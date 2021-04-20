Вакцинувати українців другою дозою AstraZeneca будуть через 12 тижнів після першої, - МОЗ
Вакцинація українців другою дозою препарату Covishield/AstraZeneca відбуватиметься через 12 тижнів після першої.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я в Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що про час і місце вакцинації проти COVID-19 кожному вакцинованому повідомлять за контактним номером, який був залишений під час першого щеплення.
У МОЗ також нагадали, що за результатами досліджень, опублікованих у медичному журналі The Lancet у березні цього року, ефективність вакцини AstraZeneca після двох стандартних доз, введених з інтервалом 12 тижнів або довше, зростала до 81,3%.
Тому Оперативний штаб МОЗ із вакцинокерованих інфекцій схвалив рекомендації НТГЕI збільшити інтервал між введенням першої та другої доз вакцини Covishield/AstraZeneca до 12 тижнів.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00191-4/fulltext
Ну верим конечно.....авторитетное издание...очень...и врать не будут...12 недель...так 12 недель....
Можно и по-позже, через 2-3 года.
Тогда иммунитет будет ваабще афигенный!