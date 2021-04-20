УКР
6 936 35

"Наркомани, засуджені, розглянемо всіх. Плюс кар'єрний ріст до єфрейтора", - терористи зазивають у "загін морських піхотинців" усіх підряд

Через нестачу бажаючих вступати до лав бойовиків на Донбасі, ватажки терористичних підрозділів готові брати всіх підряд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на свої сторінці в мережі Фейсбук повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

"Багатирі" мАрпєхі 9 полку російсько - окупаційних військ розглянуть всіх бажаючих. Дивлюся що вже за атчізнуРодіну мало хто збирається голови свої класти", - зазначив Штефан.

Наркомани, засуджені, розглянемо всіх. Плюс карєрний ріст до єфрейтора, - терористи зазивають у загін морських піхотинців усіх підряд 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кравчук про мобілізацію російських військ на окупованому Донбасі: "Будемо відповідати дзеркально"

бойовик (3414) тероризм (2873) мобілізація (3226) Штефан Анатолій (120)
+15
"Наркоманы, судимые, рассмотрим всех"

В принципе, ничем не отличается от набора в партийные списки "слуг народа" на выборах в вр или местные советы.
20.04.2021 14:59 Відповісти
+14
"Наркоманы, судимые" - а разве это не было обязательным требованием к наемникам мордора в ОРДЛО?
20.04.2021 14:57 Відповісти
+7
"Карьерный рост до ефрейтора" - звучит особо заманчиво. "Наркоманы, судимые, рассмотрим всех. Плюс карьерный рост до ефрейтора", - террористы зазывают в "отряд морпехов" всех подряд - Цензор.НЕТ 5743
20.04.2021 14:56 Відповісти
...ага - крівих, косих і пріпадошних
а ще сволоту малоліток без жодних гальм
20.04.2021 14:50 Відповісти
20.04.2021 14:56 Відповісти
16.5к это чего? Фублей? Что-то не особо они мясо ценят
20.04.2021 14:57 Відповісти
нет. там все серьезно платят в нефтедолларах...
20.04.2021 15:01 Відповісти
То есть 16500 нефтедолларов, свеженьких, только утром нарисованных
20.04.2021 19:51 Відповісти
Це близько 6300 гривень, капець.
20.04.2021 15:03 Відповісти
20.04.2021 14:57 Відповісти
та пох... Мы всеравно валить их всех подряд будем - а там пусть Господь Бог их сортирует..
20.04.2021 14:59 Відповісти
20.04.2021 14:59 Відповісти
у нас в городе все алкаши исчезли. все пошли служить. видел некоторых в форме это просто жуть куда идут бюджетные деньги....
20.04.2021 15:00 Відповісти
..а тебя чего не взяли? Или ты ..жуть...уже в таком состоянии..что лучше сэкономить бюджетные деньги?
20.04.2021 16:37 Відповісти
Эхма, даже лопаты дадут...😁
20.04.2021 15:02 Відповісти
На Донбасі нормальні люди давно виіхали , а залишилась п'янь і рвань , яким пофіг де жити і кому служити !
20.04.2021 15:04 Відповісти
Научат самозаколачиваться в гробы и самозакапываться?)))
20.04.2021 15:04 Відповісти
Зеленський підійде???
20.04.2021 15:05 Відповісти
По його діях скоже, що він і його монозброд вже там.
20.04.2021 15:23 Відповісти
не . не возьмут . там копать нужно . какая ни какая профессия . а Вовка только языком молоть умеет и гримасы корчить
20.04.2021 15:26 Відповісти
"Наркомани, засуджені, розглянемо всіх. Плюс кар'єрний ріст до єфрейтора", - терористи зазивають у "загін морських піхотинців" усіх підряд - Цензор.НЕТ 4632
20.04.2021 15:09 Відповісти
В связи с утратой карт минирования, нужно мясо, готовое умереть за молодую республику. Приходить со своими лопатами.
20.04.2021 15:11 Відповісти
при совковой армии была такая солдатская шутка: лучше иметь дочь проститутку чем сына ефрейтора.. так что выбор у лугандонских адептов Совка - широчайший... нехай щастить
20.04.2021 15:11 Відповісти
та . у нас в СН так же зазывают . правда карьерный рост стремительнее
20.04.2021 15:23 Відповісти
для кого байду придумали ? типа в рядах ВСУ одни трезвенники, спортсмены служат !
20.04.2021 15:23 Відповісти
можешь не извиняться . обойдемся и без твоих извинений . а на счет котлов . так местная гопота там не при делах . это москальская армия
20.04.2021 15:30 Відповісти
То есть рашенфашисты копать не будут, не их это, их дело - убивать, а наркоманы и алкаши пусть копают.
20.04.2021 15:25 Відповісти
Нічого сенсаційного, в "Слугу народу" теж так набирали кандидатів.
20.04.2021 15:25 Відповісти
"Наркомани, засуджені, розглянемо всіх. Плюс кар'єрний ріст до єфрейтора", - терористи зазивають у "загін морських піхотинців" усіх підряд - Цензор.НЕТ 5339
20.04.2021 15:34 Відповісти
"Наркомани, засуджені, розглянемо всіх. Плюс кар'єрний ріст до єфрейтора", - терористи зазивають у "загін морських піхотинців" усіх підряд - Цензор.НЕТ 1801
20.04.2021 15:43 Відповісти
ТАК ЭТО ПЕХМОРЫ !)
20.04.2021 18:00 Відповісти
МОРКОПЫ )
20.02.2022 14:59 Відповісти
Набор пушечного мяса: "Наркоманы, судимые, расстреляем всех".
23.02.2022 15:56 Відповісти
Сколько стоит шкура сепара-ополченца? 16500 руб чистыми или 6046,28 гривен по курсу.

Если за шкуру живого ополченца будут давать вознаграждение 10000 грн., как в 2014 году, то можно неплохо заработать.
23.02.2022 16:13 Відповісти
 
 