"Слуга народу" збереться на засідання фракції: обговорять вечірку Тищенка і візит Шевченка до Лукашенка

У четвер, 22 квітня, фракція "Слуга народу" збереться на засідання. На порядку денному - обговорення ситуації з підпільною вечіркою нардепа Миколи Тищенка і візит нардепа СН Євгена Шевченка до Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

Про це повідомила депутат від СН Юлія Гришина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"У четвер засідання фракції "Слуга Народу" по Zoom. Обговоримо: кандидата на пост міністра енергетики; закони на наступний тиждень і, звичайно, ситуації з Миколою Тищенком та Євгеном Шевченком", - розповіла нардеп.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Хочу, щоб Україна була нашою і три братні народи були разом", - Лукашенко

Раніше стало відомо, що "слуга народу" Шевченко в Білорусі зустрівся з Лукашенком: "Вас не просто поважають, а люблять і цінують в Україні".

Раніше ЗМІ повідомляли, що нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з пишної вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня в ресторані київського готелю Fairmont на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.

Потім ЗМІ оприлюднили відео-репортаж про вечірку "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют.

Нагадаємо, в кінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у схожий скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан у центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".

Слуга народу (2857) Тищенко Микола (353) Шевченко Євгеній Слуга народу (91) Гришина Юлія (41)
Ватная фракция воры бандиты криминальные авторитеты открытые предатели это и есть СН отстой общества сливки дерьма это уже видно невооруженным глазом их надо потом под запрет как коммунистическую партию за их фашисткую идеологию и партию регионов за криминальную идеологию паханата а этих за предательство и продажу страны с молотка
20.04.2021 15:13 Відповісти
В каком кабаке соберутся? Велюр?
20.04.2021 15:18 Відповісти
Отчитаться с «видосиками в окопах» в фракционную инсту
20.04.2021 15:12 Відповісти
Отчитаться с «видосиками в окопах» в фракционную инсту
20.04.2021 15:12 Відповісти
Ну всё теперь расстреляют Тищенко или четвертуют
20.04.2021 15:12 Відповісти
І помахають пальчиком. Но-но.
20.04.2021 15:13 Відповісти
Комсомольські збори ? А з ЦК запросили рецидивіста Рубіновіча, Медведчука - "нацика"... ? Не цікаво, яке рішення може прийняти зграйка дебілів ? Дебільне...
20.04.2021 15:13 Відповісти
Ватная фракция воры бандиты криминальные авторитеты открытые предатели это и есть СН отстой общества сливки дерьма это уже видно невооруженным глазом их надо потом под запрет как коммунистическую партию за их фашисткую идеологию и партию регионов за криминальную идеологию паханата а этих за предательство и продажу страны с молотка
20.04.2021 15:13 Відповісти
В каком кабаке соберутся? Велюр?
20.04.2021 15:18 Відповісти
Фракция не дает депутаток в баню., а он их свой кабак не пускает.Санкции остаются в силе
20.04.2021 15:28 Відповісти
Колюня и шевченко выполнили своё задание - отвлекли людей от вагнергейта и ареста брата вовка со взяткой. Кто следующий будет? Верещук и бужанский?
20.04.2021 15:22 Відповісти
Cпорю на вискарь, что им ничего не будет. Там весь СН бандитсвое украинофобское кодло
20.04.2021 15:23 Відповісти
Выразят партийную озабоченность или мандатом по хлебалу
20.04.2021 15:23 Відповісти
Не смешите мои помидоры. Соберут нонеймов посидят и разойдутся. Кловуны во всей красе.
20.04.2021 15:25 Відповісти
фракция, партия "слуги", зеля - про всех пишут, что они должны реагировать на эту брутальную "вечеринку". а где наш министр аваков и его присные - уже давно должны были штрафы виписать и на общественные работы этих нарушителей. почему закон не работает?
20.04.2021 15:25 Відповісти
какой штраф ? что он нарушил ?
20.04.2021 16:21 Відповісти
Начнуть з предателей в тылу - с зекаманды.
20.04.2021 15:41 Відповісти
засідання фрікції "шлюха урода"

20.04.2021 15:41 Відповісти
метко .. но точно .
20.04.2021 16:19 Відповісти
Соберутся? В каком ресторане?
20.04.2021 16:08 Відповісти
Ну и что что встретился с Лукашенко -в каком таком законе написано о запрете для депутата лично встречаться с кем либо . вона ваши депутаты с проститутками во время работы Рады перешептываются или фильмы смотрят --там разберитесь ." слуги обдолбанные " .....в прямом смысле И вполне возможно что .Шевченко будущий президент . по крайней мере не это ЗЕльоное чмо криворогое .
20.04.2021 16:18 Відповісти
Что еще надо совершить депутату, чтобы его выгнать с депутатства. чтобы не позорили саму суть избранника народа? Сколько в последние годы гнили в депутатском сообществе. Напринимали законы не для улучшения жизни людей - а для своего процветания. Это ж каким идиотам надо быть чтоб в такое нелегкое время (война, пандемия) так себя вести., так подрывать авторитет своей партии и терять доверие своих избирателей. Гнать в шею.
20.04.2021 16:28 Відповісти
а руководители фракции где?,
выгнать, что б не повадно было другим,
позорите президента
20.04.2021 16:50 Відповісти
Тищенко пацанам фотки с вечеринки покажет, закуску и выпивку принесет - ну что с днюхи осталось... Посидят, побухают и разойдуться... работать в комитетах.
20.04.2021 17:19 Відповісти
 
 