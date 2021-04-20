УКР
Новини Агресія Росії проти України
У лавах найманців РФ зростає кількість небойових втрат: минулого тижня - 7 безповоротних і 16 санітарних, - розвідка

Серед особового складу в підрозділах противника в ОРДЛО фіксується постійне збільшення небойових втрат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

Так, минулого тижня кількість небойових втрат збройних формувань Російської Федерації становила: безповоротних - 7, санітарних - 16.

"Через поширення фейкових повідомлень і безпідставних звинувачень у російських та місцевих ЗМІ, окупанти намагаються перекласти відповідальність за загибель та поранення найманців на Збройні Сили України", - зазначили у відомстві.

Також повідомляється, що командування російських окупаційних військ із 20 квітня посилює заходи з вербування місцевого населення на військову службу в з'єднаннях і частинах першого і другого армійських корпусів.

"Так звані "військові комісаріати" окупантів на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях зобов’язані протягом десяти днів уточнити списки та наявність осіб, які призиватимуться примусово", - йдеться в повідомленні.

ліквідація (4459) Міноборони (7676) розвідка (3925)
Топ коментарі
Дохнуть москалі на нашій землі і це радує 👍🏼😁
20.04.2021 14:44 Відповісти
холодно-дощова весна в польових таборах ре фе "на укронапрямі" - це не тільки делірії з самострілами, а й срачка з "окопкою хворобою", коли мокрі ноги заживо гниють у кирзаках
нехай щастить
20.04.2021 14:43 Відповісти
...лучше бы разведали, почему в ЗСУ ежедневные потери, а по результатам разведки - ликвидация виновника
20.04.2021 14:35 Відповісти
...не учи отца и баста
20.04.2021 16:56 Відповісти
...монитор только от соплей оттереть не забудь
20.04.2021 17:31 Відповісти
холодно-дощова весна в польових таборах ре фе "на укронапрямі" - це не тільки делірії з самострілами, а й срачка з "окопкою хворобою", коли мокрі ноги заживо гниють у кирзаках
нехай щастить
20.04.2021 14:43 Відповісти
А своих, погибших ребят, пересчитать и помянуть не хотите? Вас больше "нашалюдя" интересует...
20.04.2021 14:43 Відповісти
Як в Беслані чи в Норд Ості? А правда що всі дружини моряків з Курська повії, чи фуйло збрехав?
20.04.2021 15:01 Відповісти
Дохнуть москалі на нашій землі і це радує 👍🏼😁
20.04.2021 14:44 Відповісти
 
 