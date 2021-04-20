"Наша мета - стримати Росію, заспокоїти Україну і знизити ескалацію ситуації", - голова МЗС Великої Британії Рааб
Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб заявив у вівторок, що Велика Британія серйозно занепокоєна нарощуванням російських військ на кордоні з Україною і закликав до деескалації ситуації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"У нас є серйозні побоювання з приводу нещодавнього нарощування російських військ на кордоні з Україною", - сказав Рааб у вівторок у британському парламенті.
"Ми працюємо з нашими союзниками ... і наша мета - стримати Росію, заспокоїти Україну і знизити ескалацію ситуації", - зазначив Рааб.
Як повідомлялося, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія в ході контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.
Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.
Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.
Надзвичайний і повноважний посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен пообіцяв довести отриману інформацію до президента Французької Республіки Емануеля Макрона і висловив сподівання, що переговори президентів двох країн виправдають очікування.
13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.
16 квітня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа обговорив безпекову ситуацію на сході України з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Як пізніше повідомила пресслужба Меркель, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.
За підсумками переговорів також стало відомо, що найближче засідання радників лідерів країн Нормандської четвірки відбудеться 19 квітня.
Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак стверджує, що під час переговорів Зеленського з Меркель і Макроном жодних пропозицій, які виходили б за межі інтересів України, навіть не звучало. Зі свого боку президент Франції Емманюель Макрон заявив, що міжнародне співтовариство має окреслити "чіткі червоні лінії" у відносинах з Росією.
Президент ПАСЕ попросил делегата от Украины покинуть зал из-за украинского флага
А.Гончаренко: "Я показал флаг Украины с дырками от российских пуль. Флаг бойца, который воевал на Донбассе. И после этого президент ПАСЕ Хендрик Демс остановил мое выступление и пригрозил дисциплинарными санкциями"
Будапештский меморандум Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия Дата подписания: 05.12.1994 Дата вступления в силу: 05.12.1994 Украине надо искать настоящих союзников,
Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине их обязательства согласно с принципами Заключительного акта СБСЕ ( 994_055 ) уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины.http://kiev1.org/budapesht-m.html+ l+Франция как одна из стран, которая присоединилась к Будапештскому меморандуму
Так що Україна ще повинна пропонувати ти так і не висрав, коцап. Скажеш чи знов обпоносишся ???
А мантра они дают или дадут если вот-вот и все когда кто-то нападет тогда конечно...
Меня лично не сильно успокаивает. Просто парней молодых положат, пока под прикрытием британских кораблей будут майно ,казну ,музеи вывозить. Я не говорю что не надо сопротивляться ,а наоборот надо . Но не надо очаровываться.
А надо спрашивать власть почему не выполнили ,чем защищать Украину. Почему солдаты гибнут и не могут ответить . Тогда власть или решай или нафиг с пляжа.
И потом уже организовывать сопротивление. Но это утопия, потому что наша власть боится больше своего вооруженного народа нежели пуйла,где могут договориться по середине. Вооруженный народ будет уже требовать по другому распределять бюджет и природные богатства. И в том числе выделение на армию и оборону. А не только на мусоров, которые сразу перейдут на сторону врага,при любой власти нужны легавые. А Крым и Донбасс это подтвердил.