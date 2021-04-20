Ми не маємо відмовлятися від великої спадщини, яку нам подарували вихідці з України Гоголь, Малевич, Булгаков та інші, - Ткаченко

Наша країна не має відмовлятися від великої спадщини, яку їй подарували вихідці з України, такі як Микола Гоголь і Казимир Малевич.

Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав в інтерв'ю РБК-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми не повинні відмовлятися від великої спадщини, яку нам подарували вихідці з України. Ми маємо про них пам'ятати, це теж частина нашої історії, частина того, чим ми можемо пишатися. Тому, наприклад, коли я говорив про Гоголя як про українського письменника, я робив це свідомо, тому що він не просто народжений в Україні, а живився, власне кажучи, українськими нарративами, багато творів написано про Україну. Точно так само не можна відмовлятися, наприклад, від Казимира Малевича", - сказав Ткаченко.

Читайте також: В Україні немає заборони на Булгакова, заборонено комерційні поставки певного друкованого видання "Майстра і Маргарити" одного з російських видавництв, - Бутусов

Він зазначив, що далеко не всі з них ідентифікували себе українцями, тому можемо розділяти вихідців з України та українських діячів мистецтва. "Але не згадувати про те, що Чехов захоплювався Україною, що Чайковський родом звідси, було б дивно. Булгаков, звісно", - акцентував міністр.

За його словами, у кожного з них був свій наратив, який він просував, "русского мира" або належності конкретно до цієї території, тому тут треба розділяти вихідців з України і тих, кого ми дійсно можемо назвати українцями.