносин і взагалі щодо Білорусі", - сказав Лукашенко.

По-друге, за словами Лукашенка, він розраховує, що ця зустріч стане хорошим початком співпраці "справжніх патріотів України з Білоруссю". "Ми ніколи нічого не приховували від наших українських друзів, приховувати не маємо наміру й надалі, тим більше від наших друзів. Можливо, я думав, що їх (кількість. - ред.) зменшилася, але навряд чи. Напевно, просто про них менше кажуть і вони, можливо, менше говорять останнім часом. Але не думаю, що в нас там менше друзів", - зауважив Лукашенко.

Також читайте: "Слуга народу" Корнієнко про зустріч нардепа "СН" Шевченка з Лукашенком: це його особиста ініціатива. Фракція буде вимагати пояснень

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що Нардеп "Слуги народу" Євгеній Шевченко провів зустріч із "президентом" Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі. Тим часом у фракції "Слуга народу" зазначили, що зустріч нардепа Шевченка з Лукашенком - його особиста ініціатива, він не представляє Україну. Також фракція "СН" може вимагати від нього пояснень, повідомив заступник голови фракції Олександр Корнієнко.

У свою чергу раніше виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Олександр Дубинський заявив, що візит "слуги народу" Шевченка до Лукашенка узгоджений з Офісом Президента і необхідний для перемикання уваги з вечірки кума Єрмака Тищенка.

Білорусь (8077) Лукашенко Олександр (2695) Слуга народу (2857) Шевченко Євгеній Слуга народу (91)
Зустріч двох виродків це "добрий" сигнал для інших виродків...
20.04.2021 13:05 Відповісти
Где это зеленый закон по отзыву депутатов, о которм они верещали?
20.04.2021 13:05 Відповісти
Гнида эта ещё носит фамилию великого украинского поэта, паскуда
20.04.2021 13:06 Відповісти
Зустріч двох виродків це "добрий" сигнал для інших виродків...
20.04.2021 13:05 Відповісти
Этот добрый сигнал для ЕС и США, что праващяя партия и преЗЕдент поддерживают и признают диктатора, которого не признал весь развитый мир
20.04.2021 13:45 Відповісти
Где это зеленый закон по отзыву депутатов, о которм они верещали?
20.04.2021 13:05 Відповісти
та вони вже прийняли закон про імпічмент преЗЕдента, згідно якого преЗЕдента стало імпічнути практично неможливо. Легше назбирати голосів для зміни Конституції, ніж для відставки Зеленого віслюка. Це, насправді, закон про НЕМОЖЛИВІСТЬ імпічмента.
20.04.2021 13:07 Відповісти
Гнида эта ещё носит фамилию великого украинского поэта, паскуда
20.04.2021 13:06 Відповісти
сралін, калінін, свердлов, зубілов , мотовілов, мартенов, доменщік, кіров, камєнєв, коЛоломийський, семенченко, насінченко...
20.04.2021 14:53 Відповісти
Кого-то удивляет что в СН столько русских подстилок? Это те, которые рашинским танкам сопротивляться собираются во главе с Зелей и Ермаком, правда?
20.04.2021 13:06 Відповісти
Сколько? 1-2
20.04.2021 13:15 Відповісти
Я только в ОП пять штук насчитал
20.04.2021 13:17 Відповісти
Дружба навеки!
20.04.2021 13:08 Відповісти
Мне не кажется что такую убойную провокацию этот черт провернул сам! Тут- реально провокативный сговор.
20.04.2021 13:09 Відповісти
"Надеюсь, это будет добрым сигналом" - Лукашенко о встрече с нардепом "Слуги народа" Шевченко - Цензор.НЕТ 7140
20.04.2021 13:10 Відповісти
"Надеюсь, это будет добрым сигналом" - Лукашенко о встрече с нардепом "Слуги народа" Шевченко - Цензор.НЕТ 8013
20.04.2021 13:11 Відповісти
...Славнозвісна "Україна не Росія" Леоніда Кучми, вперше видана в Москві, - слід розуміти, як свого роду пояснювальна записка, чому не впорався з завданням: не зумів перетворити Україну на ізольовану від світу гебешну диктатурку під московським протекторатом (потім на ту саму роль Москва недалекоглядно поставила Януковича, але "не впорався" й він!), - могла б із таким самим успіхом називатися "Україна не Білорусь".
З огляду на московського адресата, це було б навіть точніше - краще б пояснювало, чому від Лукашенка Москва в перший же рік його правління так завиграшки отримала все те, чого досі, вже не тільки аґентурою й пропаґандою, а, дослівно, вогнем і мечем, все ніяк не доможеться від офіційного Києва (хоча "повиїдала" нівроку!): і ціле господарство країни з поклоном на рушнику, і російську другою державною (у висліді чого по двадцяти роках мільйони білорусів уже щиро не розуміють http://dw.com/p/1HzKA мови своїх предків геть і на побутовому рівні, а не те щоб Караткевіча читати!), і навіть скасування національної символіки та заміну її на радянську (чим саме московським "партнерам" Лукашенка так допікали впроваджені за Шушкевича біло-червоно-білий стяг і "Пагоня" - це вже питання з імперської психопатології: так у Києві під час Майдану-2014 "палились" перебрані в українську форму "Псков" і "Пенза" - на тому, як люто здирали з припаркованих на Грушевського авт жовто-блакитні прапори, ламаючи держак через коліно…).
Нагадаю, що все те відбулося в Білорусі "демократичним шляхом", - і навіть якщо припустити (сьогодні таке припущення вже не здасться абсурдним!), що ті лукашенківські референдуми були таким самим фейком, як наші, "проведені" навесні 2014-го під автоматами армії РФ у Криму й на Донбасі, то й тоді годі не визнати - про умонастрої білоруського суспільства 1990-х вони таки дещо кажуть: найближча аналогія тут (якщо вже шукати за аналогіями!) - не "Україна", з її УПА та дисидентським рухом в анамнезі й трьома Майданами (1990, 2004, 2013-2014) за вже-нефіктивну незалежність, - а "Донбас": ОРДіЛО.
20.04.2021 14:07 Відповісти
ДНР… ЛНР… РБ… Якщо розглядати білоруську диктатуру в цих координатах - як країну ("республіку"!), де 1994 року Москва гладко й безперешкодно провела під машкарою виборів мирний путч і поставила гауляйтером місцеву інкарнацію Захарченка-Плотницького (соціопатичного голову колгоспу), - багато речей стає на свої місця. На відміну від Абхазії й Придністров'я, Білорусь було взято в полон "без жодного пострілу": як заповідала одна кандидатка в диктаторші, що свого часу програла тендер Януковичу, - "ні один танк не вийшов із казарми". Ба більше, ніхто спочатку взагалі нічого не зрозумів (от Кучма - той розумів, і недарма кинув був спересердя на камери в грудні 2013-го: "Якби я розказав усю правду, мені б довелося виїхати з країни!").

Літературний "Нобель"-2015: пам'ятник стражданню і мужності
У Києві - ні, а в Мінську все їм вдалося, "пройшло по плану": двадцять років стаґнації, поліцейський порядок і чистота на вулицях, смертна кара і всевладдя КГБ, дотаційна економіка, фіктивні гроші, тотальна русифікація, повністю "зачищена" інформація-освіта-наука, "ВОВ" замість історії, здана "Газпрому" труба… Ідеальна "Росія третього сорту" ("другим" мали стати ми!), поруч якої першовзір виглядав іще цивілізованою державою. Двадцятилітня "мильна бульба", підвисла на так і не зреалізованій, від середини 1990-х, обіцянці "нового Союзного Государства", котре без України не мало сенсу (довелось відкладати - спершу до 2004-го, далі до 2014-го…), - та на патологічній амбіції одним-одної людини, званої, без сорома казка, так, як це можливо тільки в наскрізь патерналістських спільнотах - "батьком" (!).
- А чо, - розмірковували колись перед українськими журналістами ті прості собі гомельські дядьки, чиї голоси ціле життя збирає й записує Світлана Алексієвич, - нармальний бацька… У шапках вось ходзім… У бруках… - О. Забужко, інт. Дойче Велле 17.04.2016
20.04.2021 14:08 Відповісти
"Дворец Независимости". Звучит как издёвка.
20.04.2021 13:22 Відповісти
нє, ну це повний пісец......... , якийсь чмошний дибіло-холуй від "сліз народу" їде до дибіло-холуя пукіна і самим фактом зустрічі з неадекватним диктатором обсирає свою країну на весь світ, після чого може спокійно повернутися назад і робити вигляд що нічого несталося??!!?!
сто разів говорив повторюся ще раз - коли б у цій країні були справжні націоналісти цей козел до Києва доїхав би лише в гробу.
20.04.2021 13:31 Відповісти
Вот вам патриоты Украины и первая зрада Зеленского!! Не верьте евреям!! А Завтра Ермак поедет на встречу с Пуйлом или Песковым!! А там и до сдачи Украины пол -шага!!Вот вам и весь Зеленский во все красе!!!
20.04.2021 13:44 Відповісти
Лукашенко такий щасливий, наче з Байденом спілкується, а по факту з пересічним дебільним депутатом вр, він так скоро кожному бомжу буде радий якщо той руку подасть)
20.04.2021 13:59 Відповісти
Есть при власти, или рядом хоть кто-то с яйцами, чтобы подвесить за яйца этого подпуйловного урода и предателя шевченкова?
20.04.2021 14:09 Відповісти
почему его не повесят тварь все запорожье билбордами было завесило сколько ж там наворовано...
20.04.2021 14:44 Відповісти
 
 