Завтра Апеляційна палата ВАКС розгляне скаргу на арешт брата Вовка Зонтова, - ЦПК

Завтра, 21 квітня, Апеляційна палата ВАКС розгляне скаргу на запобіжний захід щодо підозрюваного в отриманні 100 тисяч доларів хабаря адвоката Юрія Зонтова, брата глави ОАСК Павла Вовка. Початок засідання очікується о 10:30.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії корупції.

"Завтра в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду призначено засідання, на якому адвокат Юрія Зонтова, брата голови ОАСК Павла Вовка, оскаржуватиме запобіжний захід свого підзахисного у справі про 100 тисяч доларів хабаря. Зараз він перебуває під вартою із правом внесення 35 млн грн застави, які досі не вніс", - зазначили в ЦПК.



Зазначається, що апеляцію розглядатимуть судді Валерія Чорна, Олег Павлишин та Андрій Никифоров.



"До речі, саме ця колегія раніше відмовилася заочно брати під варту президента-втікача Віктора Януковича", - додали в ЦПК.

Як повідомлялося, 13 квітня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт Закону України "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва". Згідно з текстом законопроєкту, президент України Володимир Зеленський пропонує замість ліквідованого ОАСК створити Київський міський окружний адміністративний суд з місцезнаходженням в Києві

Нагадаємо, слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $100 тис. за позитивний вердикт. Під час затримання Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.

7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.

Пізніше СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова. 9 квітня стало відомо, що суд заарештував на два місяці Зонтова.