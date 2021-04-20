Кремль побачив "напруженість" у відносинах з низкою країн і закликав зарубіжних партнерів відмовитися від "масового антиросійського психозу"
У Росії закликають зарубіжних партнерів до відмови від "масового антиросійського психозу" і конструктивного діалогу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
"Напевно, можна тільки закликати всіх заспокоїтися і відмовитися від такого масового антиросійського психозу і конструктивно, спокійно вести діалог з тим, щоб подолати ті розбіжності, які є", - сказав Пєсков журналістам у вівторок.
Йому поставили запитання про те, чи визнають у Кремлі загострення відносин Росії з цілою низкою держав, що відбулося останнім часом.
"Справді, виникає певна напруженість останнім часом. Росія аж ніяк не є ініціатором цієї напруженості. Але, з іншого боку, Росія, звичайно ж, завжди реагує на якісь недружні випади", - сказав Пєсков.
Він нагадав, що деякі країни, зокрема Чехія, "висловлюють якісь абсолютно безпідставні звинувачення щодо Росії".
"На жаль, ми бачимо, що багато країн взагалі в разі будь-якої хакерської атаки за установкою відразу ж звинувачують у цьому Російську Федерацію. Але при цьому, звісно, досі будь-яких зрозумілих пояснень, аргументації або тим більше доказів ніхто не навів. Звичайно ж, Росія цього терпіти не може, і виникає певна напруженість", - сказав прессекретар.
Росія не готова поступитися своїми інтересами для подолання цього періоду, але вона залишається відкритою до діалогу, про що неодноразово говорив глава держави, додав Пєсков.
А тут: (а) оккупация с аннексией, плюс (б) семь лет войны с десятками тысяч убитых.
Ситуация неразрешимая никакими дипломатическими демаршами.
И ВСЕ СРАЗУ "ОТКАЖУТСЯ" ...
- шеф, будьте осторжны, по проспекту несется по встречке какой-то придурок, как раз по вашему маршруту!
- какой придурок??? их тут тысячи!!!
Весь мир идёт не в ногу с кремлём.
Це він каже, що всі повинні зробити так, як хоче росія. Хочете миру - виконуйте! І я думаю, почнуть прогинатись. Не всі, але більшість.