УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9431 відвідувач онлайн
Новини
6 612 11

Обіцяв одружитися: "шлюбного" афериста, який обдурив потерпілих на 1,5 млн грн, засудили до 6 років позбавлення волі

Обіцяв одружитися: "шлюбного" афериста, який обдурив потерпілих на 1,5 млн грн, засудили до 6 років позбавлення волі

Оголошено обвинувальний вирок 35-річному чоловікові за фактами шахрайського заволодіння коштами постраждалих в особливо великих розмірах і втечі з-під варти.

Об про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.

35-річний громадянин Молдови, який раніше вже відбував покарання за вчинення шахрайських дій, після відбуття покарання не став на шлях виправлення і продовжив здійснювати шахрайські дії. Так, протягом 2018 року, представляючись працівником Адміністрації Президента або акціонером іноземного банку, чоловік вводив в оману жінок, обіцяючи одружитися. Одночасно аферист встигав обдурити і їхніх родичів, пропонуючи участь у спільному бізнесі й отримуючи на це кошти.

Діями зловмисника потерпілим було завдано збитків на суму понад 1,5 млн гривень.

Чоловіка затримали в столиці в квітні 2018 року. А вже в червні 2018 він здійснив втечу з-під варти, підкупивши конвоїра, проте незабаром був затриманий і повернений у СІЗО.

Вироком Дніпровського районного суду Києва чоловік визнаний винним в інкримінованих злочинах і засуджений до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу перетворилися на партію аферистів і шахраїв", - Дубінський. ВIДЕО

афера (55) іноземець (404) Київ (20188) шахрайство (1156) прокуратура (3751)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
На лагері він буде лохів по телефону розводити, тіпа "ваш син попав в аварію" чи "на вашому рахунку підозріла активність"
показати весь коментар
20.04.2021 16:40 Відповісти
+2
Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями!
Москалі - генетичне сміття, ходить проміж вами. )))
показати весь коментар
20.04.2021 17:44 Відповісти
+1
может в тюрьме кто замуж возьмет..
показати весь коментар
20.04.2021 16:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
у тюрмі його поженять.
показати весь коментар
20.04.2021 16:37 Відповісти
На лагері він буде лохів по телефону розводити, тіпа "ваш син попав в аварію" чи "на вашому рахунку підозріла активність"
показати весь коментар
20.04.2021 16:40 Відповісти
может в тюрьме кто замуж возьмет..
показати весь коментар
20.04.2021 16:54 Відповісти
Надо его в женскую зону посадить ...
показати весь коментар
20.04.2021 16:54 Відповісти
Редкий идиот!
Мог бы жениться и через месяц развестись.
показати весь коментар
20.04.2021 16:59 Відповісти
1 500 000/(6×12) = 21к ))) зарплата выше средней получается, не много, но для одного, точно хватит.
показати весь коментар
20.04.2021 17:51 Відповісти
А мог бы на полном обеспечении жены ...
показати весь коментар
21.04.2021 08:55 Відповісти
Я так і не зрозумів, а хто тут збочинець? )))
показати весь коментар
21.04.2021 20:03 Відповісти
Але ж українські дурепи велися на нього...
Соромно за українських жінок, серед яких повно генетичного сміття.
показати весь коментар
20.04.2021 17:12 Відповісти
Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями!
Москалі - генетичне сміття, ходить проміж вами. )))
показати весь коментар
20.04.2021 17:44 Відповісти
А какой бы кошерный депутат от слуг народа был бы! Жаль, рекрутеры зе-команды пропустили достойного кандидата.
показати весь коментар
20.04.2021 17:13 Відповісти
 
 