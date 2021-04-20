УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8265 відвідувачів онлайн
Новини
34 379 106

У СІЗО помер Рудзько, який жорстоко побив і намагався зґвалтувати телеведучу Лугову в поїзді "Київ-Маріуполь"

У СІЗО помер Рудзько, який жорстоко побив і намагався зґвалтувати телеведучу Лугову в поїзді "Київ-Маріуполь"

Віталій Рудзько, якого підозрюють у побитті і спробі зґвалтування телеведучої Анастасії Лугової влітку 2020 року в поїзді "Київ-Маріуполь", помер у СІЗО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила сама потерпіла на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, підозрюваний помер ще 13 квітня, тому сьогоднішнє засідання суду перенесли.

"Не буду занадто емоційною, але хочу сказати, що страх, у якому я жила весь цей час, переживала, що буде, коли Рудзько вийде; чи знайде він мене, як далі жити... так от - цей страх помер разом з ним! Але хочу підкреслити, що це не кінець моєї справи. Мене це не зупинить! Ми і надалі будемо відстоювати в суді мої права, тому що за те, що сталося, має нести відповідальність не лише він", - написала Лугова.

За словами журналістки, в цій ситуації є ще багато запитань та претензій до цілої системи, яка не здатна гарантувати безпеку пасажирів.

"Але на своєму прикладі і завдяки вашій підтримці ми зможемо створити прецедент, який щось дійсно зрушить у системі безпеки пасажирів і який дозволить нам з вами в майбутньому бути впевненими в тому, що наші права можна і треба захищати", - зазначила вона.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Рудзька, який намагався зґвалтувати пасажирку поїзда Маріуполь-Київ, затримано, - заступник голови МВС Геращенко. ФОТО. ФОТО

"Хочу залишити це фото тут, як і всю біль, і весь страх! І подякувати усім Вам, за те що ви завжди поряд і за вашу підтримку - вона мені дуже потрібна", - додала Лугова.

У СІЗО помер Рудзько, який жорстоко побив і намагався зґвалтувати телеведучу Лугову в поїзді Київ-Маріуполь 01
У СІЗО помер Рудзько, який жорстоко побив і намагався зґвалтувати телеведучу Лугову в поїзді Київ-Маріуполь 02
Фото: Лугова/Facebook

Нагадаємо, в лютому цього року в коментарі журналістам Лугова сказала, що в судовому засіданні нападник визнав провину і вибачився перед нею. Його адвокат подав довідку, що у Рудзька начебто є ракова пухлина в мозку. Але суд відмовився долучати цей документ. Інформацію нібито не стали перевіряти через відсутність в обвинуваченого коштів.

Інцидент стався вночі 31 липня 2020-го, коли жінка їхала в купе зі своїм малолітнім сином. За інформацією пасажирки, один з пасажирів без верхнього одягу увірвався в купе, де вона була з маленьким сином, почав бити і намагався зґвалтувати. Нападник зламав жінці щелепу. Його затримали і передали поліції.

У СІЗО помер Рудзько, який жорстоко побив і намагався зґвалтувати телеведучу Лугову в поїзді Київ-Маріуполь 03

Автор: 

журналістика (1807) зґвалтування (399) напад (1162) потяг (2032)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
А какого из более четырёхсот богов вы имеете ввиду?
показати весь коментар
20.04.2021 15:13 Відповісти
+24
все верно, только "Бог" пишется с большой буквы - имейте уважение к Всевышнему
показати весь коментар
20.04.2021 15:10 Відповісти
+22
Все по понятиям, господа жулики. Заехал падла на крытку по шкварной статье - вот ровные арестанты и спросили как с гада, и аля-улю. И никто ничего не видел, гражданин начальник, век воли не видать.
показати весь коментар
20.04.2021 15:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Дійсно, схожий. Як на одному ксероксі множені (тут фраза як від одної мами не підходить - важко повірити, що людська жінка отаке приведе на світ білий).
показати весь коментар
22.04.2021 01:24 Відповісти
Так сильно на Киву похож... Случайно?
показати весь коментар
20.04.2021 17:55 Відповісти
Нет не случайно..ответ у ментов и психиатров
показати весь коментар
20.04.2021 23:35 Відповісти
Вендетта дело серьйозное...
показати весь коментар
20.04.2021 22:22 Відповісти
Допомогли мабуть. І правильно зробили. З нашими пробандитськими законами вийшов би через пару років.
показати весь коментар
20.04.2021 22:52 Відповісти
какие все знатоки понятий тут собрались аха ха ! "черные" "красные" "понятия" "разобрались" "справедливость", ржака ! а "статья неправильная" -это вообще умат представляю как ржут с этих комментов , там , если кто то читает
показати весь коментар
23.04.2021 14:18 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 