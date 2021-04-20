"Наркомани, засуджені, розглянемо всіх. Плюс кар'єрний ріст до єфрейтора", - терористи зазивають у "загін морських піхотинців" усіх підряд

Через нестачу бажаючих вступати до лав бойовиків на Донбасі, ватажки терористичних підрозділів готові брати всіх підряд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на свої сторінці в мережі Фейсбук повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

"Багатирі" мАрпєхі 9 полку російсько - окупаційних військ розглянуть всіх бажаючих. Дивлюся що вже за атчізнуРодіну мало хто збирається голови свої класти", - зазначив Штефан.

