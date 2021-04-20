60 шкіл і 30 ПТУ пройдуть оцінку впровадження цифрових технологій за допомогою онлайн-інструменту SELFIE, - Міносвіти

Протягом трьох тижнів 60 шкіл і 30 закладів професійної освіти оцінять ефективність використання інноваційних технологій і з'ясують, на якому етапі цифрового розвитку вони перебувають, що саме треба вдосконалити. Цей процес відбуватиметься з використанням онлайн-інструменту SELFIE, вперше пілотованого в Україні.

Про це розповів заступник міністра освіти і науки з питань цифровізації Артур Селецький сьогодні, 20 квітня 2021 року, під час презентації SELFIE, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міносвіти.

Підтримку у використанні інструменту українськими закладами надав Європейський фонд освіти та Міністерство цифрової трансформації.

"Через постійну роботу з учнями в дистанційній формі ставлення педагогів та директорів до цифрових технологій дуже змінилося. Тепер вони мають не просто швидко опанувати роботу з новими застосунками чи сервісами, а й планувати роботу з ними в майбутньому. В цьому завданні не обійтися без якісного аналізу. Завдяки підтримці партнерів ми надаємо інструмент SELFIE, який допоможе закладам здійснити комплексний самоаналіз. Водночас разом із Мінцифри готуємо запуск окремої версії цифрограму для вчителів, який допоможе педагогам об'єктивно оцінити свої цифрові навички й зрозуміти, що потрібно вдосконалювати", – зазначив Селецький.

У Запорізькій та Львівській областях інструмент пілотуватимуть як школи, так і заклади профосвіти. На Івано-Франківщині, Сумщині, Херсонщині, Рівненщині, Черкащині, Чернігівщині, Донеччині та в м. Києві у пілотному проєкті візьмуть участь по три заклади професійної освіти. Керівники закладів матимуть нагоду налаштувати опитування з урахуванням вимог закладу. Після використання SELFIE в 10 областях та аналізу результатів проєкту можливість пройти таке самооцінювання буде в усіх закладах освіти.

"Зараз цим безкоштовним інструментом вже скористалися тисячі закладів освіти із 74 країн світу. Тож ми дуже чекаємо на результати українського пілоту, хочемо почути відгуки про використання SELFIE від наших освітян. Важливо, що у проєкті беруть участь заклади з різним технічним забезпеченням, наповненістю учнями та з різних населених пунктів – від маленьких сіл до міст обласних центрів. Ми побачимо чесний зріз їхньої цифрової підготовки і далі зможемо оцінити результати роботи над помилками", – пояснила заступниця Міністра цифрової трансформації Валерія Іонан.

Опитування є анонімним та добровільним. Для учнів воно триватиме не більш ніж 20-30 хвилин, а для вчителів – щонайбільше 40. Загалом на заповнення анкети надається 2 години. Пройти опитування учасники зможуть у будь-який зручний час, на різних цифрових пристроях, як-от на стаціонарних комп'ютерах, ноутбуках, смартфонах чи планшетах.

Після завершення опитування кожен заклад отримає доступ до інтерактивного звіту про результати опитування своїх респондентів. Він допоможе проаналізувати поточний стан справ та напрацювати план дій для розвитку цифрової трансформації в закладі.