Вакцинувати українців другою дозою AstraZeneca будуть через 12 тижнів після першої, - МОЗ

Вакцинувати українців другою дозою AstraZeneca будуть через 12 тижнів після першої, - МОЗ

Вакцинація українців другою дозою препарату Covishield/AstraZeneca відбуватиметься через 12 тижнів після першої.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що про час і місце вакцинації проти COVID-19 кожному вакцинованому повідомлять за контактним номером, який був залишений під час першого щеплення.

У МОЗ також нагадали, що за результатами досліджень, опублікованих у медичному журналі The Lancet у березні цього року, ефективність вакцини AstraZeneca після двох стандартних доз, введених з інтервалом 12 тижнів або довше, зростала до 81,3%.

Тому Оперативний штаб МОЗ із вакцинокерованих інфекцій схвалив рекомендації НТГЕI збільшити інтервал між введенням першої та другої доз вакцини Covishield/AstraZeneca до 12 тижнів.

Читайте також: 22 квітня в Україну мають прибути 367 тис. доз COVID-вакцини AstraZeneca: їх використають за 2-3 дні, - Ляшко

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5423) COVID-19 (19768) коронавірус (19923) AstraZeneca (140)
