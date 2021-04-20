"Сподіваюся, це буде добрим сигналом" - Лукашенко про зустріч із нардепом "Слуги народу" Шевченком

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, розраховує, що його зустріч із народним депутатом України від фракції "Слуга народу" Євгенієм Шевченком стане добрим сигналом і сприятиме розвитку відносин двох країн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Приємно з Вами зустрітися. Виявляється, є ще в Україні люди, які поважають Білорусь", - вітав глава держави гостя в Палаці Незалежності.

"Не просто поважають, а люблять і цінують. Для мене дуже велика честь із Вами познайомитися, я давно мріяв. Правда, щиро", - відповів Євгеній Шевченко.

Лукашенко зазначив, що для нього також важлива ця зустріч. "По-перше, привід поговорити про білорусько-українські відносини. Ми, напевно, мало говоримо останнім часом взагалі на цю тему. А якщо говоримо, то не завжди позитивно. Знаю, що відбувається в моїй рідній Україні. Ви знаєте моє ставлення до Україна - не тільки як президента, а й моє особисте ставлення. Тому дуже важлива ця наша зустріч як такий добрий сигнал. Я сподіваюся, що це буде добрим сигналом, виходячи з того, що я знаю про Вас і Вашу позицію щодо українсько-білоруських відносин і взагалі щодо Білорусі", - сказав Лукашенко.

По-друге, за словами Лукашенка, він розраховує, що ця зустріч стане хорошим початком співпраці "справжніх патріотів України з Білоруссю". "Ми ніколи нічого не приховували від наших українських друзів, приховувати не маємо наміру й надалі, тим більше від наших друзів. Можливо, я думав, що їх (кількість. - ред.) зменшилася, але навряд чи. Напевно, просто про них менше кажуть і вони, можливо, менше говорять останнім часом. Але не думаю, що в нас там менше друзів", - зауважив Лукашенко.

Також читайте: "Слуга народу" Корнієнко про зустріч нардепа "СН" Шевченка з Лукашенком: це його особиста ініціатива. Фракція буде вимагати пояснень

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що Нардеп "Слуги народу" Євгеній Шевченко провів зустріч із "президентом" Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі. Тим часом у фракції "Слуга народу" зазначили, що зустріч нардепа Шевченка з Лукашенком - його особиста ініціатива, він не представляє Україну. Також фракція "СН" може вимагати від нього пояснень, повідомив заступник голови фракції Олександр Корнієнко.

У свою чергу раніше виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Олександр Дубинський заявив, що візит "слуги народу" Шевченка до Лукашенка узгоджений з Офісом Президента і необхідний для перемикання уваги з вечірки кума Єрмака Тищенка.