Четверта хвиля COVID-19 може бути більш загрозливою через поширення нових штамів, - Радуцький

Четверта хвиля COVID-19 може бути більш загрозливою через поширення нових штамів, - Радуцький

Ще не завершилася третя хвиля коронавірусу, але вже слід готуватися до четвертої. Традиційно, сезон активного поширення вірусних захворювань починається восени.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Учені прогнозують, що четверта хвиля може бути більш загрозливою через поширення нових штамів коронавірусу. В Індії недавно виявили "індійський" штам, до складу якого входять дві мутації вірусу. Дослідження цього штаму триває, він може виявитися небезпечнішим за "британський" і "південно-африканський", - пише Радуцький.

Крім цього, він зазначає, що в перший рік пандемії вчені вважали, що повторне зараження коронавірусом можливе через 6-9 місяців після перенесеної хвороби. Українські епідеміологи проаналізували 1200 випадків повторного зараження "ковідом". Висновки невтішні: найчастіше люди заражалися через 3-4 місяці, іноді - 5 місяців, були поодинокі випадки зараження через півтора місяця, зазначає експерт.

"Тому бачимо, що високий рівень антитіл в організмі зберігається недовго. Ті пацієнти, які недавно перехворіли коронавірусом, можуть інфікуватися вже восени. Єдиний вихід запобігти четвертій хвилі коронавірусу - значно прискорити темпи вакцинації. Ізраїль, США, Велика Британія планують провести вакцинацію всього дорослого населення вже через кілька місяців. Україна може не встигнути вакцинувати громадян до кінця року. Темпи прищеплювальної кампанії є незадовільними. 4 квітня президент дав завдання уряду розробити новий Національний план вакцинації. Чекаю на цей документ. Хочу побачити чіткі кроки, відповідно до яких МОЗ пропонує до кінця року вакцинувати 70% населення країни", - зазначив Радуцький.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Третя хвиля COVID-19 пішла на спад, - Радуцький

+3
у раз антитела сохраняются недолго, значит с вакцин толку меньше, чем с намордников.
20.04.2021 14:47 Відповісти
+2
Ну Радуцкий это конечно специалист ещё тот ...
20.04.2021 14:38 Відповісти
+2
А кто в этой шобле специалист, начиная с самого верха? Клоун и его труппа.
20.04.2021 14:49 Відповісти
