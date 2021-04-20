Рада Європи не може займатися питаннями безпеки на Донбасі: ми не ООН чи ОБСЄ, - генсек Пейчинович-Бурич
Рада Європи згідно зі своїми статутними повноважень не має можливості вирішувати питання безпеки на сході України.
Про це заявила генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчиновмч-Бурич, відповідаючи 20 квітня на запитання делегатів ПАРЄ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я можу знову сказати, що ми не ООН чи ОБСЄ. Ми не можемо залучатися до питань безпеки. Але, що нас стосується в цьому регіоні України на кордоні з Росією, це питання прав людини. Ось у цій частині ми можемо реагувати відповідно до мандату Ради Європи", - пояснила генсек.
