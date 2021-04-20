Для 30 механізованої бригади перед виходом на ротацію збирають кошти на квадрокоптер
Бійці мінометної батареї 30 окремої механізованої бригади імені Костянтина Острозького перед виходом на ротацію збирають кошти на квадрокоптер.
Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав воїн і волонтер Олександр Осипенко.
"Скоро вихід на ротацію і вкрай необхідною річчю на передовій є квадрокоптер. У нас у Збройних силах, дуже мало безпілотників, тому доводиться або брати у волонтерських фондах на ротацію, або просити волонтерів купити прилад. Як на мене, цей вид розвідки недооцінюють у головному штабі, і як наслідок підрозділів безпілотників вкрай мало.
Я звертався до фонду "Повернися живим", і вони готові надати безпілотник на ротацію, але після наради з командиром було прийнято рішення про покупку, адже таким чином буде можливість відпрацювати з ним на полігоні і краще налагодити роботу підрозділу. До того ж у мене на волонтерському рахунку було 11 000 грн із минулого збору на далекомір", - розповів він.
Осипенко нагадав, що безпілотники артилерійськими підрозділами використовуються для двох цілей: проведення аеророзвідки сил противника і коректура бойової стрільби різних артилерійських систем:
"Адже точне влучання можна зробити тільки тоді, коли ти бачиш куди ти стріляєш і куди влучаєш. До того ж, знаючи розстановку сил противника, можна правильно організовувати свої вогневі засоби. Ти будеш знати, чим займається противник і будеш готовий йому протидіяти".
Необхідно зібрати цілому 55 590 грн для покупки квадрокоптера DJI Mavic 2 ZOOM вартістю 42 320 грн, комплекту аксесуарів DJI Mavic 2 Part1 Fly More Kit вартістю 13 270 грн.
На волонтерському рахунку вже є 11 000 грн. За кожну гривню Осипенко обіцяє відзвітувати.
Реквізити:
Карта ПриватБанку: 4149439020377291
Карта MonoBank: 5375414120759989
Установа банку: ПриватБанк
МФО банку: 305299
одержувач платежу
Осипенко ОЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
IBAN: UA693052990000026204887392064
Рахунок одержувача: 26204887392064
Валюта карти: UAH
РНОКПП одержувача: 3473611977
Призначення платежу: Поповнення рахунку Осипенко ОЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
"У частині заявили, що підпорядкування підрозділу Комануванню ООС означає відсутність відповідальної за генерування спроможностей цього підрозділу людини і прямо протирічить Закону України про національну безпеку.
У частині зазначають, що свого часу розробили систему забезпечення ситуаційної обізнаності "Дельта", побудовану за ********* технологічними підходами у відповідності до стандартів НАТО."
