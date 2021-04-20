Терористи обстріляли українські позиції біля населених пунктів Водяне і Золоте-4 із гранатометів, - Міноборони
Від початку поточної доби, станом на 12:00, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано два випадки порушення режиму припинення вогню.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони України.
Так, неподалік Золотого-4 ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем. А біля Водяного противник вів обстріл позицій наших захисників з автоматичних станкових гранатометів.
Бойових втрат серед наших захисників від початку поточної доби немає.
Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.
Дехто пише, що Данілов написав заяву про звільнення з посади секретаря РНБО, скоріше за все - через погодження зеленого на тиху капітуляцію.