"Наша мета - стримати Росію, заспокоїти Україну і знизити ескалацію ситуації", - голова МЗС Великої Британії Рааб

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив у вівторок, що Велика Британія серйозно занепокоєна нарощуванням російських військ на кордоні з Україною і закликав до деескалації ситуації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"У нас є серйозні побоювання з приводу нещодавнього нарощування російських військ на кордоні з Україною", - сказав Рааб у вівторок у британському парламенті.

Глава МЗС Німеччини Маас про стягування російських військ до кордонів України: На деескалацію дипломатичними засобами спрямовано всі сили

"Ми працюємо з нашими союзниками ... і наша мета - стримати Росію, заспокоїти Україну і знизити ескалацію ситуації", - зазначив Рааб.

Як повідомлялося, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія в ході контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Надзвичайний і повноважний посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен пообіцяв довести отриману інформацію до президента Французької Республіки Емануеля Макрона і висловив сподівання, що переговори президентів двох країн виправдають очікування.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа обговорив безпекову ситуацію на сході України з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.

За підсумками переговорів також стало відомо, що найближче засідання радників лідерів країн Нормандської четвірки відбудеться 19 квітня.

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак стверджує, що під час переговорів Зеленського з Меркель і Макроном жодних пропозицій, які виходили б за межі інтересів України, навіть не звучало. Зі свого боку президент Франції Емманюель Макрон заявив, що міжнародне співтовариство має окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах з Росією.

 

20.04.2021 16:10
20.04.2021 16:11
Украине надо искать настоящих союзников, а не это продажное шобло из ЕС и ПАСЕ
Президент ПАСЕ попросил делегата от Украины покинуть зал из-за украинского флага

А.Гончаренко: "Я показал флаг Украины с дырками от российских пуль. Флаг бойца, который воевал на Донбассе. И после этого президент ПАСЕ Хендрик Демс остановил мое выступление и пригрозил дисциплинарными санкциями"
20.04.2021 16:12
У ВБ большой опыт сдерживания диктаторов
20.04.2021 16:05
как бы успокоить Украину с их поддержкой не превратилось в упокоить Украину!
20.04.2021 16:07
Британия мало говорит в отличии от лягушатника Макарона и газпромовской бабашки Анжелы. Британия ничего Украине не навязвывает типа формулы Швайекмайне и кластеров геронтофила
20.04.2021 16:16
Когда 🐰 кролика скармливают 🐍 удаву, все смотрят и контролируют чтобы кролик не убежал от удава.
20.04.2021 16:26
На бутылку шагом марш!
20.04.2021 16:56
Чехословаччина 1938 рік....
20.04.2021 18:04
Мюнхенские соглашения? А вы, Вова, уверены, что зеленский и дерьмак уже не подписали , что-то подобное, а ля Чемберлен-Даладье? Я нет.
20.04.2021 18:21
гадаю, що підписали і ще минулого року
20.04.2021 18:45
Ну, наша мета дещо скромніша: ми хочемо знищити всіх кацапів разом з їхньою разєюжкой...
20.04.2021 16:08
Дякую! Дуже дякую!

20.04.2021 16:08
"Наша цель - сдержать Россию, успокоить Украину и снизить эскалацию ситуации", - глава МИД Великобритании Рааб - Цензор.НЕТ 9709
20.04.2021 16:10
20.04.2021 16:11
НАТОвец сраный! Пусть перестанет в стране врага продавать свои конфеты, для начала! А то сколько воюем с рашей, столько оно туда их и продает! Позор Украины! Предатель
20.04.2021 17:45
Зебил, а почему ты от гринпоца не потребуеш перестать на деньги агрессора снимать тупые сериалы, покупать электроэнергию и платить за комуналку в криму?
20.04.2021 18:05
Само ты дебильное! Я против и потроха и зеленого. Никогда не считал и не считаю, что это те люди, которые будут преданы нашему народу! По их делам сужу, хотя и до выборов имел именно такую позицию... лучше бы уж Смешко или Гриценко, чем эти два чуда
20.04.2021 18:36
ПС. В идеале нужен националист, типа Кошулинского... но народ еще не созрел
20.04.2021 18:36
фігня той Кошулинський, просрав все що можна
20.04.2021 18:46
позор України це зєлєнське. а до речі, цукерки які продаються на росії назва на них на російській написана?
20.04.2021 18:05
все в порядке с надписями, не дрейфь)

https://kiev-konditer.ru/assortiment/konfety-na-razves/49-monblan-sezam.html
20.04.2021 20:21
англійську мову бачу, Українську. рососіянської не бачу.
20.04.2021 20:42
20.04.2021 18:05
Украине надо искать настоящих союзников, а не это продажное шобло из ЕС и ПАСЕ
Президент ПАСЕ попросил делегата от Украины покинуть зал из-за украинского флага

А.Гончаренко: "Я показал флаг Украины с дырками от российских пуль. Флаг бойца, который воевал на Донбассе. И после этого президент ПАСЕ Хендрик Демс остановил мое выступление и пригрозил дисциплинарными санкциями"
20.04.2021 16:12
В https://assembly.coe.int/LifeRay/APCE/pdf/Procedure/CodeOfConduct-RU.pdf кодексе поведения членов ПАСЕ нет ни слова о том, что во время выступления запрещено демонстрировать флаги или другую национальную символику.

Будапештский меморандум Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия Дата подписания: 05.12.1994 Дата вступления в силу: 05.12.1994 Украине надо искать настоящих союзников,

Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине их обязательства согласно с принципами Заключительного акта СБСЕ ( 994_055 ) уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины.http://kiev1.org/budapesht-m.html+ l+Франция как одна из стран, которая присоединилась к Будапештскому меморандуму
20.04.2021 16:37
А разве Британия, США, Ирландия как-то не уважают независимость Украины. Уважают И что дальше? Мы этот меморандум а границе с Парашей повесим? Не поможет. Тонна всяких меморандумов не заменит одной маленькой ядреной бомбы
20.04.2021 17:15
Ну да в 1939 году Польше вы помогли, и это вы союзниками были. А кто вам сейчас Украина -никто ,то-то же.
показати весь коментар
20.04.2021 16:15
это исторический факт. Как и то, что Британия сражалась с 1939 по 1941 г.г практически одна против оси Берлин-Токио-Рим., Вывод: надо найти общие интересы не с дешевками из ЕС, а с Британским содружеством
20.04.2021 16:20
А что может предложить Украина? Вот и весь ответ.
20.04.2021 16:23
А що Україна ще повинна пропонувати ??? Україна вже запропонувала Світу існування без ядерної зброї. Цього тобі замало, коцап ???
20.04.2021 16:30
Дать бы тебе в рожу за кацапа...да ладно мокша. Ну так жди помощи... Заодно репрессии, голодомор, землю передадут после закона денацификации как хотят на роисси,каким нибудь кавказским тейпам.
20.04.2021 16:36
Мій "мокша" твою ротяку, коцап, розірве по самі твої свинособачі вуха. Ну, то таке...
Так що Україна ще повинна пропонувати ти так і не висрав, коцап. Скажеш чи знов обпоносишся ???
20.04.2021 21:05
Все правильно. Козломордые всегда очень обижаются, когда про них правду говорят
20.04.2021 16:59
То же что и Польша. Которая тоже не член БС.
20.04.2021 16:34
А то что Польша была в орбите СССР 50лет ,это не важно. И сколько погибло поляк тоже. И насколько она урезалась в размерах? Возможно и нас защитят или по Днепру или по Збруч.
20.04.2021 16:50
Да Черчилль практически слил Польшу Сталину. Но при этом спас Грецию, Австрию и Югославию от комуняцкой заразы. И кстати. назови хоть одну пядь польской земли оккупированной Англией. Все твои антибританские тезы, очень созвучны с воем Лаврова - Захаровой
20.04.2021 17:09
Я что-то говорю про оккупацию бриттов. Проблема оккупации москалями ,как нас продадут по какой границе. Не надо очаровываться чтобы потом не разочаровываться. А корабли могут прислать для охраны конвоев кораблей беженцев, то есть богатых вывозящих майно, оборудование. Только и всего.
20.04.2021 17:17
Уже в 1917-18 годах присылали корабли якобы спасая от коммунистической заразы. Они просто контролировали отход беженцев от краснопузых. Ну и спасли?
20.04.2021 17:20
поразительно. Смешать в кучу распад империи, раздел Польши и агрессию Параши. ***** давно предлагал Польше и Венгрии поделить Украину. В Одессе была масса иностранных войск, но зачем им лить свою кровь, когда в самой российской империи кто за царя. кто за демократию, а кто за большевиков. Воюете сами. господа.
20.04.2021 18:17
Вы-ты сам ответил на свой вопрос и ответ :" Воюйте сами господа" тем чем есть
20.04.2021 18:24
Летальное оружие НАТО дает. А вот воевать будем мы сами А иначе и быть не может
20.04.2021 18:29
Вы возможно в курсе что они дают? Я к примеру не знаю. Как от ракет и градов и самолётов и кораблей и беспилотников оно поможет?
А мантра они дают или дадут если вот-вот и все когда кто-то нападет тогда конечно...
Меня лично не сильно успокаивает. Просто парней молодых положат, пока под прикрытием британских кораблей будут майно ,казну ,музеи вывозить. Я не говорю что не надо сопротивляться ,а наоборот надо . Но не надо очаровываться.
20.04.2021 18:40
Если кто-то и продает (сливает) Украину так это ее нынешняя власть. Вы в курсе что у Укрзализници нет топлива. Вы знаете, что военный бюджет за 1 кв. выполнен на 92%. Что первые три дивизиона РК "Нептун" поступят на вооружение ВМС только в 2025 году. и это без о договрняков Козака-Дермака
показати весь коментар
20.04.2021 18:12
Так я о чем и говорю что только на себя надо рассчитывать. И тогда и с политиков спрашивать почему? А нам мантру повторяют про святое писание будопешское , про апостола байдена, про второе пришествие Петра он всех спасет, про святые корабли.
А надо спрашивать власть почему не выполнили ,чем защищать Украину. Почему солдаты гибнут и не могут ответить . Тогда власть или решай или нафиг с пляжа.
20.04.2021 18:18
Джевы из Штатов, БПЛА из Турции, боеприпасы и стрелковое оружие из Литвы. Не густо, Но добавить финансовую помощь и военное снаряжение от контрбатарейных станций до пайков. совсем не мало
20.04.2021 19:00
Я это знал. Все что сказали расстяните на всю Украину. Что получим в сухом остатке. Смешно.
20.04.2021 19:05
И? Какие выводы?
20.04.2021 19:29
Выводы надо было делать не сегодня и даже не вчера. Самое лучшее это раздать бесплатно старое оружие АК,СКС ,мосинки,всем кто прошел ато . Территориальный обороны, резерв, кто состоит в мобилизационных списках. Раздать потом не будет времени и возможности,все склады могут быть уничтожены ракетным ударом. Подкуплены или перейти на сторону врага кладовщики и совершить диверсию. Или командование капитулировать или не отдавать приказ. Как это было в Крыму.
И потом уже организовывать сопротивление. Но это утопия, потому что наша власть боится больше своего вооруженного народа нежели пуйла,где могут договориться по середине. Вооруженный народ будет уже требовать по другому распределять бюджет и природные богатства. И в том числе выделение на армию и оборону. А не только на мусоров, которые сразу перейдут на сторону врага,при любой власти нужны легавые. А Крым и Донбасс это подтвердил.
20.04.2021 20:32
Я за. И что дальше? Я эти вопросы не решаю. А кто отвечает за оборону страны?
20.04.2021 20:37
Вы спросили я сказал свое мнение. Значит надо собираться перед оп пусть ответит на эти вызовы страны. А потом брать склады вооружаться. Не ждать когда кто-то что-то даст.
20.04.2021 20:47
Им пришлось! До этого они проморозились с Польшей, и Гитлер пополз на Британию! Их счастье было в том, что они - ОСТРОВ!
20.04.2021 17:47
Зато туварищ Сталин не морозился. А активно помогал Гитлеру Европу и Британия на уши ставить. Про Париж напомнить
"Наша мета - стримати Росію, заспокоїти Україну і знизити ескалацію ситуації", - голова МЗС Великої Британії Рааб - Цензор.НЕТ 5455
20.04.2021 17:55
Выполнять условия подписанного (в том числе Великобританией) Будапештского меморандума уже не цель. Яснопонятно. Цель - забалаболить свои обязательства.
20.04.2021 16:19
Что такое есть "меморандум"? Бумага об намерениях. С юридической точки зрения значит не больше чем помолвка
20.04.2021 16:35
В любом случаи, для ядерных держав, там прописана лишь одна обязанность, провести консультации.
20.04.2021 16:41
"Успокоить Украину..." этот стёб из его рта не будет засчитан - ведь он же не похож на нормального человека - дебил какой то...
20.04.2021 16:24
"Наша мета - стримати Росію, заспокоїти Україну і знизити ескалацію ситуації", - голова МЗС Великої Британії Рааб - Цензор.НЕТ 9697
20.04.2021 16:25
Байден зробив звичайну " многоходовочку " для путіна в стілє путіна : - повернув свої ракетоносці назад . Але союзники США по НАТО британці зробили те що мали зробити американці . )) . Для росіян це означає : - той же перець , тільки збоку . ))
20.04.2021 16:28
Может вместо успокоить Украину выполнить Будапешт? А еще лучше дать Украине ядерное оружие и мы сами успокоим ************* мразь!
20.04.2021 16:34
успокоить Украину ??
20.04.2021 16:57
они на лето освождают больницы, когда Нато поедет по домам
20.04.2021 17:06
Если упокоить рабсею тогда и успокоится Украина - иначе покоя рашист Украине не даст
20.04.2021 17:14
Як на мене, єдина чогось варта ціль - розвалити кацапію на 30-40 окремих держав. Все інше - то пісна херня.
20.04.2021 17:31
 
 