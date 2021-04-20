Кремль побачив "напруженість" у відносинах з низкою країн і закликав зарубіжних партнерів відмовитися від "масового антиросійського психозу"

У Росії закликають зарубіжних партнерів до відмови від "масового антиросійського психозу" і конструктивного діалогу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Напевно, можна тільки закликати всіх заспокоїтися і відмовитися від такого масового антиросійського психозу і конструктивно, спокійно вести діалог з тим, щоб подолати ті розбіжності, які є", - сказав Пєсков журналістам у вівторок.

Йому поставили запитання про те, чи визнають у Кремлі загострення відносин Росії з цілою низкою держав, що відбулося останнім часом.

"Справді, виникає певна напруженість останнім часом. Росія аж ніяк не є ініціатором цієї напруженості. Але, з іншого боку, Росія, звичайно ж, завжди реагує на якісь недружні випади", - сказав Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про причетність агентів РФ до вибуху на складах боєприпасів у Врбетіце: Ми категорично не згодні. Висновки Чехії - провокаційні та недружні

Він нагадав, що деякі країни, зокрема Чехія, "висловлюють якісь абсолютно безпідставні звинувачення щодо Росії".

"На жаль, ми бачимо, що багато країн взагалі в разі будь-якої хакерської атаки за установкою відразу ж звинувачують у цьому Російську Федерацію. Але при цьому, звісно, досі будь-яких зрозумілих пояснень, аргументації або тим більше доказів ніхто не навів. Звичайно ж, Росія цього терпіти не може, і виникає певна напруженість", - сказав прессекретар.

Росія не готова поступитися своїми інтересами для подолання цього періоду, але вона залишається відкритою до діалогу, про що неодноразово говорив глава держави, додав Пєсков.