"36% українців хотіли б бачити Вас своїм президентом", - "слуга народу" Шевченко на зустрічі з білоруським диктатором Лукашенком. ВІДЕО

Нардеп "Слуги народу" в ході зустрічі з "президентом" Лукашенком, який захопив владу в Білорусі, заявив, що більше третини українців хотіли б бачити білоруського диктатора своїм президентом.

Як інформує Цензор.НЕТвідео із зустрічі Шевченка і Лукашенка опублікував наближений до білоруської влади Telegram-канал "Пул першого".

"Мене багато хто може звинуватити, ніби я говорю за весь український народ, але я знаю, і соціологія це показує, що українці люблять білоруський народ. Я просто висловлюю думку цих людей, не кажу, що це більшість або меншість, але їх дуже багато. Соціологія показує, що на сьогодні 36% українців хотіли б бачити вас, Олександре Григоровичу, своїм президентом ", - сказав нардеп "Слуги народу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардеп "Слуги народу" Євген Шевченко провів зустріч із "президентом" Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що фракція вимагатиме від Шевченка пояснень.

Водночас нардеп Дубінський, якого виключили зі "Слуги народу", заявив, що візит Шевченка до Лукашенка узгоджений з Офісом Президента і необхідний для перемикання уваги з вечірки кума Єрмака Тищенка.

У ході зустрічі Лукашенко заявив, що особисто розпорядився організувати поставки електроенергії в Україну на прохання Володимира Зеленського.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Хочу, щоб Україна була нашою і три братні народи були разом", - Лукашенко

+147
от мразь !
20.04.2021 16:03 Відповісти
+126
боже мой. какое дно!!!!
они так вагнергейт хотят заглушить?
так вместо одного позора будут иметь два позора.
20.04.2021 16:03 Відповісти
+119
Боже ж мой! Какую же мразь затащил клоун в Верховную Раду!!!
20.04.2021 16:04 Відповісти
Да, жили мы с Лукашенко дружно, но после всего того, что творилось там в последнее время, - нахрен оно нам нужно.
20.04.2021 20:38 Відповісти
Цей член пробив дно! Йому не місце в Верховній Раді! Це що- зборище колаборантів та відвертих зрадників?Зелепуцький! Роззуй нарешті очі, тобі в них плюють...
20.04.2021 20:40 Відповісти
гавно народа
20.04.2021 20:42 Відповісти
Конченное чмо!
20.04.2021 20:42 Відповісти
очередной ваЗЕлиновский Пи...ор, который должен болтаться на веревке как и весь этот Сброд!!!
20.04.2021 20:49 Відповісти
Серьезно у нас 36 % мазохистов-любителей крепкой дубинки . А ну зеботики на 1-2-3 рассчитайся
20.04.2021 20:52 Відповісти
хто цього ***...ната послав до Білоруського диктатора?
20.04.2021 20:54 Відповісти
Добре буде ****** ити лукошонко фанів доБілорусі,а )(уйлофілів до Ерефії.
20.04.2021 20:57 Відповісти
Ну пусть Лукашенко порадуется, но это не правда.
20.04.2021 21:17 Відповісти
Правда правда є така думка особливо у робітників і селян. Подивіться у ютюбі скільки просмотрів за його висловлювання, як він своїх чиновників чихвосте.
20.04.2021 21:23 Відповісти
Правда, бо нам далеко до рівня Білорусі. Вони живуть набагато краще.
21.04.2021 08:00 Відповісти
- И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет....
20.04.2021 21:17 Відповісти
Зе-бидло керує країною... Сумно...
20.04.2021 21:21 Відповісти
А вот если разбираться по делу. Кто лучше, Зеленский или Лукашенко?
20.04.2021 21:22 Відповісти
Лукашенко раза 10, минус его только в одном что сильно под РФ лег.
20.04.2021 21:24 Відповісти
Зеленский хотябы уважает свой народ, в отличие от Луки,который плюет на вас литвинов
20.04.2021 21:33 Відповісти
"Лукашенко заявил , что лично распорядился организовать поставки электроэнергии в Украину https://censor.net/ru/news/3260911/lukashenko_zayavil_o_postavkah_elektroenergii_v_ukrainu_po_prosbe_zelenskogo" - чомусь ніхто не звернув увагу на цю заяву Лукашенка. Зелений невіглас знищує українських виробників електроенергії і дає можливість диктатору заробляти гроші на українцях. Я навіть уявити не можу, що було б, якби це зробив Порошенко, тут би і нацкорпус з нацдружинами ганявся за Порохом і волав би про зраду, вимагали б відставки. А що ми бачимо по відношенню до невігласа, що сидить в президентському кріслі? - повна тиша, начебто все так, як треба. Ну що можна спитати з дурака? Дураку все пробачається, адже він дурак і шкодить державі по дурості.
21.04.2021 08:34 Відповісти
Лукашенко заявил что выиграл выборы с результатом 83% и вы ему верите?
21.04.2021 14:19 Відповісти
https://censor.net/ru/user/323575, а хто ще міг просити Лукашенка поставляти електроенергію до України, адже вона по факту надходить до нас з Білорусі? А хто зателефонував Лукашенку про те, що в їхній країні знаходиться терористична група, тобто вагнерівці, і вказали їхнє місце знаходження?
21.04.2021 14:34 Відповісти
на ети вопросы пока что даже у следствия и журналистов нет ответов,а вы уже все знаете?
21.04.2021 15:06 Відповісти
Сомневаюсь, что адекватный белорус стал бы задавать такой вопрос.
Хотя бы потому, что Зеленский не закатывает украинцев в асфальт, и не называет подобное нормой жизни.
20.04.2021 22:07 Відповісти
И у нас никого не закатывают.
20.04.2021 22:08 Відповісти
Как минимум 8 убитых с 9 августа, 1000+ в тюрьмах, тысячи избиты, сотни прошли пытки, около 45 тысяч "административные" аресты.
ты галимый пи*добол и лукашист, а не литвин.
20.04.2021 22:12 Відповісти
"8 убитьіх", а ви отщепенцьі білоруського народу хотіли мінімум 8 000? Малою кров'ю Лука врятував Білорусь, хоч ви змусили його знову вдатися до раші. Покидьки п'ятої колони. Бо ви не хотіли ні ЄС, ні змінити прапор, ніяких вимог, тільки змінити бацьку, який став прозахідним після подій на Донбасі. А тепер повтікали з країни і злобствуєте, що народ за Луку.
21.04.2021 07:38 Відповісти
А это не беларус, это существо под названием лукашистский тролль. Это даже не человек, так, гнида, как и его хозяин диктатор.
20.04.2021 22:12 Відповісти
Прошу Админа банить тараканьих отщепенцев-недобитков и наконец заменить красную лукашистскую зелень на истинный флаг Беларуси. Будь ласка.
20.04.2021 22:14 Відповісти
В спам таких отправляй, что не видно было этой мрази.
20.04.2021 22:17 Відповісти
бреше що 36...73% хочуть
20.04.2021 21:24 Відповісти
прежде чем писать эту хрень, прикинь, что если 73% хотят агрофюрера, то тебе тут не жить, правда ? что будеш делать ?
21.04.2021 00:37 Відповісти
Хватае тормозів в Україні ...
21.04.2021 02:08 Відповісти
обьясните етому дебилу Шевченко,что целуя #опу етому таракану Луке, он нарывается на ненависть всего беларуського Народа!
20.04.2021 21:36 Відповісти
это что было?????!!!!! что за бред????
20.04.2021 21:41 Відповісти
Господи, як соромно за нашу країну! Що такі запроданці/дилетанти, представляють Україну на вищому рівні! І це майже у всіх галузях. Просто жахає, до чого приведе Україну їх правління ще за три роки їх каденції?! І ми все терпимо. "Кухарка" не може правити державою!!!
20.04.2021 22:05 Відповісти
кто этого черта туда послал? эта мразь цинично унижает мою страну.
20.04.2021 22:25 Відповісти
Ну...
После того, как 73% захотело Президентом - Блазня-нарика...
Возможно он и не очень ошибся с процентами.
20.04.2021 22:42 Відповісти
"То ли украинский манкурт привез для белорусского узурпатора какое-то сообщение, то ли последнему нужно демонстрировать встречи хоть с кем-то, но возникшие ранее вопросы становятся еще более актуальными:
1. Не хочет ли ... господин Шевченко выйти из фракции и сдать мандат? Ведь в Верховной Раде он оказался исключительно благодаря Зеленскому В.А и бренду «СН».
2. На кого работает этот любитель минского упыря, как оплачивается его труд и отражены ли данные доходы в его декларациях?
3. Не хочет ли Зеленский или его представители задать этому господину неудобные вопросы и сделать необходимые оргвыводы?
4. Если всего вышесказанного не произойдет, что мешает спроецировать сделанное господином Шевченко на всю украинскую власть?
5. Почему без маски?
(Вадим Довнар).
20.04.2021 22:44 Відповісти
конченое животное, и одно и второе
20.04.2021 23:12 Відповісти
Це триндець, панове ! Позорисько !
20.04.2021 23:48 Відповісти
Навіть наш Садовий допер, що треба відмовитись від білорусько-кацапських МАЗів. А це чмо меле таку фігню.
20.04.2021 23:50 Відповісти
Ваш Садовий -- антиукраїнська гнида, падлюка, яка завжди ставила палки в колеса українській владі.
21.04.2021 07:45 Відповісти
що?
21.04.2021 10:22 Відповісти
нічого дивного тут немає. десь 36% проголосували за зеленського в першому турі. припускаю що це одні ті ж самі довбойоби, яким немає різниці кого обирати президентом.
21.04.2021 00:41 Відповісти
https://****.com/view/2ra786 Малорос Є.Шевченко і диктатор Лука
21.04.2021 01:03 Відповісти
Як бачимо, білоруський народ задоволений (був і є) таким "диктатором". Провокації газпромівських тіхановцьких, бабариків і цепкалів добилися, чого хотіли -- повернення Луки в обійми путлера.
21.04.2021 07:50 Відповісти
Не напрягайся троля-ля, луку ненавидят процентов 80 беларусов и для нас он не президент, его никто не избирал.
21.04.2021 08:57 Відповісти
Конченный ЗЕидиот. Зебобики, жрите теперь свое дерьмо.
21.04.2021 01:10 Відповісти
Это СН, детка...
Сборище эталонных мудаков под чутким руководством ЗЕ.
21.04.2021 01:47 Відповісти
Позорит фамилию
21.04.2021 04:58 Відповісти
это просто один из недососов - малоросов ***** . и у нас в ВР их штук 100 таких и ***** об этом знает и хочет провернуть крымский сценарий по всей УКРАИНЕ . а такие подонки ему будут помогать
21.04.2021 06:48 Відповісти
Известная гнида
21.04.2021 07:05 Відповісти
ЧТО ЭТО БЫЛО?!!!!
21.04.2021 07:06 Відповісти
вся эта зе-шобла - подонки .... больше цензурных слов нет
21.04.2021 07:27 Відповісти
Просто обыкновенная дрянь.
21.04.2021 08:01 Відповісти
Єслі би стрілял-бамбил, як припустимо у Мн'ямі, то відсоток дрочерів був би ще вищим. ********** наші земелі "тверду руку". І ще мають цілковито абсурдне переконання ,що у випадку чого, їх та рука не торкнется.
21.04.2021 08:03 Відповісти
Когда же это дерьмо закончится?, наследие тупого совка, допускаю изобилие лукоублюдков в Беларуси, но Украина уже давно имеет свободу и демократический выбор, а ни как не успокоит этих генетических совков.
21.04.2021 09:05 Відповісти
и за этих предателей проголосвало 73% ?? какое позорище
21.04.2021 09:37 Відповісти
Українці хочуть бачити як лука на гілляці теліпається ...
21.04.2021 09:54 Відповісти
У "СН" набирають за принципом зворотнього відбору: мерзотники, ідіоти, нікчеми і продисвіти.
21.04.2021 09:59 Відповісти
Ну якщо однопартійці цього шевченка в очко нi отимеют в прямому ефірі, то Зеле - ганьба !!
21.04.2021 10:06 Відповісти
36% мечтают о дубинке ОМОНа в жопе? Все может быть. Я этому нариду уже не удивляюсь.
21.04.2021 10:15 Відповісти
Даже никто из жопоблоковцев не додумался ехать лизать задницу нерукопожатному узурпатору лукашу. Но в слугах всегда найдется кто-то кто сделает очередной зашквар хуже предыдущего.
21.04.2021 10:15 Відповісти
это оказался младший брат Мертвечука, тот к Путлеру ездил, а этот к агрофюреру, щаз ему санкции вводить будут
21.04.2021 11:00 Відповісти
ну де такого Дибіла можна було знайти.ну дибіл з великої букви .
21.04.2021 10:16 Відповісти
Бужанський, Дубінський, цей (прости, Господи) Шевченко - такого відбірного лайна обраного в одній партії не було з часів Якубовича
21.04.2021 10:21 Відповісти
Ну и ******* же этот ваш Шевченко...Хорошо задницу лижет
21.04.2021 10:29 Відповісти
Звичайний колаборант. Якого треба віддати під суд. Жыве Беларусь!
05.07.2021 12:36 Відповісти
Так образити агрофюрера. Який до менше 80 % не звик
05.07.2021 12:36 Відповісти
