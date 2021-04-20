УКР
Після вибуху складів у Чехії російські шпигуни Чепіга і Мишкін повернулися до Москви через Відень, - австрійські ЗМІ

Двоє офіцерів російської військової розвідки, підозрюваних у підриві чеського складу з боєприпасами в 2014 році, тікали на батьківщину через аеропорт Відня "Швехат" через кілька годин після вибуху в Чехії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у статті австрійської газети Kronen Zeitung.

"Ті двоє військових офіцерів, яких зараз шукає влада через сім років після підриву чеського складу боєприпасів, що забрав життя двох людей, втекли на батьківщину через аеропорт "Швехат" лише за кілька годин після вибуху", - пише видання.

Зазначається, що ця втеча "агентів-кілерів" відбувалася, вочевидь, з відома російського посольства у Відні.

Також читайте: Бабіш не відкидає, що Чехія вимагатиме від РФ компенсацію за збитки від вибуху у Врбетіце

BBC також повідомляє подробиці диверсії, здійсненої восени 2014 року на складі боєприпасів у Врбетиці (Чехія) співробітниками в/ч 29155 російської військової розвідки ГРУ.

Зазначається, що компанії-оператору складу Imex Group перед цим надійшов лист нібито від Національної гвардії Таджикистану. У ньому містилося прохання дозволити відвідування складу двом чоловікам. До листа додавалися скан-копії паспортів цих чоловіків – Руслан Табаров (Ruslan Tabarov) з Таджикистану та Ніколай Попа (Nicolaj Popa), громадянин Молдови.

Як уже було встановлено пізніше, на фотографіях цих паспортів були зображені двоє російських оперативників, причетних до спроби вбивства у британському Солсбері у 2018 році ексспівробітника ГРУ Сергія Скрипаля – Анатолій Чепіга (ім’я прикриття – "Руслан Боширов") та Олександр Мішкін ("Александр Петров").

Саме з паспортами на ці імена прикриття – "Руслан Боширов" та "Александр Петров" – обоє офіцерів російської розвідки і прилетіли в аеропорт Праги 11 жовтня 2014 року. Вони перебували у столиці Чехії два дні, після чого 13 жовтня орендували апартаменти у м.Острава, неподалік складу з боєприпасами. Апартаменти були проплачені до 17 жовтня.

Утім, після вибуху на складі 16 жовтня ця пара відразу вирушила в аеропорт Відня і вилетіла у Москву.

Також читайте: Чехія не розглядає як акт державного тероризму вибухи на складах, в яких підозрюються шпигуни ГРУ "Петров" і "Боширов", - Бабіш

Нагадаємо, 17 квітня глава МЗС Чехії Ян Гамачек ухвалив рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Загалом у списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії і причетні до вибухів у Врбетіце.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росію відсторонять від участі в тендері на будівництво блоку АЕС у Чехії найближчими днями, - глава Мінпромторгу республіки

За даними правоохоронців, розшукувані використовували як мінімум два посвідчення особи - російські паспорти на імена Олександра Петрова (13.07.1979 р.н.) та Руслана Бошірова (12.04.1978 р.н.), а потім - паспорти громадянин Молдови на ім'я Миколи Попа (18.07.1979 р.н.) та Таджикистану - Руслана Табарова (23.10.1975 р.н.)

У 2014 році вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. В результаті загинули двоє людей.

За версією слідства, російські агенти планували організувати вибух не в Чехії, а після доставки боєприпасів до Болгарії.

Раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що рішення Праги вислати 18 дипломатів серйозно зашкодить двостороннім відносинам з РФ і анонсував заходи у відповідь. Пізніше МЗС РФ заявив, що Росія висилає 20 чеських дипломатів.

+14
я хренею с этих гейропейских секюрити - два известныз всему миру поца путешествуют и гадят по по всей Европе, а секретные службы жуют бутер и наблюдат
20.04.2021 15:13 Відповісти
+11
цікаво, а які ще докази потрібні ситим єуропейсам, щоб зрозуміти: ********* є потенційною небезпекою для усього цивілізованого світу, а свинособаки - це не люди?
20.04.2021 15:14 Відповісти
+10
В Болгарії також вибухали склади в 2014 році.

«У Болгарії у той же час було два вибухи складів ***********».
Головред The Insider вважає, що агенти ГРУ працювали не тільки в Чехії.

https://www.radiosvoboda.org/a/golovred-the-insider-vvazhaye-shcho-agenty-gru-pratsyuvaly-ne-tilky-v-chehiyi/31212812.html
20.04.2021 15:14 Відповісти
Так это было еще в 2014-м. Сейчас они небось уже кормят рыбок где-то в Москве-реке.
20.04.2021 15:54 Відповісти
Не здивуюся якщо про диверсію москалів місцеві знали, але рукожопі москалі навіщось підірвали половину Чехії та отруїли половину Англії. Тому )(.йло їх і засвітило на увесь світ.
20.04.2021 16:34 Відповісти
На днях Вена сделает ***** и свинокацапской русне золотой освежающий дождик
После взрыва складов в Чехии российские шпионы Чепига и Мишкин вернулись в Москву через Вену, - австрийские СМИ - Цензор.НЕТ 8616
20.04.2021 15:15 Відповісти
нихрена они не сделают... у них геи и трансгендеры в голове
20.04.2021 15:53 Відповісти
Их права,без обязанностей....
20.04.2021 16:09 Відповісти
к чему эти тупые констатации фактов, евроимпотенты??
20.04.2021 15:15 Відповісти
красавцы, что можно сказать
и полный провал чешской контразведки
20.04.2021 15:16 Відповісти
Тут не только Чешская, но и Немецкая, Английская, Австрийская и вообще ЕС
20.04.2021 15:18 Відповісти
побег "агентов-киллеров" происходил, очевидно, с согласия российского посольства в Вене
Приготовится кацапским "послам" в Вене? - или пусть дальше гадют?
20.04.2021 15:18 Відповісти
Агенты Жопа и Попа
20.04.2021 15:21 Відповісти
не прошло и полгода... семь лет...
20.04.2021 15:23 Відповісти
Знаете что странно в этой новости? То, что международных террористов в ней называют "офицерами российской военной разведки"! Что это за разведка такая - взрывать военные склады соседнего государства в мирное время???
20.04.2021 15:35 Відповісти
ну... теперь, россия их защитит, замаскировав под сумочки из натуральной кожи
После взрыва складов в Чехии российские шпионы Чепига и Мишкин вернулись в Москву через Вену, - австрийские СМИ - Цензор.НЕТ 8377
20.04.2021 15:36 Відповісти
не исключено, что они уже давно висят в виде абажуров в.... музее ГРУ
20.04.2021 17:55 Відповісти
5 балов. Давайте дневники.
20.04.2021 15:39 Відповісти
Молодцы, болгары - особенно Христо Грозев! Но это - не самое главное: оба этих террориста
получили в конце 2014 года звания "херой орды", оба специализируются на отравлениях и взрывах.За взрыв небольшого склада вряд-ли они получили бы эту награду - а вот за события в Доме профсоюзов, где произошло массовое отравление ваты неизвестным веществом и сваливание этого на украинцев - это да.Хорошо бы Христо Брозеву заняться вычислением этих вояк в Украине 2014 года, наверняка они там были.
20.04.2021 15:46 Відповісти
Після вибуху складів у Чехії російські шпигуни Чепіга і Мишкін повернулися до Москви через Відень, - австрійські ЗМІ - Цензор.НЕТ 4374
20.04.2021 16:08 Відповісти
---- Взрыв на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году нельзя считать ни актом терроризма, ни нападением России на Чехию. Такое мнение выразил чешский премьер-министр Андрей Бабиш, сообщило издание Aktuálně.cz

19 апреля.Бабиш заявил, что "агенты напали на товары для болгарского торговца оружием, который, вероятно, продавал это оружие государствам, воюющим с Россией". Взрыв не был актом государственного терроризма, а лишь нападением с целью уничтожить товары, принадлежавшие болгарскому торговцу оружием, пояснил Бабиш. ----
20.04.2021 16:35 Відповісти
У нас взлетело на воздух несколько складов с боеприпасами и скорее всего от рук тех же шпили-вили. Сбушникам покуй потому что они в доле.
20.04.2021 16:57 Відповісти
 
 