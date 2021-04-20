У СІЗО помер Рудзько, який жорстоко побив і намагався зґвалтувати телеведучу Лугову в поїзді "Київ-Маріуполь"

Віталій Рудзько, якого підозрюють у побитті і спробі зґвалтування телеведучої Анастасії Лугової влітку 2020 року в поїзді "Київ-Маріуполь", помер у СІЗО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила сама потерпіла на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, підозрюваний помер ще 13 квітня, тому сьогоднішнє засідання суду перенесли.

"Не буду занадто емоційною, але хочу сказати, що страх, у якому я жила весь цей час, переживала, що буде, коли Рудзько вийде; чи знайде він мене, як далі жити... так от - цей страх помер разом з ним! Але хочу підкреслити, що це не кінець моєї справи. Мене це не зупинить! Ми і надалі будемо відстоювати в суді мої права, тому що за те, що сталося, має нести відповідальність не лише він", - написала Лугова.

За словами журналістки, в цій ситуації є ще багато запитань та претензій до цілої системи, яка не здатна гарантувати безпеку пасажирів.

"Але на своєму прикладі і завдяки вашій підтримці ми зможемо створити прецедент, який щось дійсно зрушить у системі безпеки пасажирів і який дозволить нам з вами в майбутньому бути впевненими в тому, що наші права можна і треба захищати", - зазначила вона.

"Хочу залишити це фото тут, як і всю біль, і весь страх! І подякувати усім Вам, за те що ви завжди поряд і за вашу підтримку - вона мені дуже потрібна", - додала Лугова.





Фото: Лугова/Facebook

Нагадаємо, в лютому цього року в коментарі журналістам Лугова сказала, що в судовому засіданні нападник визнав провину і вибачився перед нею. Його адвокат подав довідку, що у Рудзька начебто є ракова пухлина в мозку. Але суд відмовився долучати цей документ. Інформацію нібито не стали перевіряти через відсутність в обвинуваченого коштів.

Інцидент стався вночі 31 липня 2020-го, коли жінка їхала в купе зі своїм малолітнім сином. За інформацією пасажирки, один з пасажирів без верхнього одягу увірвався в купе, де вона була з маленьким сином, почав бити і намагався зґвалтувати. Нападник зламав жінці щелепу. Його затримали і передали поліції.