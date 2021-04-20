За день на отримання "карантинної" допомоги подали заявки понад 116 тисяч осіб, - Федоров

У понеділок, 19 квітня, розпочався прийом заявок на отримання 8 тисяч гривень допомоги постраждалим від карантинних обмежень підприємцям і їхнім працівникам.

Про це повідомив у Facebook віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що послуга передбачає можливість отримати допомогу в розмірі 8 тис. грн із державного бюджету для фізичних осіб - підприємців (ФОП) і найманих працівників, діяльність яких була припинена на час перебування області, де вони працюють, у "червоній" зоні .

"Послуга доступна протягом року, в тому числі для тих, хто отримував матеріальну допомогу минулого року. Допомогу не потрібно повертати державі або платити з неї податки", - розповів Федоров.

За словами віце-прем'єр-міністра, подати заявку на отримання держдопомоги можна протягом 30 днів із дня введення "червоної" зони в області, де заявник веде діяльність. Якщо ця область була віднесена до "червоної" зони протягом лютого-березня 2021 року - можна подати заяву по 18 травня 2021 року включно.

Виплата здійснюється на підставі заяви на порталі або в додатку "Дія" після перевірки зазначених даних заявника. Мінцифри передає списки на виплату Пенсійному фонду України.

