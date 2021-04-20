УКР
Ляшко рекомендує планувати літній відпочинок на території України, в "зелених" зонах і місцях, де менше людей

Відпочинок влітку 2021 року через епідемію коронавірусу українцям краще планувати всередині країни, а не за кордоном. Нинішнє літо буде схожим на те, яке було в 2020 році.

Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі"1+1", передає Цензор.НЕТ.

Так, Ляшко пояснив, що влітку 2021 року через коронавірус не всі країни і не всі оздоровчі заклади будуть відкриті для українців. Тому в МОЗ очікують, що цього року літо буде схожим на минулорічне.

"Літо буде нагадувати літо 2020 року. Не всі країни відкриють свої установи для оздоровлення туристів. Тому в мене рекомендація на літо 2021 року: планувати відпочинок на території України, планувати відпочинок у "зелених" зонах, у місцях, де є менше скупчення людей, де можна спокійно відпочити, не наражаючись на небезпеку", - висловився заступник голови МОЗ.

На травневі свята в Україні повного локдауну не буде, - Ляшко

Нагадаємо, станом на 20 квітня в Україні лабораторно підтверджено 1 961 956 випадків захворювання COVID-19, за добу - 8 940 нових випадків.

карантин (18172) відпустка (130) Ляшко Віктор (1523) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+2
это чтобы не засекли ляшко, степанова и прочих слуг урода с вислюком - на зарубежных укрортах... особенно в Омане и Катаре.. да и в Париже))
20.04.2021 15:58 Відповісти
+2
А чтобы исключить всякие инфекции вместо людей должны быть восковые куклы. Владимир Александрович поступает именно так.
Ляшко рекомендует планировать летний отдых на территории Украины, в "зеленых" зонах и местах, где меньше людей
20.04.2021 16:02 Відповісти
+1
Зеленский тоже будет у нас отдыхать?То ест ьОмана и Катара не будет?
20.04.2021 16:02 Відповісти
Ляшко рекомендует планировать летний отдых на территории Украины, в "зеленых" зонах и местах, где меньше людей
А він сам собі - "зелена зона"... "Дика і неорана"... Особливо, в голові...
20.04.2021 16:24 Відповісти
О как...а ленка уже четвертый день по Парижу шарится....шопингует....а вовчик пакеты с покупками следом носит.. и в Украину не возвращаются....
20.04.2021 16:16 Відповісти
А цей придурок законодавство України, читав? Починається сезон гніздування, виведення дітлахів дикими тваринами.... І з природоохоронному законодавстві прямо сказано про обмеження, а то і пряму заборону виїзду на територію "зелених зон"... "Дебіли, ***...".
20.04.2021 16:23 Відповісти
Не певен, що у підлеглих степашкі буде час на лікування енцефаліту, х. Лайма тощо.
20.04.2021 16:58 Відповісти
Щодо хвороби Лайма - не чув, щоб в Україні з"явилися її переносчики у місцевому тваринному світі - були випадки захворювання, але люди хворобу привозили з тропіків. Кліщевий енцефіліт поки що обмежений Кримом. "Постаралися" чи-то при Хрущові, чи-то при Брєжнєві. Завезли, для акліматизації, білок-телеуток, з Алтаю. Білки розчинилися в популяції місцевої кримської білки, а іксодові кліщі -носії кліщевого енцефаліту, які приїхали на цих білках, розмножилися і розселились по Криму. З тих часів вони колонізували всю територію Криму і вже добралися до Перекопу...
20.04.2021 17:07 Відповісти
да. отдыхайте еще пару лет в Украине пока есть возможность. скоро аграрии распашут все. а их кукуруза с подсолнухом вытянут из земли всю воду...
20.04.2021 16:52 Відповісти
Кормить клещей.. благо их там с каждым днем все больше и больше.. А там и комары подоспеют. .
20.04.2021 17:03 Відповісти
Рекомендует вытоптать заповедники и заказники до основания?
Задрали уроды с кострами и шашлыками в заповедной зоне.
Менты ноль эмоций.
20.04.2021 17:03 Відповісти
идиот
20.04.2021 21:44 Відповісти
