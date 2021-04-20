"Хочу, щоб Україна була нашою і три братні народи були разом", - Лукашенко

"Президент" Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що хоче, щоб "три братні народи були разом".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на білоруське держвидання "БЕЛТА".

Так, під час зустрічі з нардепом "Слуги народу" Євгеном Шевченком "президент" сказав, що впевнений у можливості врегулювання ситуації на Донбасі, якщо дотримуватися мінських угод.

"Ви знаєте мою позицію щодо України, вона залишається незмінною. Я дуже хотів би, щоб Україна була нашою, щоб ми як слов'янські народи, три братні народи були разом. На користь народів. Ніхто не збирається поневолювати один одного, ніхто не збирається тиснути один на одного. Але політика є політика, ви розумієте, можуть бути різні нюанси. Тому в цій політиці перемагає не просто найсильніший, але той, хто розумніший. І той, хто буде використовувати ситуацію таким чином, щоб повернути все в кращий бік. Я маю на увазі й ситуацію на Донбасі", - зазначив самопроголошений "президент".

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що Нардеп "Слуги народу" Євген Шевченко провів зустріч із "президентом" Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі. Тим часом у фракції "Слуга народу" зазначили, що зустріч нардепа Шевченка з Лукашенком - його особиста ініціатива, він не представляє Україну. Також фракція "СН" може вимагати від нього пояснень, повідомив заступник голови фракції Олександр Корнієнко.

У свою чергу раніше виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Олександр Дубинський заявив, що візит "слуги народу" Шевченка до Лукашенка узгоджений з Офісом Президента і необхідний для перемикання уваги з вечірки кума Єрмака Тищенка.

