"Хочу, щоб Україна була нашою і три братні народи були разом", - Лукашенко

"Президент" Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що хоче, щоб "три братні народи були разом".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське держвидання "БЕЛТА".

Так, під час зустрічі з нардепом "Слуги народу" Євгеном Шевченком "президент" сказав, що впевнений у можливості врегулювання ситуації на Донбасі, якщо дотримуватися мінських угод.

"Ви знаєте мою позицію щодо України, вона залишається незмінною. Я дуже хотів би, щоб Україна була нашою, щоб ми як слов'янські народи, три братні народи були разом. На користь народів. Ніхто не збирається поневолювати один одного, ніхто не збирається тиснути один на одного. Але політика є політика, ви розумієте, можуть бути різні нюанси. Тому в цій політиці перемагає не просто найсильніший, але той, хто розумніший. І той, хто буде використовувати ситуацію таким чином, щоб повернути все в кращий бік. Я маю на увазі й ситуацію на Донбасі", - зазначив самопроголошений "президент".

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що Нардеп "Слуги народу" Євген Шевченко провів зустріч із "президентом" Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі. Тим часом у фракції "Слуга народу" зазначили, що зустріч нардепа Шевченка з Лукашенком - його особиста ініціатива, він не представляє Україну. Також фракція "СН" може вимагати від нього пояснень, повідомив заступник голови фракції Олександр Корнієнко.

У свою чергу раніше виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Олександр Дубинський заявив, що візит "слуги народу" Шевченка до Лукашенка узгоджений з Офісом Президента і необхідний для перемикання уваги з вечірки кума Єрмака Тищенка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко впевнений, що керівництво США розпорядилося його усунути

Услышав слова о "братских народах" - бей в направлении звука.
+62
Просто феерические мрази.
+60
Бацька, іди вслід з П...ним, куди його послали ще в 2014році.
Ииенно поэтому Украине нужно быть в НАТО и ЕС!!!
Иди на)(уй вместе с )(уйлом!
Ну так для этого ЗЕ своего холуя к Луке и заслал.
Україна - наша!!! А вашою з %уйлом не буде НІКОЛИ!!!
совковое мышление на свалку истории
Це він бурят має на увазі.
*** дебил
Лукашено : "Я хочу, чтобы Украина была нашей".

Украинцы : "Нет уж, "спасибо", мы не хотим, чтобы Украина была вашей".
хер тебе в сраку от Украины!
Ага,давай пів Білорусі в тебе заберемо,пару десятків тисяч розстріляємо і станеш нашою братухою.
Русские готовят военно-полевые суды по денацификации всех украинцев -плавали.знаем вашу братскую любовь
Старі №обнуті комуняки-совкодрочери. "Братушки" закатували і виморили мільйони українців, а вони ще мають наглість здіти про б...кі народи. Ні, це не люди.
їм хоч сци межіочі. а вони все в рідню клеяться. як писав солженіцин "нет народа подлее и наглее чем кацап..."
Лукашенко как всегда лицемерит в угоду путину,мы ни когда не были и не будем с москалями братьями.Кремлевские главари всех времен навязывали это пресловутое(братство)которого по сути ни когда не было .А была оккупация нашей страны систематическое уничтожение народа Украины вот это все и было.
вусата сволота.

"никто не собирается порабощать один одного, никто не собирается давить один на одного." - брехун, пiдстилка пуйла.
непривиди господи проснутся в таком аду ...
Маньяк лукашило захотел Украину.
"Все говорят, что мы в-месте...
Все говорят, но немногие знают, в каком"©
(В.Цой, "Бошетунмай", 1988)
Почитала, посмеялась. Батька очень не дальновидный, стар стал. Здоровья не желаю. Желаю ума и крепости духа белорусскому народу. Чувствую сожаление к нему. Украина - вперед! Равняйтесь на Польшу, Чехию, Германию и иже с ними. Белорусь - это уже пройденный вариант, как и Россия. Два раза в одну лужу ступить нельзя, будет еще хуже. Удачи вам, сильный украинский народ!
Три братских народа, я так понимаю это: Украина, Литва и Беларусь.
Беларусь только после усатого таракана.
это само собой.
ага. Иди нах, Лука.
