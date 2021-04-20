У лавах найманців РФ зростає кількість небойових втрат: минулого тижня - 7 безповоротних і 16 санітарних, - розвідка

Серед особового складу в підрозділах противника в ОРДЛО фіксується постійне збільшення небойових втрат.

Так, минулого тижня кількість небойових втрат збройних формувань Російської Федерації становила: безповоротних - 7, санітарних - 16.

"Через поширення фейкових повідомлень і безпідставних звинувачень у російських та місцевих ЗМІ, окупанти намагаються перекласти відповідальність за загибель та поранення найманців на Збройні Сили України", - зазначили у відомстві.

Також повідомляється, що командування російських окупаційних військ із 20 квітня посилює заходи з вербування місцевого населення на військову службу в з'єднаннях і частинах першого і другого армійських корпусів.

"Так звані "військові комісаріати" окупантів на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях зобов’язані протягом десяти днів уточнити списки та наявність осіб, які призиватимуться примусово", - йдеться в повідомленні.