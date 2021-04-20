Обіцяв одружитися: "шлюбного" афериста, який обдурив потерпілих на 1,5 млн грн, засудили до 6 років позбавлення волі

Оголошено обвинувальний вирок 35-річному чоловікові за фактами шахрайського заволодіння коштами постраждалих в особливо великих розмірах і втечі з-під варти.

Об про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.

35-річний громадянин Молдови, який раніше вже відбував покарання за вчинення шахрайських дій, після відбуття покарання не став на шлях виправлення і продовжив здійснювати шахрайські дії. Так, протягом 2018 року, представляючись працівником Адміністрації Президента або акціонером іноземного банку, чоловік вводив в оману жінок, обіцяючи одружитися. Одночасно аферист встигав обдурити і їхніх родичів, пропонуючи участь у спільному бізнесі й отримуючи на це кошти.

Діями зловмисника потерпілим було завдано збитків на суму понад 1,5 млн гривень.

Чоловіка затримали в столиці в квітні 2018 року. А вже в червні 2018 він здійснив втечу з-під варти, підкупивши конвоїра, проте незабаром був затриманий і повернений у СІЗО.

Вироком Дніпровського районного суду Києва чоловік визнаний винним в інкримінованих злочинах і засуджений до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

