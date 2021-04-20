УКР
Новини Агресія Росії проти України
В ЄС немає консенсусу щодо впровадження нових секторальних санкцій проти РФ, - Кулеба

У країнах Євросоюзу немає консенсусу стосовно необхідності впровадження нових секторальних санкцій проти Росії.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-конференції у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ні, я не побачив консенсусного "апетиту" до секторальних санкцій учора. Можливо, причиною цього є те, що я приєднався до міністрів через відеозв'язок. Якби я був там, якби зустріч було проведено офлайн, я міг би краще відчути їхній "апетит". Але я справді хочу прояснити для них: персональні санкції, впроваджені останніми роками, хороші, вони роблять свою роботу, але вони недостатні для того, щоб демотивувати Росію від подальших агресивних кроків", - зазначив Кулеба.

Голова МЗС також додав, що його метою наразі є сигналізувати колегам у ЄС, що вони мають почати розглядати ці опції, мають бути готовими.

"Тому що навіть факт того, що вони розпочали цю дискусію, матиме вплив на Росію, оскільки Росія боїться економічних санкцій", - пояснив Кулеба.

За його словами, іншою "сумною правдою" є те, що Росія знайшла пробіли в наявному режимі секторальних санкцій. Кулеба додав, що необхідно розпочати розмову про те, як заповнити ці пробіли замість того, щоб закривати очі на них", - наголосив міністр.

"Секторальні санкції - це не питання апетиту, це питання часу й поведінки Росії. І з моїх нещодавніх контактів з німецьким і французьким міністрами закордонних справ я можу зробити висновок, що вони розуміють цю реальність", - зазначив він.

Кулеба повідомив, що на зустрічі між президентом України Володимиром Зеленським, президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель вони всі погодилися, що Росію потрібно стримати.

"Вони не обговорювали специфіку, але всі столиці розглядають відповідні способи це зробити. Як члени ЄС і Франція, і Німеччина мають досвід застосування секторальних санкцій проти Росії у 2014 році, а саме після збиття MH-17 Росією, тож це не про відкриття "скрині Пандори" або про встановлення прецеденту, це просто про використання інструменту, який довів свою ефективність", - резюмував міністр.

росія (67880) санкції (12748) Кулеба Дмитро (3606)
+9
Порох додавил бы ЕС на консенсус относительно введения новых секторальных санкций против РФ, а вот воровитый сцикун фигляр может только смазывать своё пикантное розовое место ваЗЕлином и принимать в любом количестве и с любой стороны,
20.04.2021 17:16 Відповісти
20.04.2021 17:16 Відповісти
+7
А что Вы хотите, даже после выступления у нас в Раде президента Литвы и просьбы прекратить покупать электрику в Беларуси, Нелох просто наплевал и даже не отреагировал.
20.04.2021 17:35 Відповісти
20.04.2021 17:35 Відповісти
+3
...смех сквозь слезы За полтора года к лучшему ничего не изменилось...
https://zn.ua/POLITICS/zelenskiy-v-intervyu-cnn-u-menya-net-vremeni-dumat-strategicheski-345150_.html Зеленский в интервью CNN: "У меня нет времени думать стратегически"
20.04.2021 17:04 Відповісти
20.04.2021 17:04 Відповісти
...смех сквозь слезы За полтора года к лучшему ничего не изменилось...
https://zn.ua/POLITICS/zelenskiy-v-intervyu-cnn-u-menya-net-vremeni-dumat-strategicheski-345150_.html Зеленский в интервью CNN: "У меня нет времени думать стратегически"
20.04.2021 17:04 Відповісти
20.04.2021 17:04 Відповісти
Президент ПАСЕ прервал выступление Гончаренко , который время своего выступления развернул украинский флаг, простреленный пулями рашистов. В основной теме и выступлениях сегодня на заседании ПАСЕ не было тема роашистской эскалации ...
20.04.2021 17:12 Відповісти
20.04.2021 17:12 Відповісти
Посмотрела этот момент. Ему сказали, что нельзя демонстрировать ничего в зале, хотя не так давно когда армянский депутат огромные фото убитых в Карабахе всем показывал во время выступления, никаких претензий не предъявлял. Короче говоря прокакали все, что можно.
20.04.2021 17:32 Відповісти
20.04.2021 17:32 Відповісти
Вот и все... всех все в Украине устраивает, так нафиг Европе напрягаться?!
20.04.2021 17:14 Відповісти
20.04.2021 17:14 Відповісти
А что Вы хотите, даже после выступления у нас в Раде президента Литвы и просьбы прекратить покупать электрику в Беларуси, Нелох просто наплевал и даже не отреагировал.
20.04.2021 17:35 Відповісти
20.04.2021 17:35 Відповісти
Так єто виноват не нелох! А 40млн идиотов!
20.04.2021 17:36 Відповісти
20.04.2021 17:36 Відповісти
Ну положим не 40............ Одно я знаю точно, через год у нас вообще не останется друзей.
20.04.2021 17:40 Відповісти
20.04.2021 17:40 Відповісти
Может и не 40... но виноваты все в равной мере. Что бы остановить зеленого ублюдка достаточно 100тысяч...
20.04.2021 17:47 Відповісти
20.04.2021 17:47 Відповісти
Не время конечно, но еще пара крупных залетов, особенно, если возня вокруг водоканала не просто так, то Нелоха вынесут с Банковой.
20.04.2021 17:58 Відповісти
20.04.2021 17:58 Відповісти
А вы, что сделали перед голосованием с известными вам лично избирателями криворожского фигляра и мастера имитации игры пиписькой на пианино? Хот одному руки отрубили, что бы не проголосовал? Или ноги переломали, что бы на избирательный не пришло это умственно недоразвитое создание? Ваш вариант, плиз....
20.04.2021 18:08 Відповісти
20.04.2021 18:08 Відповісти
Порох додавил бы ЕС на консенсус относительно введения новых секторальных санкций против РФ, а вот воровитый сцикун фигляр может только смазывать своё пикантное розовое место ваЗЕлином и принимать в любом количестве и с любой стороны,
20.04.2021 17:16 Відповісти
20.04.2021 17:16 Відповісти
Кхе, кхе...у ЕС ни в чем нет консенсуса.
20.04.2021 17:18 Відповісти
20.04.2021 17:18 Відповісти
Он идиот, до сих пор не дошло, что в ЕС нас послали.
20.04.2021 17:37 Відповісти
20.04.2021 17:37 Відповісти
На жаль більшості Європейських країн важливе тільке спокійне сите життя у вузьуому колі і там вони придержуються етичних норм. Вони готові закривати очі на хімічні атаки, на вбивства, на війну якщо це помогає таке існування без їхньої участі. Їм це неприємно, але максимум на що вони здатні, цн висловити занепокоєння. Але якщо нагадувати їм і просити допомоги, це тільки призводить до подразнення Ми повинні надіятися тільки на себе.
20.04.2021 17:47 Відповісти
20.04.2021 17:47 Відповісти
Потрібно не бздіти, а готуватися до війни! Тоді всім буде непереливки, включаючи Європу. Мильйони біженців зроблять свою справу...
І ще, потрібно терміново замінувати ЗАЕС... та попередити москалів, що подохнєм усє... у українців іншого вибору не має, після захоплення кацапами і так всіх прикопають на биківні!
20.04.2021 17:50 Відповісти
20.04.2021 17:50 Відповісти
Какой консенсус ????????? , бабушка Меркель собирается достраивать трубу, и это действия, а не то что написано где-то на бумаге...
20.04.2021 17:50 Відповісти
20.04.2021 17:50 Відповісти
Т.е вы Зеленые упыри покупаете электроэнергию у кацапов и белоруси, ваш депутат едет к Лукашенко и рассказывает как 36% украинцев хотели бы видеть его президентом, но млять у ЕС нет консенсуса?
20.04.2021 17:52 Відповісти
20.04.2021 17:52 Відповісти
До сраки та петиція.
20.04.2021 18:46 Відповісти
20.04.2021 18:46 Відповісти
Коли москаль забере у Європи останній євро, тоді вже буде не до санкцій...
20.04.2021 18:25 Відповісти
20.04.2021 18:25 Відповісти
Зачем забирать? Он их просто напечатает.
20.04.2021 20:12 Відповісти
20.04.2021 20:12 Відповісти
Завтра, як ***** скаже, так і буде. А ви зможете лише ображений вираз обличчя продемонструвати. І то недовго, бо треба буде над відосіком зе гиржати!
20.04.2021 18:44 Відповісти
20.04.2021 18:44 Відповісти
2я мировая жирную европу ничему не научила
20.04.2021 19:47 Відповісти
20.04.2021 19:47 Відповісти
В ЕС нет консенсуса относительно введения новых секторальных санкций против Третьего Рейха, - Кулеба
20.04.2021 20:10 Відповісти
20.04.2021 20:10 Відповісти
тому що Україна припинила цим наполегливо займатись, як прийшла до влади зелена плісніва...
20.04.2021 21:21 Відповісти
20.04.2021 21:21 Відповісти
Сект оральных
20.04.2021 23:06 Відповісти
20.04.2021 23:06 Відповісти
 
 