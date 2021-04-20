Запобігти розгляду у Вищому суді Лондона може реакція української влади на ситуацію навколо "Нафтогазвидобування", - ЗМІ

Ексміністр транспорту і засновник найбільшої газодобувної компанії України "Нафтогазвидобування" Микола Рудьковський може подати позов до Вищого суду Лондона в разі, якщо українське правосуддя піддасться тиску і підтримає вимагання частки компанії народним депутатом "Слуги народу" Олегом Семінським.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна в матеріалі "Від Банкової до Лондона. Чим може закінчитися для влади війна за "Нафтогазвидобування".

Видання зазначає, що рішенням лондонського суду змушені підкорятися навіть українські олігархи, які видаються всесильними.

"До того ж процес слухань – зазвичай доволі тривалий – може виявитися для влади навіть неприємнішим за їхній результат. Адже для дачі показань можуть викликати багатьох представників правлячої команди, які якимось чином причетні до цієї історії, яка, по суті, має відверто корупційний характер. Тоді як про важливість боротьби з корупцією українським топчиновникам на кожній зустрічі нагадують їхні західні колеги", - йдеться в матеріалі.

Крім того, окрім Лондона, на горизонті виникає і Європейський суд з прав людини - остання інстанція для постраждалої сторони в разі безсилля національного правосуддя.

"Утім, шанс зупинити такий сценарій, мабуть, ще залишається. Для цього потрібна негайна і різка реакція на ситуацію навколо "Нафтогазвидобування" з боку вищого українського керівництва. Яка б унеможливила вплив і тиск на роботу судів і надало сторонам можливість чесно вирішити свої розбіжності в межах закону. І, звичайно, максимально прозоре розслідування справи зникнення Семінського і спроб рейдерства компанії. Тим більше, як багато разів обіцяли представники сучасної української влади, в справі боротьби з корупцією для них "немає своїх і чужих"", - зазначає видання.

Раніше повідомлялося, що справа про вимагання частки в найбільшій газодобувної компанії України "Нафтогазвидобування" "слугою народу" Олегом Семінським може дійти до Лондонського суду і загрожує зачепити політичну еліту країни, оскільки до спроби вимагання акцій компанії нардеп від правлячої партії поряд з криміналітетом втягнув і владу.

Раніше засновник "Нафтогазвидобування" Микола Рудьковський, сім'ї якого належить частина компанії, написав лист президенту Володимиру Зеленському, в якому заявив, що йому відомо про візит Семінського до глави держави, а також про те, що під час цієї зустрічі нардеп від "Слуги народу" намагався отримати можливість незаконно вплинути на правоохоронну систему і суди, в контексті конфлікту навколо "Нафтогазвидобування". Нагадаємо, минулого тижня Цензор.НЕТ опублікував розшифровки розмови ексдиректора "Нафтогазвидобування", а нині нардепа від "Слуги народу" Олега Семінського з обвинуваченим у його викраденні Андрієм Мельником, якого ЗМІ також називають "авторитетною у певних колах людиною". Згідно з розшифровками, Семінський і Мельник активно обговорюють, яким чином вони можуть заволодіти 25% часткою в "Нафтогазвидобування", що належить родині Рудьковського.

На цей момент Рудьковський готує звернення до ЄСПЛ проти Росії, за незаконне тримання його за ґратами з політичних мотивів. Рудьковський заявляє про тиск, що посилився, коли він сидів у російській в'язниці в 2018-2020 роках - за кинутий у київське посольство РФ камінь. До вирішення питання Семінський, за словами Рудьковського, залучав навіть російський криміналітет і силовиків, проте безуспішно. А останнім аргументом якраз і стала підозра у викраденні, висунута вже українськими правоохоронцями. Семінський також є фігурантом записів, у яких висловив готовність заплатити 7 мільйонів за мандат будь-якої партії. Достовірність обох записів нардеп визнав.

Також у вересні 2020 року в мережі з'явилося відео, де Семінський у супроводі охорони пробиває колеса припаркованих автомобілів у Чернігові. Пізніше нардеп заявив, що за ним нібито стежили.

