"Слуга народу" збереться на засідання фракції: обговорять вечірку Тищенка і візит Шевченка до Лукашенка
У четвер, 22 квітня, фракція "Слуга народу" збереться на засідання. На порядку денному - обговорення ситуації з підпільною вечіркою нардепа Миколи Тищенка і візит нардепа СН Євгена Шевченка до Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.
Про це повідомила депутат від СН Юлія Гришина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"У четвер засідання фракції "Слуга Народу" по Zoom. Обговоримо: кандидата на пост міністра енергетики; закони на наступний тиждень і, звичайно, ситуації з Миколою Тищенком та Євгеном Шевченком", - розповіла нардеп.
Раніше стало відомо, що "слуга народу" Шевченко в Білорусі зустрівся з Лукашенком: "Вас не просто поважають, а люблять і цінують в Україні".
Раніше ЗМІ повідомляли, що нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з пишної вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня в ресторані київського готелю Fairmont на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.
Потім ЗМІ оприлюднили відео-репортаж про вечірку "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют.
Нагадаємо, в кінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у схожий скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан у центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".
выгнать, что б не повадно было другим,
позорите президента