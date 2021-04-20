"Ні дистанційному навчанню": у Вінниці батьки школярів вийшли на протест. ФОТОрепортаж

Вранці 20 квітня у Вінниці, біля міської ради зібралися батьки учнів. Вони прийшли на мітинг щодо дистанційного навчання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Вінниця.info.

Кілька десятків вінничан почали збиратися о 9-й ранку біля будівлі Вінницької міської ради.

Вони прийшли з вимогою відновити у школах Вінниці очне навчання. Кажуть, що "від дистанційного толку ніякого".

"Ми хочемо, щоб відкрити школи і діти пішли навчатися. В області усі вже навчаються, а Вінниця ще ні", – каже вінничанка.

Додають, що учням молодших класів треба навчатися у школах, а не вдома.

"Бажано, щоб дозволили виходити на навчання усім. Але якщо сильно бояться за епідемію, то хоча б щоб молодші вийшли в школу. Як молодші можуть нормально вчитися на дистанційному? В першокласників батьки по роботах, а вчитися майже неможливо. Чому все працює, а школи закриті?", – обурюється жінка.

За публічною безпекою під час мітингу слідкувала поліція охорони.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні Вінницької обласної комісії ТЕБ та НС прийнято рішення продовжити термін посилених обмежувальних протиепідемічних заходів після 19 квітня. Діятимуть заборони на проведення масових заходів, роботу кінотеатрів, дозволили працювати музеям за певних умов. Разом з тим, учні випускних 9 та 11 класів повернуться на навчання, інші вчитимуться дистанційно до 1 травня.

У Вінниці учні навчаються поки що дистанційно.





Фото: Вінниця.info