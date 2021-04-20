УКР
Відносини Москви і Вашингтона в нижчій своїй точці. Посли РФ і США повернуться в дипмісії, коли це буде доцільно, - Пєсков

Посол Росії в США Анатолій Антонов повернеться до Вашингтона, а американський посол Джон Саліван повернеться до Москви, коли це буде визнано доцільним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це повідомив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Повернення послів після консультацій у своїх столицях обґрунтовується насамперед доцільністю. Ми бачимо, що зараз (відносини Москви і Вашингтона. - Ред.) у нижчій своїй точці, існують певні наслідки тих недружніх заходів, які були вжиті щодо нашої країни, й існують ті заходи, які були вжиті нашою країною у відповідь", - сказав він на брифінгу 20 квітня.

За його словами, чиновники двох країн продовжують контакти, як приклад він назвав переговори секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева і радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, які відбулися 19 квітня. У ході таких контактів питання про повернення послів обговорюється, додав він.

"Якщо в результаті цього виникне доцільність, то тоді, напевно, посли повернуться і продовжать виконання своїх обов'язків", - сказав представник Кремля.

"Я не можу говорити за нашого посла. Зрозуміло, рішення буде ухвалювати президент Росії, коли така доцільність виникне", - додав Пєсков.

Він не погодився з формулюванням про те, що російська сторона "відправила на консультації додому" американського посла і що це можна порівняти з висланням дипломата.

"Росія діє в суворій відповідності до букви і духу Віденської конвенції про дипломатичні зносини. І, безумовно, Росія не може відправити (іноземного посла) на консультації, але Росія може рекомендувати це зробити, і це ніким не заперечується. І все відбувається відповідно до Віденської конвенції", - підсумував він.

Антонов був відкликаний до Москви для консультацій у середині березня після різкого висловлювання Джо Байдена на адресу Володимира Путіна. Терміни повернення дипломата до Вашингтона досі не визначені.

Після того, як США 15 квітня запровадили нові антиросійські санкції, посла Салівана викликали в Кремль, і помічник президента Росії Юрій Ушаков запропонував йому вирушити до Вашингтона для консультацій. 19 квітня стало відомо, що Салліван все ж поїде до США.

Пєсков Дмитро (1754) посол (1140) росія (67880) США (24357) Салліван Джон (60)
+11
многоточиеОтношения Москвы и Вашингтона в низшей своей точке. Послы РФ и США вернутся в дипмиссии, когда это будет целесообразно, - Песков
20.04.2021 13:50
+6
Обидно. Ничего ж не сделали

Отношения Москвы и Вашингтона в низшей своей точке. Послы РФ и США вернутся в дипмиссии, когда это будет целесообразно, - Песков - Цензор.НЕТ 9792
20.04.2021 13:50
+6
Это ещё не низшая точка отношений.
Песков ещё прозреет, что такое плохие отношения с Америкой.
20.04.2021 13:58
многоточиеОтношения Москвы и Вашингтона в низшей своей точке. Послы РФ и США вернутся в дипмиссии, когда это будет целесообразно, - Песков - Цензор.НЕТ 4241
20.04.2021 13:50
https://www.youtube.com/watch?v=iUBTTG4uYHU
Звонит Лавров Шойгу и говорит:

Звонит Лавров Шойгу и говорит:
Шойгу отвечает:
Шойгу отвечает:
- Ммм, ну, **** по Воронежу, там наших точно нет. 😂😂😂 епааашь...!
- Ммм, ну, **** по Воронежу, там наших точно нет. 😂😂😂 епааашь...!
20.04.2021 14:00
по многоточию недоразумений
20.04.2021 14:04
Обидно. Ничего ж не сделали

Отношения Москвы и Вашингтона в низшей своей точке. Послы РФ и США вернутся в дипмиссии, когда это будет целесообразно, - Песков - Цензор.НЕТ 9792
20.04.2021 13:50
Отношения Москвы и Вашингтона в низшей своей точке. Послы РФ и США вернутся в дипмиссии, когда это будет целесообразно, - Песков - Цензор.НЕТ 3610
20.04.2021 13:52
Рашко такі
20.04.2021 13:56
Въехал путин в реку раком.
Рак за джоппу его цап.
20.04.2021 13:57
до низшей еще дожить надо
20.04.2021 13:54
Отношения Москвы и Вашингтона в низшей своей точке. Послы РФ и США вернутся в дипмиссии, когда это будет целесообразно, - Песков - Цензор.НЕТ 6482
20.04.2021 13:56
Это ещё не низшая точка отношений.
Песков ещё прозреет, что такое плохие отношения с Америкой.
20.04.2021 13:58
яка все таки гарна дипломатична мова - "Отношения Москвы и Вашингтона в низшей своей точке", хоча насправді ці відносини глибоко в жопі що далі вже нікуди.
20.04.2021 13:59
абырвалг кокцапский, да и только... ЗЫ... даЙОшь для ОПГ "Озеро" всенарабсейский "танец маленьких лебедей" и баста.
20.04.2021 14:02
ха.. в низшей точке это вы кацапы .. в районе плинтуса ...
20.04.2021 14:11
Відносини Москви і Вашингтона в нижчій своїй точці. Посли РФ і США повернуться в дипмісії, коли це буде доцільно, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2797
20.04.2021 14:13
Давно танец маленьких лебедей не слушали!
20.04.2021 14:17
перекройте счета, вышлите их детей в родную парашу и наложите арест на имущество этих российских гандонов...
20.04.2021 14:36
импортозамещение на рассии через 10 лет
Відносини Москви і Вашингтона в нижчій своїй точці. Посли РФ і США повернуться в дипмісії, коли це буде доцільно, - Пєсков - Цензор.НЕТ 3579
20.04.2021 15:06
 
 