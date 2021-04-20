УКР
2 741 44

Для 30 механізованої бригади перед виходом на ротацію збирають кошти на квадрокоптер

Бійці мінометної батареї 30 окремої механізованої бригади імені Костянтина Острозького перед виходом на ротацію збирають кошти на квадрокоптер.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав воїн і волонтер Олександр Осипенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Воїнам необхідно підвищити зарплату, не можна постійно "експлуатувати" патріотизм, - Сенченко

"Скоро вихід на ротацію і вкрай необхідною річчю на передовій є квадрокоптер. У нас у Збройних силах, дуже мало безпілотників, тому доводиться або брати у волонтерських фондах на ротацію, або просити волонтерів купити прилад. Як на мене, цей вид розвідки недооцінюють у головному штабі, і як наслідок підрозділів безпілотників вкрай мало.

Я звертався до фонду "Повернися живим", і вони готові надати безпілотник на ротацію, але після наради з командиром було прийнято рішення про покупку, адже таким чином буде можливість відпрацювати з ним на полігоні і краще налагодити роботу підрозділу. До того ж у мене на волонтерському рахунку було 11 000 грн із минулого збору на далекомір", - розповів він.

Осипенко нагадав, що безпілотники артилерійськими підрозділами використовуються для двох цілей: проведення аеророзвідки сил противника і коректура бойової стрільби різних артилерійських систем:

"Адже точне влучання можна зробити тільки тоді, коли ти бачиш куди ти стріляєш і куди влучаєш. До того ж, знаючи розстановку сил противника, можна правильно організовувати свої вогневі засоби. Ти будеш знати, чим займається противник і будеш готовий йому протидіяти".

Необхідно зібрати цілому 55 590 грн для покупки квадрокоптера DJI Mavic 2 ZOOM вартістю 42 320 грн, комплекту аксесуарів DJI Mavic 2 Part1 Fly More Kit вартістю 13 270 грн.

На волонтерському рахунку вже є 11 000 грн. За кожну гривню Осипенко обіцяє відзвітувати.

Також читайте: Міноборони дозволило годувати військових простроченою їжею: скасувало зобов'язання фірми-постачальника оновлювати недоторканний запас продуктів

Реквізити:

Карта ПриватБанку: 4149439020377291

Карта MonoBank: 5375414120759989

Установа банку: ПриватБанк

МФО банку: 305299

одержувач платежу

Осипенко ОЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

IBAN: UA693052990000026204887392064

Рахунок одержувача: 26204887392064

Валюта карти: UAH

РНОКПП одержувача: 3473611977

Призначення платежу: Поповнення рахунку Осипенко ОЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

армія (3794) допомога (8757) 30 окрема механізована бригада (156) ЗСУ (7929)
Топ коментарі
+21
Тищенко за одну пьянку пробухал таких штук десять- пятнадцать.
показати весь коментар
20.04.2021 16:35 Відповісти
+13
Охренеть! 7 лет войны....и все бабла нет. Это виски сырожы Лещенко за 65 тыш и прочего мусора Наблюдательных советов.....
показати весь коментар
20.04.2021 16:37 Відповісти
+13
Зато у Степанова куртяк по цене 30 таких квадрокоптеров. А у Нелоха кортеж ценой в целую танковую роту.
показати весь коментар
20.04.2021 16:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"95-й квартал" еще не помог им купить квадрокоптер?...
показати весь коментар
20.04.2021 16:36 Відповісти
Капец на 8 год войны Украинская Армия недофинансирована, боеприпасы на исходе и уже многие номенклатуры в дефиците а роССия еще массированно и не поперла только собирает войска на границе, ракетная программа остановлена, питание откатывается на уровень совка.
показати весь коментар
20.04.2021 16:38 Відповісти
2021
показати весь коментар
20.04.2021 16:40 Відповісти
Олигархи-дать не желают,а "нелох"?
показати весь коментар
20.04.2021 16:41 Відповісти
До Тищенка зверніться....там цілу ескадрілью безпілотніків пробухали, скоти. Ще у Степанова можна куртку взяти на продаж, там теж пару коптерів вийде. Вперед, влада ж з народом, вони члуги народу
показати весь коментар
20.04.2021 16:44 Відповісти
там и мин немного осталось
показати весь коментар
20.04.2021 16:47 Відповісти
А где -
Для 30 механизированной бригады перед выходом на ротацию собирают средства на квадрокоптер - Цензор.НЕТ 7243
показати весь коментар
20.04.2021 16:50 Відповісти
Мабуть там же де і "З березня 2021 року у ЗСУ розформували "Аеророзвідку" - частину, створену добровольцями"

"У частині заявили, що підпорядкування підрозділу Комануванню ООС означає відсутність відповідальної за генерування спроможностей цього підрозділу людини і прямо протирічить Закону України про національну безпеку.
У частині зазначають, що свого часу розробили систему забезпечення ситуаційної обізнаності "Дельта", побудовану за ********* технологічними підходами у відповідності до стандартів НАТО."
показати весь коментар
20.04.2021 17:19 Відповісти
Ой, хто ж це у нас наживається на крові? Де бариги?
показати весь коментар
20.04.2021 16:52 Відповісти
На зарплаты по ляму у государства деньги есть!
Без ребят, не спасут эти лямы.
показати весь коментар
20.04.2021 16:55 Відповісти
Не туда они на ротацию собрались! Возле ВР не нужны коптеры, а пистить ой как есть кого!!!
показати весь коментар
20.04.2021 17:18 Відповісти
Невже житомиряни не назбирають таку суму? Невже немає там багатих людей? А може копателі бурштину поскидуються на квадрокоптер?
показати весь коментар
20.04.2021 16:55 Відповісти
Сколько можно позорится этим сбором денег...Тищенко за какие деньги пьянки и салюты устраивает может к ниму сходить руку протянуть.Таможенник за 20 минут столько зарабатывает сколько просите и тут можно поискать...
показати весь коментар
20.04.2021 16:59 Відповісти
Є правда в твоїх словах. Це реально ганьба.
показати весь коментар
20.04.2021 17:04 Відповісти
Это все на что способен пересичный украинец! Кричать - ганьба!...
Все, тупик!
Страна терпил и рабов, маяхатаскрайников!
показати весь коментар
20.04.2021 17:17 Відповісти
Що ти пропонуєш?
Валити зеленого блазня, який законно посів посаду президента?
Путін цього й чекає. І це не жарт. В іншим умовах можна було б і звалити блазня, але не зараз.
І треба подякувати бидлоті, яка обирає то баригу, то блазня.
показати весь коментар
20.04.2021 17:22 Відповісти
Я? Нічого не пропоную, абсолютно!!!
Народєц гнилий з ними що не почни все гівном закінчиться!
НІЧОГО, чуете НІЧГО не вміють доводити до кінця!!!
Жоден майдан не був доведений до логічного завершення...
Як то кажуть, - краще з розумним згубити чим з дурнем знайти!
показати весь коментар
20.04.2021 17:29 Відповісти
Безумовно, нарід тут геть вбогий, але ж іншого немає.
показати весь коментар
20.04.2021 17:31 Відповісти
Так навіщо тоді ця держава? Краще жити в маленькій, але адекватній!
показати весь коментар
20.04.2021 17:34 Відповісти
То живи.
До речі, не факт, що в умовній Данії у тебе вийде налагодити власне життя.
показати весь коментар
20.04.2021 18:22 Відповісти
Восьмий рік війни, а люди й досі збирають гроші.
Які тоді функції виконує ця держава?
показати весь коментар
20.04.2021 17:03 Відповісти
А що, в мінометній батареї є по штату квадрокоптер? Які претензії ти висуваєш державі? А якщо в батареї забажають гвинтокрил? Що повинна діяти держава?
показати весь коментар
20.04.2021 17:48 Відповісти
Але ж він їм треба для розвідки та коригування вогню, то чого немає за регламентом? Це ще один мінус.
Та й збирають гроші на геть усе. Чи ПНБ та тепловізори теж не за регламентом?
показати весь коментар
20.04.2021 18:19 Відповісти
Кожен військовий підрозділ має визначену штатну структуру та відповідне озброєння і оснащення для виконання завдань за призначенням. Все це затверджене та забезпечується державою. Все решта- то позаштатні забаганки( навіть якщо вони вкрай корисні). Ведення розвідки, визначення цілей та коригування вогню на рівні батареї не ведеться. Для цього є спеціальні підрозділи з відповідним оснащенням. Чи ви говорите не про ЗСУ, а партизанський загін?
показати весь коментар
20.04.2021 20:56 Відповісти
Болт вам а не средства. Так воюйте, хуженебудет!
показати весь коментар
20.04.2021 17:16 Відповісти
Як Вас знайти у ФБ (будь-якому месенджері)? Я передам Ваші слова у бригаду, впевнений, що бійці особисто забажають висловити Вам подяку.
показати весь коментар
20.04.2021 18:01 Відповісти
А ворам министрам, ворам военноначальникам, ворам депутатам не хотят высказать благодарность? Или ссыкотно?
показати весь коментар
20.04.2021 20:30 Відповісти
Сволочи бюджет разворовали, нет денег ни на вакцины, ни на армию
показати весь коментар
20.04.2021 17:32 Відповісти
Сколько скотства и яда в комментариях. Если есть возможность помочь у кого-то, просто помогите. Они не на кемпинг едут, а на войну, чтобы у вас под окнами не бегали "гиви-мотороли" Да восьмой год войны, да собирают деньги - ну вот такое гавно у нас в стране происходит. Если данный гаджет спасет жизнь или здоровье хоть одному бойцу - уже будет хорошо.
показати весь коментар
20.04.2021 20:40 Відповісти
"...Як на мене, цей вид розвідки недооцінюють у головному штабі, і як наслідок підрозділів безпілотників вкрай мало..."
показати весь коментар
20.04.2021 20:43 Відповісти
Для 30 механизированной бригады перед выходом на ротацию собирают средства на квадрокоптер

Это просто не піzдець, а піzда
показати весь коментар
20.04.2021 21:40 Відповісти
Да, наша армия уже точно не та, что была в 2014 году.
Теперь собирают не на продукты и тактические очки, а на квадрокоптер.
показати весь коментар
20.04.2021 21:53 Відповісти
Отакої! Необхідно терміново звернутись до Ігорька Л. Він вчора тут, в коментарях на Цензорі, 2-мільйонну армію обіцяв утримувати. Що йому той квадрокоптер...
показати весь коментар
20.04.2021 22:23 Відповісти
А на день народження відомих слуг народу у відомому готелі скільки пішло грошей.
показати весь коментар
21.04.2021 00:09 Відповісти
20.‎04.‎2021
Подразделениям ВСУ по всей линии соприкосновения запрещено открывать ответный огонь без санкции Генерального штаба ВСУ. Что вам не ясно???
показати весь коментар
20.04.2021 23:32 Відповісти
 
 