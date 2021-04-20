Після вибуху складів у Чехії російські шпигуни Чепіга і Мишкін повернулися до Москви через Відень, - австрійські ЗМІ

Двоє офіцерів російської військової розвідки, підозрюваних у підриві чеського складу з боєприпасами в 2014 році, тікали на батьківщину через аеропорт Відня "Швехат" через кілька годин після вибуху в Чехії.

"Ті двоє військових офіцерів, яких зараз шукає влада через сім років після підриву чеського складу боєприпасів, що забрав життя двох людей, втекли на батьківщину через аеропорт "Швехат" лише за кілька годин після вибуху", - пише видання.

Зазначається, що ця втеча "агентів-кілерів" відбувалася, вочевидь, з відома російського посольства у Відні.

BBC також повідомляє подробиці диверсії, здійсненої восени 2014 року на складі боєприпасів у Врбетиці (Чехія) співробітниками в/ч 29155 російської військової розвідки ГРУ.

Зазначається, що компанії-оператору складу Imex Group перед цим надійшов лист нібито від Національної гвардії Таджикистану. У ньому містилося прохання дозволити відвідування складу двом чоловікам. До листа додавалися скан-копії паспортів цих чоловіків – Руслан Табаров (Ruslan Tabarov) з Таджикистану та Ніколай Попа (Nicolaj Popa), громадянин Молдови.

Як уже було встановлено пізніше, на фотографіях цих паспортів були зображені двоє російських оперативників, причетних до спроби вбивства у британському Солсбері у 2018 році ексспівробітника ГРУ Сергія Скрипаля – Анатолій Чепіга (ім’я прикриття – "Руслан Боширов") та Олександр Мішкін ("Александр Петров").

Саме з паспортами на ці імена прикриття – "Руслан Боширов" та "Александр Петров" – обоє офіцерів російської розвідки і прилетіли в аеропорт Праги 11 жовтня 2014 року. Вони перебували у столиці Чехії два дні, після чого 13 жовтня орендували апартаменти у м.Острава, неподалік складу з боєприпасами. Апартаменти були проплачені до 17 жовтня.

Утім, після вибуху на складі 16 жовтня ця пара відразу вирушила в аеропорт Відня і вилетіла у Москву.

Нагадаємо, 17 квітня глава МЗС Чехії Ян Гамачек ухвалив рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Загалом у списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії і причетні до вибухів у Врбетіце.

За даними правоохоронців, розшукувані використовували як мінімум два посвідчення особи - російські паспорти на імена Олександра Петрова (13.07.1979 р.н.) та Руслана Бошірова (12.04.1978 р.н.), а потім - паспорти громадянин Молдови на ім'я Миколи Попа (18.07.1979 р.н.) та Таджикистану - Руслана Табарова (23.10.1975 р.н.)

У 2014 році вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. В результаті загинули двоє людей.

За версією слідства, російські агенти планували організувати вибух не в Чехії, а після доставки боєприпасів до Болгарії.

Раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що рішення Праги вислати 18 дипломатів серйозно зашкодить двостороннім відносинам з РФ і анонсував заходи у відповідь. Пізніше МЗС РФ заявив, що Росія висилає 20 чеських дипломатів.