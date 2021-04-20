УКР
Кремль побачив "напруженість" у відносинах з низкою країн і закликав зарубіжних партнерів відмовитися від "масового антиросійського психозу"

У Росії закликають зарубіжних партнерів до відмови від "масового антиросійського психозу" і конструктивного діалогу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Напевно, можна тільки закликати всіх заспокоїтися і відмовитися від такого масового антиросійського психозу і конструктивно, спокійно вести діалог з тим, щоб подолати ті розбіжності, які є", - сказав Пєсков журналістам у вівторок.

Йому поставили запитання про те, чи визнають у Кремлі загострення відносин Росії з цілою низкою держав, що відбулося останнім часом.

"Справді, виникає певна напруженість останнім часом. Росія аж ніяк не є ініціатором цієї напруженості. Але, з іншого боку, Росія, звичайно ж, завжди реагує на якісь недружні випади", - сказав Пєсков.

Він нагадав, що деякі країни, зокрема Чехія, "висловлюють якісь абсолютно безпідставні звинувачення щодо Росії".

"На жаль, ми бачимо, що багато країн взагалі в разі будь-якої хакерської атаки за установкою відразу ж звинувачують у цьому Російську Федерацію. Але при цьому, звісно, досі будь-яких зрозумілих пояснень, аргументації або тим більше доказів ніхто не навів. Звичайно ж, Росія цього терпіти не може, і виникає певна напруженість", - сказав прессекретар.

Росія не готова поступитися своїми інтересами для подолання цього періоду, але вона залишається відкритою до діалогу, про що неодноразово говорив глава держави, додав Пєсков.

Пєсков Дмитро (1754) путін володимир (24833) росія (67880) дипломати (572)
+18
все і так зрозуміло...

20.04.2021 13:34 Відповісти
+15
все в мире идут не в ногу и затевают вот эту вот русофобию эту самую затевают
20.04.2021 13:34 Відповісти
+9
Когда в Москве решили отжать Крым ( в котором 80% личного состава ВСУ изменили воинской присяге), они могли остановиться на "независимости Крыма". Дальше был бы скандал, конечно, как с "Турецкой республикой Кипр", но в итоге всё заглохло бы по "кипрско-турецкому варианту".
А тут: (а) оккупация с аннексией, плюс (б) семь лет войны с десятками тысяч убитых.
Ситуация неразрешимая никакими дипломатическими демаршами.
20.04.2021 13:38 Відповісти
все в мире идут не в ногу и затевают вот эту вот русофобию эту самую затевают
20.04.2021 13:34 Відповісти
Дійсно, навіщо психоз і конструктивно, спокійно перезаряджати лента за лентою
20.04.2021 15:31 Відповісти
А кремль сделал себе прививку от коемлевского психоза? Сделал! Получилось как всегда и мир начал шагать не в ногу с парашей.
20.04.2021 18:03 Відповісти
все і так зрозуміло...

20.04.2021 13:34 Відповісти
А то з піаніною Зеля?
20.04.2021 13:36 Відповісти
так , капітулянт наркоманічєскій собстєнной пєрсоною
20.04.2021 13:39 Відповісти
Психически больной увидел "напряженность" в отношениях с людьми и призвал санитаров отказаться от "массового психоза". ))
20.04.2021 13:34 Відповісти
Представник країни де до істерії по усіх ТВ вищать про Україну та ідіотскі історії розповідають про "розпятих мальчікав , плачущіх сінічєк, запєнєних бабушєк" , закликає припинити 'істерію' .... країна реально розумово хворих, на гінетичному рівні.
20.04.2021 14:22 Відповісти
Орда . Что с них взять .
20.04.2021 13:35 Відповісти
******** уже обнаглела в край!!!
20.04.2021 13:35 Відповісти
Потому что ей позволяют. Поведение гопоты - наглею, пока не дадут по зубам. Но весь мир зассал и умиротворяет гопника. Гопник наглеет больше. И будет наглеть до тех пор, пока не получит по зубам.
показати весь коментар
20.04.2021 13:39 Відповісти
20.04.2021 13:37 Відповісти
Когда в Москве решили отжать Крым ( в котором 80% личного состава ВСУ изменили воинской присяге), они могли остановиться на "независимости Крыма". Дальше был бы скандал, конечно, как с "Турецкой республикой Кипр", но в итоге всё заглохло бы по "кипрско-турецкому варианту".
А тут: (а) оккупация с аннексией, плюс (б) семь лет войны с десятками тысяч убитых.
Ситуация неразрешимая никакими дипломатическими демаршами.
20.04.2021 13:38 Відповісти
Это точно. В случае "независимости Крыма" им это могло сойти с рук (аналог Косово). Но с мозгами у московитов всегда был дефицит
20.04.2021 13:59 Відповісти
Mне кажется что аннексия (а не "независимость") была результатом мафиозной разборки: при "независимости" там рулил бы Чалый, который почему-то Москву не устраивал. Потому им нужен был способ назначить смотрящим Гоблина; они это сделали через аннексию.
20.04.2021 14:19 Відповісти
Без Дніпровскої води Крим перетворится на пустелю, тому рюсскім фашистам не можна зупинятися тільки на анексії Криму.
20.04.2021 14:25 Відповісти
Коли Бог створював кацапа, то щось переплутав і карту пам"яті впихнув навпаки.
20.04.2021 13:38 Відповісти
Кацапи - нижчі примати.
20.04.2021 13:41 Відповісти
Головна помилка, що вони слов'яни. Звідси всі інші висновки хибні.
20.04.2021 13:47 Відповісти
Кто словяне??!!
20.04.2021 13:55 Відповісти
Там большая часть не словяне.
20.04.2021 14:09 Відповісти
Какие славяне? Кацапы - это потомки андрофагов. В переводе с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA греческого языка их название означает «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC людоеды ». Им приписывалась крайняя отсталость развития, кочевничество и даже https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC каннибализм .
20.04.2021 14:17 Відповісти
ото-то вже нація - насрали по всьому світу і при цьому весь світ звинувачують в негативному відношенню до себе. а нині вже стільки насрали що світ каже - досить, а не пішли б ви накуй.
20.04.2021 13:51 Відповісти
повесся на одной осине вместе с ****** и...
И ВСЕ СРАЗУ "ОТКАЖУТСЯ" ...
20.04.2021 13:58 Відповісти
20.04.2021 13:59 Відповісти
прызывы кремлядских шутов к завтрашнему бенефису *****.
20.04.2021 13:59 Відповісти
как в старом анекдоте:
- шеф, будьте осторжны, по проспекту несется по встречке какой-то придурок, как раз по вашему маршруту!
- какой придурок??? их тут тысячи!!!
20.04.2021 14:06 Відповісти
РУСАФОБИЯ ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ !
Весь мир идёт не в ногу с кремлём.
20.04.2021 14:12 Відповісти
Вас уродів з Лаптестана треба рівнять із землею. Вас нічим не вилічить прогнивших уродів.
20.04.2021 14:20 Відповісти
"Росія не готова поступитися своїми інтересами для подолання цього періоду"
Це він каже, що всі повинні зробити так, як хоче росія. Хочете миру - виконуйте! І я думаю, почнуть прогинатись. Не всі, але більшість.
20.04.2021 14:41 Відповісти
Та да! Вы одни в целом мире "белые и пушистые", а все почему-то считают вас убийцами и агрессорами...
20.04.2021 14:48 Відповісти
С кровавыми преступниками должен прокурор разговаривать. Разговаривать с Россией можно только при возвращении ее в международное правовое поле, с признанием Россией международных границ, признание ей преступной агрессии и вывода российских войск и наемников из территорий соседних государств, признанных ООН и международным сообществом.
20.04.2021 15:38 Відповісти
Россия совершила подлую агрессию против 3-х православных государств Украины, Грузии и Молдавии, только за то, что эти государства посмели быть чуть в стороне от буйнопомешенного империалистического соседа..
20.04.2021 15:45 Відповісти
 
 