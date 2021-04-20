УКР
"Ні дистанційному навчанню": у Вінниці батьки школярів вийшли на протест. ФОТОрепортаж

Вранці 20 квітня у Вінниці, біля міської ради зібралися батьки учнів. Вони прийшли на мітинг щодо дистанційного навчання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Вінниця.info.

Кілька десятків вінничан почали збиратися о 9-й ранку біля будівлі Вінницької міської ради.

Вони прийшли з вимогою відновити у школах Вінниці очне навчання. Кажуть, що "від дистанційного толку ніякого".

Ні дистанційному навчанню: у Вінниці батьки школярів вийшли на протест 01

"Ми хочемо, щоб відкрити школи і діти пішли навчатися. В області усі вже навчаються, а Вінниця ще ні", – каже вінничанка.

Додають, що учням молодших класів треба навчатися у школах, а не вдома.

Ні дистанційному навчанню: у Вінниці батьки школярів вийшли на протест 02

"Бажано, щоб дозволили виходити на навчання усім. Але якщо сильно бояться за епідемію, то хоча б щоб молодші вийшли в школу. Як молодші можуть нормально вчитися на дистанційному? В першокласників батьки по роботах, а вчитися майже неможливо. Чому все працює, а школи закриті?", – обурюється жінка.

За публічною безпекою під час мітингу слідкувала поліція охорони.

Ні дистанційному навчанню: у Вінниці батьки школярів вийшли на протест 03

Нагадаємо, на позачерговому засіданні Вінницької обласної комісії ТЕБ та НС прийнято рішення продовжити термін посилених обмежувальних протиепідемічних заходів після 19 квітня. Діятимуть заборони на проведення масових заходів, роботу кінотеатрів, дозволили працювати музеям за певних умов. Разом з тим, учні випускних 9 та 11 класів повернуться на навчання, інші вчитимуться дистанційно до 1 травня.

У Вінниці учні навчаються поки що дистанційно.

Ні дистанційному навчанню: у Вінниці батьки школярів вийшли на протест 04
Ні дистанційному навчанню: у Вінниці батьки школярів вийшли на протест 05
Фото: Вінниця.info

Автор: 

Вінниця (650) карантин (18172) протест (2445) COVID-19 (19768) коронавірус (19923) дистанційне навчання (136)
Топ коментарі
+10
Подозреваю что проблема у митингующих не в качестве обучения, т.к. этот вопрос совсем не затрагивается. Проблема заключается в том что раньше муж был на работе, дети в школе и мамы могли наслаждаться жизнью, а сейчас, как минимум детьми нужно постоянно заниматься... Поэтому какой локдаун и вирус когда ущемляется личная зона комфорта. Я имел счастье общаться с такими мамашами, у меня частная школа рядом, так вот, пытаясь заехать прямо в вестибюль, так как их чадо не может пройти 20 метров пешком, они паркуются на газонах, тротуаре, где ходят такие же дети как и их. А на вежливые замечания, откровенно ничего не понимают и говорят что я хам и ничего в жизни не понимаю, она же мать с ребенком.
показати весь коментар
20.04.2021 13:46 Відповісти
+5
Чи батьки готові скинутись на вакцинування педагогів? Чи може у вчителів нема власних дітей, щоб ризикувати своїм життям та здоровям за 7 000 грн. Країна зебілів!
показати весь коментар
20.04.2021 13:14 Відповісти
+3
Чи більше тупих і неосвідчених людей тим легше можна ними маніпулювати, використовувати та лякати. Це ж відомий факт. Але відомий тільки для освідчених, розумних людей з розвиненим критичним мисленням. Яких і має бути як можна менше, щоб злодійська гнила система робила те, що вона робить.
показати весь коментар
20.04.2021 13:19 Відповісти
Переть против учителя? В каком плане? Вы, рассказывали как ей нужно работать?
показати весь коментар
20.04.2021 14:48 Відповісти
а якщо вона тупа, то хто її образумить повинен, якщо сама вона явно не може.
показати весь коментар
20.04.2021 14:54 Відповісти
Вы меня простите, но, если Вы говорите что она тупая, кто Вам сказал что Вы умная? Или Вы сами так решили?
показати весь коментар
20.04.2021 15:00 Відповісти
не прощаю. все вирішує ситуація. люди не народжуються із знаннями. але чогось вчилки, звикаючи до мовчазних учнів, починають вірити у свою святу правоту і ніколи не визнають помилок. ситуація, коли у дітей замало досвіду щоб поправити вчителя, робить із вчителя самодура. і коли батьки щось кажуть то це завжди вони не праві, бо діти ж не возбухають, так вдобно.
показати весь коментар
20.04.2021 15:06 Відповісти
То есть Вам виднее как должны учить Ваших детей?
показати весь коментар
20.04.2021 15:08 Відповісти
звичайно, але не у плані методики, а відносин. а дури у коронах того не розрізняють.
показати весь коментар
20.04.2021 15:11 Відповісти
є дві русские хабалкі у педкоронах, одна директриса (у кокошніку із диплома психолога, яка своєму синочку-холерику ладу дать не може), інша вчилка (у короні вчителя узкого язьіка). коли ці дві транди мелять, то у них інфа різна, вони не сіли разом і не розподілили між собою ролі, 10 років директриса є директрисою. але ось халепа, мамашки коло неї - такі курки совкові, що ти їм на голову насри, вони то все за благодать приймуть, очко вилижуть до блєску, навіть коли ці дві їхнім дітям совком у голову серуть, мамашки того не помічають. педхабалки на расслабоні.
показати весь коментар
20.04.2021 15:24 Відповісти
И зачем же Вы своего ребенка отдали таким учителям? Чему они его научат?
показати весь коментар
20.04.2021 15:28 Відповісти
а на них шо написано, що вони дури? пробувать треба. ось попробували, тепер знаємо.
показати весь коментар
20.04.2021 15:41 Відповісти
Что то мне подсказывает что поиск Ваш будет бесконечен....
показати весь коментар
20.04.2021 15:43 Відповісти
він вже відбувся, давно вже не з ціма совкихами.
показати весь коментар
20.04.2021 15:46 Відповісти
а вони вдобно встроїлися - монополія ніколи не виб"є із них совок.
показати весь коментар
20.04.2021 15:47 Відповісти
директриса ще брехуха та ще. і диплом психолога їй не допомогає буть нормальною.
показати весь коментар
20.04.2021 15:48 Відповісти
улибаються як усі, а коли рота відкривають - ховайся у жито.
показати весь коментар
20.04.2021 15:44 Відповісти
Приклад: звізда русская, після двох дипломів - узького і німецького, каже учню "ти не готовий, не виконав домашнє завдання", а завдання зроблене на рівень вище. так це вона умна по твоєму? два вуза так мізків і не доклали, бо лише визубрила, а що з тим визубреним робить - сама не знає.
показати весь коментар
20.04.2021 15:10 Відповісти
Я так понимаю Вы неправильно сделали уроки ребенку и Вам не понравилось что учитель это озвучил?
показати весь коментар
20.04.2021 15:16 Відповісти
усе було правильно, лише на рівень вище, бо це факультатив. а хабалка вообразила собі, що вона на держзамовлення працює. а воно не так.
показати весь коментар
20.04.2021 15:21 Відповісти
Ужас!
показати весь коментар
20.04.2021 15:26 Відповісти
представ, одним хабальим вьісєром відбити у дитини бажання знати більше! але при цьому ходити і цитувати із свого диплома чи книжки замудрі речення, пантьі ж русские привьіше всего.
показати весь коментар
20.04.2021 15:43 Відповісти
А кто же это денег дал "протестантам"? Кто пытается раскачать эпидемию?
показати весь коментар
20.04.2021 14:57 Відповісти
ніхто. баби - це стихійне лихо.
показати весь коментар
20.04.2021 15:22 Відповісти
Да. Дистанционное обучение детей кугутов - это штука неподъемная.

Потому как, если родители тупые, то и ребенку своему они ничем помочь не в состоянии.

Поэтому кугуты против.
показати весь коментар
20.04.2021 15:45 Відповісти
вчилки повинні отримувати зарплату, а батьки за них працювать? а москалі вумніші? по Мацкве комуняків не бачив на мітінгах із тими ж вимогами? тобі кинуть подивитись?
показати весь коментар
20.04.2021 16:22 Відповісти
Похоже, что родители совсем отупели. Во-первых, вирус стал поражать детей и молодежь, а во-вторых родители "расписались" в неумении организовать своих детей для получения знаний в режиме дистанционного обучения и , в очередной раз, хотят свалить воспитание своих "отпрысков" на учителей.
показати весь коментар
20.04.2021 15:56 Відповісти
батьки повинні розробити дітям інший вид завдань, підходящих для дистанційної форми занять? а вчилки лише "зібрати" знання на контрольних? а ти ще не купив собі губозакаточний механізм?
показати весь коментар
20.04.2021 16:24 Відповісти
ну пусть тогда им обменяют дистанционое обучение на дистанционное лечения когда они будут задыхаться от короны
показати весь коментар
20.04.2021 17:41 Відповісти
Даже не надо угадывать, за кого эти зебилы голосовали.
показати весь коментар
20.04.2021 17:59 Відповісти
Нет дистанционному обучению, нет маскам и прививкам. Где-то я это уже слышал.
показати весь коментар
20.04.2021 18:20 Відповісти
