Четверта хвиля COVID-19 може бути більш загрозливою через поширення нових штамів, - Радуцький
Ще не завершилася третя хвиля коронавірусу, але вже слід готуватися до четвертої. Традиційно, сезон активного поширення вірусних захворювань починається восени.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Учені прогнозують, що четверта хвиля може бути більш загрозливою через поширення нових штамів коронавірусу. В Індії недавно виявили "індійський" штам, до складу якого входять дві мутації вірусу. Дослідження цього штаму триває, він може виявитися небезпечнішим за "британський" і "південно-африканський", - пише Радуцький.
Крім цього, він зазначає, що в перший рік пандемії вчені вважали, що повторне зараження коронавірусом можливе через 6-9 місяців після перенесеної хвороби. Українські епідеміологи проаналізували 1200 випадків повторного зараження "ковідом". Висновки невтішні: найчастіше люди заражалися через 3-4 місяці, іноді - 5 місяців, були поодинокі випадки зараження через півтора місяця, зазначає експерт.
"Тому бачимо, що високий рівень антитіл в організмі зберігається недовго. Ті пацієнти, які недавно перехворіли коронавірусом, можуть інфікуватися вже восени. Єдиний вихід запобігти четвертій хвилі коронавірусу - значно прискорити темпи вакцинації. Ізраїль, США, Велика Британія планують провести вакцинацію всього дорослого населення вже через кілька місяців. Україна може не встигнути вакцинувати громадян до кінця року. Темпи прищеплювальної кампанії є незадовільними. 4 квітня президент дав завдання уряду розробити новий Національний план вакцинації. Чекаю на цей документ. Хочу побачити чіткі кроки, відповідно до яких МОЗ пропонує до кінця року вакцинувати 70% населення країни", - зазначив Радуцький.
по их же докладам лечение среднего больного - это 45000грн, люди лечатся, выздоравливают или умирают за свой счёт, а разница идёт элитным зебилам..
карОч, жЫзнь у красав-жлобов-аниматоров удалась
Вот уже и"3я волна" прошла, а мы НЕ ВАКЦИНИРОВАННЫЕ - НЕ ВЫМЕРЛИ !!
Это только ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОДТВЕРЖДАЕТ, что этот ковид не опасней ОБЫЧНОГО ГРИППА ! Просто полно дебилов вокруг , на страхах которых неплохо кое кто зарабатывает !