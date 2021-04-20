УКР
Ми не маємо відмовлятися від великої спадщини, яку нам подарували вихідці з України Гоголь, Малевич, Булгаков та інші, - Ткаченко

Наша країна не має відмовлятися від великої спадщини, яку їй подарували вихідці з України, такі як Микола Гоголь і Казимир Малевич.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав в інтерв'ю РБК-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми не повинні відмовлятися від великої спадщини, яку нам подарували вихідці з України. Ми маємо про них пам'ятати, це теж частина нашої історії, частина того, чим ми можемо пишатися. Тому, наприклад, коли я говорив про Гоголя як про українського письменника, я робив це свідомо, тому що він не просто народжений в Україні, а живився, власне кажучи, українськими нарративами, багато творів написано про Україну. Точно так само не можна відмовлятися, наприклад, від Казимира Малевича", - сказав Ткаченко.

Читайте також: В Україні немає заборони на Булгакова, заборонено комерційні поставки певного друкованого видання "Майстра і Маргарити" одного з російських видавництв, - Бутусов

Він зазначив, що далеко не всі з них ідентифікували себе українцями, тому можемо розділяти вихідців з України та українських діячів мистецтва. "Але не згадувати про те, що Чехов захоплювався Україною, що Чайковський родом звідси, було б дивно. Булгаков, звісно", - акцентував міністр.

За його словами, у кожного з них був свій наратив, який він просував, "русского мира" або належності конкретно до цієї території, тому тут треба розділяти вихідців з України і тих, кого ми дійсно можемо назвати українцями.

Гоголь Микола (8) Міністерство культури (773) Ткаченко Олександр (509) Булгаков Михайло (13)
+14
Из таких высказываний следует, что страной правят злонамеренные дураки и дебилы.
20.04.2021 14:54 Відповісти
+12
Да что ж он такое несёт? Он себя слышет?
20.04.2021 14:56 Відповісти
+12
А кто "отказывается"? В чем выражается отказ или неотказ? Какой практический смысл в этой фразе? Надо законодательно закрепить, что Гоголь украинец? Книги его продаются в магазинах, творчество изучается в школе, памятники ему стоят, улицы в честь него названы. Что еще нужно??? Ватники типа Ткачанко бессмысленной фразой "не надо отказываться" обычно прикрывают очередное наступление на все украинское.
20.04.2021 15:12 Відповісти
Из таких высказываний следует, что страной правят злонамеренные дураки и дебилы.
20.04.2021 14:54 Відповісти
Да что ж он такое несёт? Он себя слышет?
20.04.2021 14:56 Відповісти
Вору государственного значения Ткаченко не надо "Ни пахать, ни сеять, ни строить. Главное - он гордится общественным строем" .
20.04.2021 14:57 Відповісти
кацапський вилупок, малорос смердючий
20.04.2021 14:59 Відповісти
ДЛБЕБ..Выходцы из Украины бывают разные, как и их дела...пример - Квитка Цисик и Лобода и т.д.
20.04.2021 15:05 Відповісти
А кто "отказывается"? В чем выражается отказ или неотказ? Какой практический смысл в этой фразе? Надо законодательно закрепить, что Гоголь украинец? Книги его продаются в магазинах, творчество изучается в школе, памятники ему стоят, улицы в честь него названы. Что еще нужно??? Ватники типа Ткачанко бессмысленной фразой "не надо отказываться" обычно прикрывают очередное наступление на все украинское.
20.04.2021 15:12 Відповісти
гутаперчевая мини-стр Ткаченко готова принять сколько угодно и с любой стороны, когда всё оплачено
20.04.2021 15:14 Відповісти
"украІнскій пает А.П. Чєхов" (с)
20.04.2021 15:15 Відповісти
Не согласен насчет Булгакова. Этот наркоман - морфинист был ярым украинофобом.
20.04.2021 15:16 Відповісти
...Василя Листовничого Радянська влада знищила двічі. У 1919 році його розстріляла ЧК - тричі (!!!) виводили в Лук'янівській тюрмі «к стєнкє» на імітацію розстрілу, а потім застрелили під час вивозу з міста при спробі втечі (ох і кріпкий, видать, чоловік був!..). Друге ж, витонченіше знищення можна, в термінах сьогоднішньої війни, назвати «інформаційним» - і вирішальну роль у ньому відіграв таки його квартирант, «Мішка-венеролог», який, виїхавши з Києва до Москви й завоювавши там оглушливий успіх «Турбіними», твердо вписав себе в золотий фонд російської літератури 20-го століття, як Михаїл Афанасійович Булґаков.

В те, що огидний «Васіліса» міфопоетичної «Білої Ґвардії» - це й був булґаковський «домохозяин», свято вірило кілька поколінь радянських людей, щиро зачарованих романом як «історичним» (що безумовно свідчить на користь булґаковського хисту: таки «Мастер», послуговуючись Сталіновим улюбленим слівцем!) - а до того ж (що не менш важливо в історії успіху цього видатного фейку), позбавлених доступу до будь-яких альтернативних джерел інформації, «голосу другої сторони». («Біла Ґвардія» справді дуже тонко маневрує між «фікшин» і «нон-фікшин», і я давно мрію прочитати, замість «восторженного лепета» київських булґакознавців, що чисто як діти тішаться з упізнавання в тексті загублених камінчиків міської топографії, який-небудь кваліфікований розбір цього роману як видатного взірця пропаґандистської літератури - створеного не тільки за законами «худліту», а й за політтехнологіями тодішньої більшовицької журналістики: крім Ільфа з Петровим, більше нікому в російській літературі це так вдало не вийшло, Сурков-Дубовіцкій з усіма своїми потугами просто жалюгідний графоман!)

І можна тепер скільки завгодно трясти історичними документами, доводячи, що «все було зовсім не так», що насправді в Києві 1919 року «білі» мали ненабагато більше підтримки в населення, ніж сьогоднішня «вата», й запам'ятались головно єврейськими погромами, і що Булґаков писав, властиво, утопію, чи пак, а-топію: «Город» своєї мрії, фантазійний «русскій Кієв», у якому Булґакови, чи пак, Турбіни - то не якісь там сумнівні орловські приблуди, а, коли й не «аристократія», то принаймні ТЕЖ «біла кість», духовні господарі «Города» - інтеліґенція, «професура», словом, культурмісіонери «в лапах у мужиков» (міф, що в третьому поколінні неперервної трансляції спокусив і погубив Бузину, Чалєнка і цілу когорту їм подібних «аристократів»: страшна річ сила слова!), - але ніяка деконструкція міфа вже не скасує того незаперечного факту, що своєї головної мети втеклий зі свого-«несвого» Города син орловського батюшки-цензора цим романом таки домігся - «київської прописки», хай і заднім числом. І це вже назавжди. - О. Забужко https://www.radiosvoboda.org/a/27079412.html
20.04.2021 17:01 Відповісти
Гоголь свой псевдоним писал так : Hohol.
20.04.2021 15:18 Відповісти
Насчет Малевича ничего не скажу, не знаю. Гоголь всю жизнь лебезил перед расеянцами и создал тот самый образ потешного хохла, который крепко засел у них в башке.
Булгаков был чисто имперской гнидой, сначала царской, потом советской, которая четко и недвусмысленно отреклась от украинства и считал его какой-то детской болезнью.
Выходцы они могут быть откуда угодно, Козак и Матвиенко тоже выходцы. Много чести
20.04.2021 15:19 Відповісти
Булгаков ненавидел украинцев и Украину как и роССийский шпион Ткаченко. Надеюсь на "зеленых человечков" скоро будет управа иначе будет то что уже было в 1918-1933.
20.04.2021 15:19 Відповісти
Вони не вихідці, вони українці! Виходець - ткаченко!
20.04.2021 15:20 Відповісти
А вас кто-то заставляет отказываться от Гоголя, Булгакова, Чехова?
Что за бред?

Не надо путать предмет русской литературы, который действительно нафиг не нужен, и классическую литературу, в которой есть и выходцы из Украины и иностранные авторы.
20.04.2021 15:37 Відповісти
Гребані малороси
20.04.2021 15:54 Відповісти
Надо отказываться от всего сразу. Тут отказываемся, а тут не отказываемся это хитрожопость. Особенно от армянского слобожанского. Или Украина никогда не станет украинской.
20.04.2021 15:54 Відповісти
Малевич в мемуарах писал что он украинец,Гоголь также зарубежом подписывался украинцем.Чехов много раз называл себя хохлом.А вот Булгаков тут вообще левый.Он брянская лимита приехавшая в Киев в конце 19 века,а потом сваливший в Москву.Почему его постоянно лепят украинцем?ХЗ
20.04.2021 16:15 Відповісти
И Гоголь-Яновский и Малевич были родом из польской шляхты.
20.04.2021 16:58 Відповісти
Кровь тут на втором плане.Главное что они сами себя идентифицировали украинцами.
20.04.2021 20:08 Відповісти
Наша страна не должна отказываться от великого наследия, которое ей подарили выходцы из Украины, такие как: Николай Гоголь и Казимир Малевич.

З Г+Г ЗНОВУ ЗАСМЕРДІЛО
20.04.2021 16:17 Відповісти
9 Ми не маємо відмовлятися від великої спадщини, яку нам подарували вихідці з України Гоголь, Малевич, Булгаков та інші, - Ткаченко.

Ідіотизм фрази власне у виділених словах.
у час Імперії "діячі культури та літератури"-імперські діячі..
національність значення не мала,а лише певний колорит...
20.04.2021 17:30 Відповісти
МЫ ДОЛЖНЫ ВСЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ НАЙДЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ - ЛЮБЫМ СПОСОБОМ ВЕРНУТЬ В УКРАИНУ !!!
20.04.2021 18:02 Відповісти
В наш час, таким вихідцям, кажуть - чемодан вокзал росія, а батьки моляться щоб ніхто не дізнався що це їх діти а то соромно.
20.04.2021 19:12 Відповісти
Ну были Коля Гоголь с Булгаковым запроданцами, но писали-то хорошо!
20.04.2021 19:57 Відповісти
Булгаков був білогвардійська тварь. Недаремно Гіркін знає його напам'ять.
20.04.2021 20:13 Відповісти
А Малевич стовідсотково писав Чорний Квадрат українською мовою. Інакше в нього би вийшла балалайка.
20.04.2021 20:15 Відповісти
Міністр культури України запропонував відтермінувати штрафи за порушення мовного закону.Замість того ,щоб шукати причини невиконання закону та указу ,міністр повинен прийняти міри до виконання закону, а також указу про створення програми просування мови Тобто міністр не виконує свої функції. Геть такого міністра!!!
20.04.2021 21:27 Відповісти
всё верно сказал.
21.04.2021 03:55 Відповісти
 
 