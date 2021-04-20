Ляшко рекомендує планувати літній відпочинок на території України, в "зелених" зонах і місцях, де менше людей

Відпочинок влітку 2021 року через епідемію коронавірусу українцям краще планувати всередині країни, а не за кордоном. Нинішнє літо буде схожим на те, яке було в 2020 році.

Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі"1+1", передає Цензор.НЕТ.

Так, Ляшко пояснив, що влітку 2021 року через коронавірус не всі країни і не всі оздоровчі заклади будуть відкриті для українців. Тому в МОЗ очікують, що цього року літо буде схожим на минулорічне.

"Літо буде нагадувати літо 2020 року. Не всі країни відкриють свої установи для оздоровлення туристів. Тому в мене рекомендація на літо 2021 року: планувати відпочинок на території України, планувати відпочинок у "зелених" зонах, у місцях, де є менше скупчення людей, де можна спокійно відпочити, не наражаючись на небезпеку", - висловився заступник голови МОЗ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На травневі свята в Україні повного локдауну не буде, - Ляшко

Нагадаємо, станом на 20 квітня в Україні лабораторно підтверджено 1 961 956 випадків захворювання COVID-19, за добу - 8 940 нових випадків.