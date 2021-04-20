"Наркомани, засуджені, розглянемо всіх. Плюс кар'єрний ріст до єфрейтора", - терористи зазивають у "загін морських піхотинців" усіх підряд
Через нестачу бажаючих вступати до лав бойовиків на Донбасі, ватажки терористичних підрозділів готові брати всіх підряд.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на свої сторінці в мережі Фейсбук повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.
"Багатирі" мАрпєхі 9 полку російсько - окупаційних військ розглянуть всіх бажаючих. Дивлюся що вже за атчізнуРодіну мало хто збирається голови свої класти", - зазначив Штефан.
Топ коментарі
+15 Super Gut
показати весь коментар20.04.2021 14:59 Відповісти Посилання
+14 pacerhard melina
показати весь коментар20.04.2021 14:57 Відповісти Посилання
+7 Yevhen Tarnavskyi
показати весь коментар20.04.2021 14:56 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а ще сволоту малоліток без жодних гальм
В принципе, ничем не отличается от набора в партийные списки "слуг народа" на выборах в вр или местные советы.
Если за шкуру живого ополченца будут давать вознаграждение 10000 грн., как в 2014 году, то можно неплохо заработать.