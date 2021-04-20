У Львівському Охматдиті лікують немовля з коронавірусом. Стан важкий, - директорка лікарні Бурда

У Львівській обласній дитячій лікарні "Охматдит" уже протягом п'яти днів лікують немовля з тяжким перебігом COVID-19. Дитина народилася у жінки, хворої на коронавірус.

Про це на брифінгу повідомила директорка лікарні Олександра Бурда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дитина до нас потрапила наприкінці минулого тижня з підтвердженим ПЛР, народилася від матері, хворої на коронавірус. Стан немовля важкий, є підозра на синдром Кавасакі. Зараз дитина дообстежується і отримує комплексне лікування. Спрогнозувати надалі перебіг коронавірусу в новонародженого важко, нам бракує досвіду, але ми постійно консультуємося з фахівцями", - розповіла Бурда.

За словами лікарки, зараз у Львівському Охматдиті на лікуванні перебуває 16 пацієнтів з коронавірусом, переважно це діти 2-3 років. На минулому тижні в лікарні перебували два пацієнти, які мали цукровий діабет і COVID-19, але вони одужали та виписані додому.

Бурда зауважила, що за весь час пандемії коронавірусу у дітей на Львівщині минулого року було проліковано майже 500 пацієнтів, а за 3,5 місяця цього року - 301. Максимальна кількість дітей, які одночасно перебували в лікарні, була в березні – це 120 пацієнтів.

Також читайте: Перша в Україні масова вакцинація почалася в Моршині