УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9431 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
819 6

За день на отримання "карантинної" допомоги подали заявки понад 116 тисяч осіб, - Федоров

За день на отримання "карантинної" допомоги подали заявки понад 116 тисяч осіб, - Федоров

У понеділок, 19 квітня, розпочався прийом заявок на отримання 8 тисяч гривень допомоги постраждалим від карантинних обмежень підприємцям і їхнім працівникам.

Про це повідомив у Facebook віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що послуга передбачає можливість отримати допомогу в розмірі 8 тис. грн із державного бюджету для фізичних осіб - підприємців (ФОП) і найманих працівників, діяльність яких була припинена на час перебування області, де вони працюють, у "червоній" зоні .

"Послуга доступна протягом року, в тому числі для тих, хто отримував матеріальну допомогу минулого року. Допомогу не потрібно повертати державі або платити з неї податки", - розповів Федоров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні стартувало оформлення виплат ФОПам за карантин. Список КВЕДів + Інструкція

За словами віце-прем'єр-міністра, подати заявку на отримання держдопомоги можна протягом 30 днів із дня введення "червоної" зони в області, де заявник веде діяльність. Якщо ця область була віднесена до "червоної" зони протягом лютого-березня 2021 року - можна подати заяву по 18 травня 2021 року включно.

Виплата здійснюється на підставі заяви на порталі або в додатку "Дія" після перевірки зазначених даних заявника. Мінцифри передає списки на виплату Пенсійному фонду України.

За день на отримання карантинної допомоги подали заявки понад 116 тисяч осіб, - Федоров 01

Також читайте: ФОПи з "червоних" зон з 19 квітня можуть відправляти заявки на отримання 8 тис. грн допомоги, - Шмигаль

карантин (18172) допомога (8757) підприємці (640) Федоров Михайло (935) Дія (1191) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
це не успіх уряду,це провал.
показати весь коментар
20.04.2021 16:34 Відповісти
Я тоже непрочь получить...но кто же самозанятому в селе даст хоть копейку...а так бы хоть за газ погасил... Но наверно важно дать денег одним, чтобы они не гавкали, и послать тех, кто ничего от державы не просит. У нас предприниматели хуже бюджетников уже - дай нам то, сделай нам это...
показати весь коментар
20.04.2021 17:02 Відповісти
Плохо , что всю сферу услуг выключили из списков . Это ремонт быттехники , электротехники , электронной техники , обуви , кожаных изделий , швейных изделий , часов .... , - Т . е . всю сферу бытовых услуг ... . Мабуть для того , щоб обмілівший народ купував все нове в супермаркетах . До речі , не розумію , хто вносив поправки в діючий закон , - де всі малі підприємці першої групи отримували допомогу від держави раніше .. . Мої колеги , ремісники , що заробляють гроші власними руками , а не перепродажем готових речей , - дуже засмучені (( .
показати весь коментар
20.04.2021 17:06 Відповісти
почепіть це на білборди перед усіма відділеннями Ощадбанку

За день на отримання "карантинної" допомоги подали заявки понад 116 тисяч осіб, - Федоров - Цензор.НЕТ 7460За день на отримання "карантинної" допомоги подали заявки понад 116 тисяч осіб, - Федоров - Цензор.НЕТ 9090
показати весь коментар
20.04.2021 17:20 Відповісти
ОГО!! Сколько любителей халявщины!!
показати весь коментар
20.04.2021 17:32 Відповісти
 
 