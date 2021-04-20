Відносини Москви і Вашингтона в нижчій своїй точці. Посли РФ і США повернуться в дипмісії, коли це буде доцільно, - Пєсков

Посол Росії в США Анатолій Антонов повернеться до Вашингтона, а американський посол Джон Саліван повернеться до Москви, коли це буде визнано доцільним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це повідомив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Повернення послів після консультацій у своїх столицях обґрунтовується насамперед доцільністю. Ми бачимо, що зараз (відносини Москви і Вашингтона. - Ред.) у нижчій своїй точці, існують певні наслідки тих недружніх заходів, які були вжиті щодо нашої країни, й існують ті заходи, які були вжиті нашою країною у відповідь", - сказав він на брифінгу 20 квітня.

За його словами, чиновники двох країн продовжують контакти, як приклад він назвав переговори секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева і радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, які відбулися 19 квітня. У ході таких контактів питання про повернення послів обговорюється, додав він.

"Якщо в результаті цього виникне доцільність, то тоді, напевно, посли повернуться і продовжать виконання своїх обов'язків", - сказав представник Кремля.

"Я не можу говорити за нашого посла. Зрозуміло, рішення буде ухвалювати президент Росії, коли така доцільність виникне", - додав Пєсков.

Він не погодився з формулюванням про те, що російська сторона "відправила на консультації додому" американського посла і що це можна порівняти з висланням дипломата.

"Росія діє в суворій відповідності до букви і духу Віденської конвенції про дипломатичні зносини. І, безумовно, Росія не може відправити (іноземного посла) на консультації, але Росія може рекомендувати це зробити, і це ніким не заперечується. І все відбувається відповідно до Віденської конвенції", - підсумував він.

Антонов був відкликаний до Москви для консультацій у середині березня після різкого висловлювання Джо Байдена на адресу Володимира Путіна. Терміни повернення дипломата до Вашингтона досі не визначені.

Після того, як США 15 квітня запровадили нові антиросійські санкції, посла Салівана викликали в Кремль, і помічник президента Росії Юрій Ушаков запропонував йому вирушити до Вашингтона для консультацій. 19 квітня стало відомо, що Салліван все ж поїде до США.