Апеляційний суд скасував рішення ОАСК за позовом Портнова про перегляд підручників з історії щодо подій Революції Гідності, - пресслужба суду

Апеляційний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва про перегляд Міністерством освіти і науки опису подій Євромайдану в підручниках історії, яке було прийнято за позовом ексзаступника голови Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.

Про це повідомляє пресслужба Шостого апеляційного адміністративного суду Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Доводимо до відома громадськості, що постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 14 квітня 2021 року скасовано рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 21 січня 2021 року, яким Міністерство освіти і науки України було зобов’язано, зокрема, забезпечити перегляд підручників для 5 та 11 класів з Історії України для закладів загальної середньої освіти, що вийшли друком у 2018 та 2019 роках. У задоволенні позову в цій частині відмовлено. Зазначене рішення ухвалене у справі № 640/10678/20 за позовом Портнова А.В. до Міністерства освіти і науки України. Текст судового рішення направлено до Єдиного державного реєстру судових рішень 15 квітня 2021 року, та останнє має бути оприлюднено адміністратором у порядку, визначеному Законом України "Про доступ до судових рішень", - говориться в заяві.

Нагадаємо, ексзаступник голови Адміністрації президента Януковича Андрій Портнов заявив про те, що виграв суд у Міністерства освіти щодо перегляду підручників з історії щодо подій Революції Гідності в Україні в 2013-14 рр.

17 квітня Центр протидії корупції повідомив, що апеляційний суд задовольнив позов Портнова і зобов'язав Міносвіти переписати підручники з історії щодо подій Революції Гідності.