В ЄС немає консенсусу щодо впровадження нових секторальних санкцій проти РФ, - Кулеба

У країнах Євросоюзу немає консенсусу стосовно необхідності впровадження нових секторальних санкцій проти Росії.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-конференції у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ні, я не побачив консенсусного "апетиту" до секторальних санкцій учора. Можливо, причиною цього є те, що я приєднався до міністрів через відеозв'язок. Якби я був там, якби зустріч було проведено офлайн, я міг би краще відчути їхній "апетит". Але я справді хочу прояснити для них: персональні санкції, впроваджені останніми роками, хороші, вони роблять свою роботу, але вони недостатні для того, щоб демотивувати Росію від подальших агресивних кроків", - зазначив Кулеба.

Голова МЗС також додав, що його метою наразі є сигналізувати колегам у ЄС, що вони мають почати розглядати ці опції, мають бути готовими.

"Тому що навіть факт того, що вони розпочали цю дискусію, матиме вплив на Росію, оскільки Росія боїться економічних санкцій", - пояснив Кулеба.

За його словами, іншою "сумною правдою" є те, що Росія знайшла пробіли в наявному режимі секторальних санкцій. Кулеба додав, що необхідно розпочати розмову про те, як заповнити ці пробіли замість того, щоб закривати очі на них", - наголосив міністр.

"Секторальні санкції - це не питання апетиту, це питання часу й поведінки Росії. І з моїх нещодавніх контактів з німецьким і французьким міністрами закордонних справ я можу зробити висновок, що вони розуміють цю реальність", - зазначив він.

Кулеба повідомив, що на зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським, президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель вони всі погодилися, що Росію потрібно стримати.

"Вони не обговорювали специфіку, але всі столиці розглядають відповідні способи це зробити. Як члени ЄС і Франція, і Німеччина мають досвід застосування секторальних санкцій проти Росії у 2014 році, а саме після збиття MH-17 Росією, тож це не про відкриття "скрині Пандори" або про встановлення прецеденту, це просто про використання інструменту, який довів свою ефективність", - резюмував міністр.