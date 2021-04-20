УКР
Новини Агресія Росії проти України
Терористи обстріляли українські позиції біля населених пунктів Водяне і Золоте-4 із гранатометів, - Міноборони

Від початку поточної доби, станом на 12:00, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони України.

Так, неподалік Золотого-4 ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем. А біля Водяного противник вів обстріл позицій наших захисників з автоматичних станкових гранатометів.

Бойових втрат серед наших захисників від початку поточної доби немає.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.

обстріл (30978) Донбас (22366) бойові дії (4651) операція Об’єднаних сил (6725)
+3
Золотое... знакомое название. Это не там, где какой-то лидор современности делал громкие заявления?
20.04.2021 14:32 Відповісти
+3
Золоте4,це там же гнусава семітська повтора відвела війська з позицій?
20.04.2021 14:33 Відповісти
+2
Провокации бывают, но мы уверенно приближаемся к миру, - Зеленский о бое в районе Золотого./Четыреждыуклонист, какие могут быть к нему претензии.
20.04.2021 14:45 Відповісти
Дехто пише, що Данілов написав заяву про звільнення з посади секретаря РНБО, скоріше за все - через погодження зеленого на тиху капітуляцію.
20.04.2021 14:26 Відповісти
Этот Дехто ещё писал что зеля всех олигархов пересадит, не верьте ему.
20.04.2021 14:34 Відповісти
она что-то знает по поводу капитуляции, не видит смысла приезжать
20.04.2021 14:34 Відповісти
Это уже пасхальное - 7 "перемирие"? Или все еще "неосяжно велике та всеобще"?
показати весь коментар
20.04.2021 14:33 Відповісти
Ну, ми, як і завжди - непвакуємо...
20.04.2021 14:45 Відповісти
Какой то односторонний "режим прекращения огня" - оккупанты херачат из всего что есть, а в ответ - тишина... И труппы наших бойцов... У нас же режим тишины... Спасибо Говнокомандующему ЗЕ!
20.04.2021 17:12 Відповісти
 
 