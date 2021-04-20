УКР
22 квітня в Україну мають прибути 367 тис. доз COVID-вакцини AstraZeneca: їх використають за 2-3 дні, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я України очікує на нову поставку вакцин проти коронавірусу в межах глобального механізму COVAX. Партію вакцин AstraZeneca можуть доставити в Україну вже у четвер, 22 квітня.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"У нас найближчими днями, от вже на 22 квітня, був запланований черговий рейс і поставка вакцини AstraZeneca в межах глобальної ініціативи (COVAX. - Ред.). Це 367 тисяч доз", - повідомив він.

За словами Ляшка, МОЗ має намір використати всі отримані в межах COVAX вакцини за 2-3 дні.

"Ми хочемо її використати буквально за 2-3 дні, щоб показати здатності системи охорони здоров'я. Коли я кажу, що ми готові і можемо робити 90-100 тисяч мінімум на день, в це не вірять, але я думаю, що найближчим часом ми це покажемо", - підкреслив головний санлікар.

Топ коментарі
+4
колют по 1000 в день и тут 2-3 дня)
20.04.2021 16:04 Відповісти
+2
Ляшко, считать не умеешь? 15 тысяч в день прививают в Украине, 3 дня это 50 тысяч максимум а не 367 тысяч доз
20.04.2021 16:23 Відповісти
+1
шо ви гаварітє...а коли ж тоді мені звичайній людині діждатися її? від дії нє ответа ні прівєта...самому дзвонити у центри вакцинації та питати
20.04.2021 16:07 Відповісти
колют по 1000 в день и тут 2-3 дня)
20.04.2021 16:04 Відповісти
с языка сорвали. по 10-15 тысяч в день колят а тут 360 тысяч доз на 3 дня. пипец наверное перекинут по быстряку.
20.04.2021 16:09 Відповісти
вірю у два тижня, не вірю у три дня.
20.04.2021 16:53 Відповісти
Максимум кололи 20к (это окруление вверх). 360/20= 2,5 недели. И это в идеальном случае! Верить заявлениям *********, себя не уважать.
20.04.2021 17:56 Відповісти
нашо вірить зелебобам, коли є статистика.https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
20.04.2021 17:57 Відповісти
В офіційних заявах буда цифірь 19000 з копійками на добу. Я брав оптимістичну ноту)
20.04.2021 18:13 Відповісти
В офіційних заявах вони як і зараз казали, що можуть вийти на 20 000 на добу, а не вийшли. 19 858 було лише один раз 9 квітня і 19 097 1 квітня.
20.04.2021 18:41 Відповісти
Ви доводите, що я не помилився в ідельних) розрахунках. Дакую, але для чого це мені?
20.04.2021 18:57 Відповісти
це питання задай собі. ти ж все строчиш відповіді.
20.04.2021 18:59 Відповісти
??? А ви відповіді не строчите? Ви їх милостиво доводите до холпів, як божі одкровення?
З інагурацією вас) В палаті поповнення.
20.04.2021 20:07 Відповісти
а, ти про "вірить" у майбутні обіцянки. так.
20.04.2021 18:01 Відповісти
колють по 10 000 і 15 000 в день, то у неділю 1000, українці у неділю відпочивають.
20.04.2021 16:52 Відповісти
І по 3333 колять! І менше(
20.04.2021 18:14 Відповісти
це такі низькі дані на вихідних. ну не коляться українці на вихідних. ну така в них національні вада. і так само і плр тестів меньше і захворівших меньше. у всіх вихідний і у віруса теж.
20.04.2021 18:43 Відповісти
шо ви гаварітє...а коли ж тоді мені звичайній людині діждатися її? від дії нє ответа ні прівєта...самому дзвонити у центри вакцинації та питати
20.04.2021 16:07 Відповісти
Ляшко, считать не умеешь? 15 тысяч в день прививают в Украине, 3 дня это 50 тысяч максимум а не 367 тысяч доз
20.04.2021 16:23 Відповісти
ну по четвергам було по 19 000. це зараз після появи інших видів вакцин показники упали.
20.04.2021 16:55 Відповісти
по идее возможно, но организовать надо постараться
20.04.2021 16:54 Відповісти
вони показали що по четвергам можуть 20 000. якби могли більше, то залишки б не кисли вже другий тиждень, викололи б вже.
20.04.2021 17:03 Відповісти
маловато будет
20.04.2021 17:46 Відповісти
Приурочили ко дню рождения дедушки Ленина?
20.04.2021 18:29 Відповісти
Підсвідомий суботнік до дня народження Вождя.
20.04.2021 20:09 Відповісти
 
 