УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9431 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України
4 557 30

Рада Європи не може займатися питаннями безпеки на Донбасі: ми не ООН чи ОБСЄ, - генсек Пейчинович-Бурич

Рада Європи не може займатися питаннями безпеки на Донбасі: ми не ООН чи ОБСЄ, - генсек Пейчинович-Бурич

Рада Європи згідно зі своїми статутними повноважень не має можливості вирішувати питання безпеки на сході України.

Про це заявила генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчиновмч-Бурич, відповідаючи 20 квітня на запитання делегатів ПАРЄ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я можу знову сказати, що ми не ООН чи ОБСЄ. Ми не можемо залучатися до питань безпеки. Але, що нас стосується в цьому регіоні України на кордоні з Росією, це питання прав людини. Ось у цій частині ми можемо реагувати відповідно до мандату Ради Європи", - пояснила генсек.

Читайте також: Плани РФ обмежити свободу навігації навколо окупованого Криму обговорять на засіданні Ради ЄС, - представник Єврокомісії Стано

Автор: 

ПАРЄ (856) росія (67880) Рада Європи (478) Донбас (22366) Пейчинович-Бурич Марія (43)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
История учит тому, что она никого не учит!!!
Совет Европы не может заниматься вопросами безопасности на Донбассе: мы не ООН или ОБСЕ, - генсек Пейчинович-Бурич - Цензор.НЕТ 1683
показати весь коментар
20.04.2021 16:28 Відповісти
+13
так ОБСЕ та ООН чим допомогли? максимум це приймають резолюції занепокоєння без жодних санкцій для агресора.
показати весь коментар
20.04.2021 16:30 Відповісти
+10
"Я могу снова сказать, что мы не ООН или ОБСЕ. Мы не можем привлекаться к вопросам безопасности. Но, что нас касается в этом регионе Украины на границе с Россией, это вопрос прав человека. Вот в этой части мы можем реагировать согласно мандату Совета Европы", - пояснила генсек.Источник: https://censor.net/ru/n3260930

=== Ну и как там с правами человека в этом регионе, ***** их не нарушил, всё в порядке?==
показати весь коментар
20.04.2021 16:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
История учит тому, что она никого не учит!!!
Совет Европы не может заниматься вопросами безопасности на Донбассе: мы не ООН или ОБСЕ, - генсек Пейчинович-Бурич - Цензор.НЕТ 1683
показати весь коментар
20.04.2021 16:28 Відповісти
Эта бабка абсолютно права.
Шарашкина контора СЕ с бюджетом в полмиллиарда евро занимается только балабольством.
В ее состав входит да рашка !!!!! (но только до Урала ) а кандидат - Белорашка
показати весь коментар
20.04.2021 17:46 Відповісти
Рада Європи не може займатися питаннями безпеки на Донбасі: ми не ООН чи ОБСЄ, - генсек Пейчинович-Бурич - Цензор.НЕТ 9947
показати весь коментар
20.04.2021 19:08 Відповісти
так ОБСЕ та ООН чим допомогли? максимум це приймають резолюції занепокоєння без жодних санкцій для агресора.
показати весь коментар
20.04.2021 16:30 Відповісти
Європа і при гітлеру обісралась,тоді теж усвідомили тільки у концтаборах,коли українці їх звільняли. Історія повторюється і тепер не гітлер а путлер і мета та ж сама,нацизм-руський мир.
показати весь коментар
20.04.2021 16:34 Відповісти
"Я могу снова сказать, что мы не ООН или ОБСЕ. Мы не можем привлекаться к вопросам безопасности. Но, что нас касается в этом регионе Украины на границе с Россией, это вопрос прав человека. Вот в этой части мы можем реагировать согласно мандату Совета Европы", - пояснила генсек.Источник: https://censor.net/ru/n3260930

=== Ну и как там с правами человека в этом регионе, ***** их не нарушил, всё в порядке?==
показати весь коментар
20.04.2021 16:38 Відповісти
подумаешь "изоляция".
у них в Европах в каждом городе концлагерь
показати весь коментар
20.04.2021 16:40 Відповісти
очередная еврососка.
нафиг этих инфантильных леваков.
США, Канада, ВБ, Польша, Балтия, Австралия, возможно Турция - вот наши настоящие друзья.
все остальные галимые терпилы
показати весь коментар
20.04.2021 16:39 Відповісти
типа как бы "глубокой озабоченности". шкуры продажные.
показати весь коментар
20.04.2021 16:41 Відповісти
Ну так і заткнітесь,раз ваша роль настільки нікчема,то і всі ваші заяви нічого не варті.
показати весь коментар
20.04.2021 16:44 Відповісти
СЕ в лице макрели ,макрона и высокого представителя ЕС гаспромовской секретутки могоричи могут заниматся исключительно созданием войн и военных конфликтов на пользу рашиста - капутина ,как это они доказали в Минске
показати весь коментар
20.04.2021 17:11 Відповісти
То есть нарушение прав КАКОГО-ТО индивидуума в компетенции ПАСЕ? А нарушение прав МИЛЛИОНОВ индивидуумов,в результате чего людей убивают, грабят, насилуют, выгоняют из своих домов, преследуют в судах, гнобят в тюрьмах - это получается льготы для людей по понятиям ПАСЕ?
показати весь коментар
20.04.2021 17:28 Відповісти
Вот наконец проявилась фальшивая сущность ещё одной фирмы- проклади -бездельницы и пустослова !В виде совета Европы, которая ни хрена не делает, а только всегда сильно озабочена!!Правда не знаем чем!! Сексом с гомиками или чем -то другим???
показати весь коментар
20.04.2021 17:45 Відповісти
А діючі концатоби з тортурами для цих єврощурів не в зоні відповідальності?!?!
показати весь коментар
20.04.2021 17:58 Відповісти
просто следует помнить что у всех этих "борцов" за права низших форм жизни никогда нет вопросов к агрессору. Зато всегда есть повод клюнуть жертву. Все эти борцы - левачье по своей натуре, неровно дышащее к Рашке. Вспомнить хотя бы доклад Тальявини по агрессии Грузии в Грузии)))
показати весь коментар
20.04.2021 17:58 Відповісти
Пока в Европе такие генсеки, ни Европе, ни Украине удачи не видать.
показати весь коментар
20.04.2021 18:28 Відповісти

___________ЄВРОПА ПІДСТУПНО МОВЧАЛА.__________________

Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на ката, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і цілою могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.
ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931 р.-
показати весь коментар
20.04.2021 18:54 Відповісти
 
 