Завтра Апеляційна палата ВАКС розгляне скаргу на арешт брата Вовка Зонтова, - ЦПК

Завтра, 21 квітня, Апеляційна палата ВАКС розгляне скаргу на запобіжний захід щодо підозрюваного в отриманні 100 тисяч доларів хабаря адвоката Юрія Зонтова, брата глави ОАСК Павла Вовка. Початок засідання очікується о 10:30.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії корупції.

"Завтра в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду призначено засідання, на якому адвокат Юрія Зонтова, брата голови ОАСК Павла Вовка, оскаржуватиме запобіжний захід свого підзахисного у справі про 100 тисяч доларів хабаря. Зараз він перебуває під вартою із правом внесення 35 млн грн застави, які досі не вніс", - зазначили в ЦПК.

Зазначається, що апеляцію розглядатимуть судді Валерія Чорна, Олег Павлишин та Андрій Никифоров.

"До речі, саме ця колегія раніше відмовилася заочно брати під варту президента-втікача Віктора Януковича", - додали в ЦПК.

Також читайте: Брата голови ОАСК Вовка Зонтова не звільнили із СВР, а зняли з посади і вивели в розпорядження: триває службове розслідування, - "слуга народу" Безугла

Як повідомлялося, 13 квітня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт Закону України "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва". Згідно з текстом законопроєкту, президент України Володимир Зеленський пропонує замість ліквідованого ОАСК створити Київський міський окружний адміністративний суд з місцезнаходженням в Києві

Нагадаємо, слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $100 тис. за позитивний вердикт. Під час затримання Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.

7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.

Пізніше СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова. 9 квітня стало відомо, що суд заарештував на два місяці Зонтова.

апеляція (503) Вовк Павло (301) ВАКС Антикорупційний суд (2064) Центр протидії корупції (297) Зонтов Юрій (27)
отпустят и нагродят
20.04.2021 13:57 Відповісти
Повисять і компенсацію виплатять. Мабуть, з пенсійного фонду, бо в бюджеті грошей немає.
20.04.2021 14:05 Відповісти
Хабарники хабарника судитимуть?
20.04.2021 13:59 Відповісти
А що таке? Брат Вовка відрізняється від Антоненка? Антоненко в очікуванні суду вже більше року сидить у СІЗО, брат Вовка теж може посидіти. В чому проблема? В тому, що Вовк - проданий суддя?
20.04.2021 14:14 Відповісти
Завтра Апеляційна палата ВАКС розгляне скаргу на арешт брата Вовка Зонтова, - ЦПК - Цензор.НЕТ 399
20.04.2021 14:16 Відповісти
А в який в'язниці сидять діамантови прокурори ?
20.04.2021 14:33 Відповісти
Відпустять завтра. З відшкодуванням збитків, та моральної шкоди...
20.04.2021 14:48 Відповісти
 
 