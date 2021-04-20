22 квітня в Україну мають прибути 367 тис. доз COVID-вакцини AstraZeneca: їх використають за 2-3 дні, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я України очікує на нову поставку вакцин проти коронавірусу в межах глобального механізму COVAX. Партію вакцин AstraZeneca можуть доставити в Україну вже у четвер, 22 квітня.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"У нас найближчими днями, от вже на 22 квітня, був запланований черговий рейс і поставка вакцини AstraZeneca в межах глобальної ініціативи (COVAX. - Ред.). Це 367 тисяч доз", - повідомив він.

За словами Ляшка, МОЗ має намір використати всі отримані в межах COVAX вакцини за 2-3 дні.

"Ми хочемо її використати буквально за 2-3 дні, щоб показати здатності системи охорони здоров'я. Коли я кажу, що ми готові і можемо робити 90-100 тисяч мінімум на день, в це не вірять, але я думаю, що найближчим часом ми це покажемо", - підкреслив головний санлікар.