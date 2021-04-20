УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9602 відвідувача онлайн
Новини
6 599 42

Апеляційний суд скасував рішення ОАСК за позовом Портнова про перегляд підручників з історії щодо подій Революції Гідності, - пресслужба суду

Апеляційний суд скасував рішення ОАСК за позовом Портнова про перегляд підручників з історії щодо подій Революції Гідності, - пресслужба суду

Апеляційний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва про перегляд Міністерством освіти і науки опису подій Євромайдану в підручниках історії, яке було прийнято за позовом ексзаступника голови Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.

Про це повідомляє пресслужба Шостого апеляційного адміністративного суду Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Доводимо до відома громадськості, що постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 14 квітня 2021 року скасовано рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 21 січня 2021 року, яким Міністерство освіти і науки України було зобов’язано, зокрема, забезпечити перегляд підручників для 5 та 11 класів з Історії України для закладів загальної середньої освіти, що вийшли друком у 2018 та 2019 роках. У задоволенні позову в цій частині відмовлено. Зазначене рішення ухвалене у справі № 640/10678/20 за позовом Портнова А.В. до Міністерства освіти і науки України. Текст судового рішення направлено до Єдиного державного реєстру судових рішень 15 квітня 2021 року, та останнє має бути оприлюднено адміністратором у порядку, визначеному Законом України "Про доступ до судових рішень", - говориться в заяві.

Читайте також: Апеляційний суд задовольнив позов Портнова і зобов'язав Міносвіти переписати підручники з історії щодо подій Революції Гідності

Нагадаємо, ексзаступник голови Адміністрації президента Януковича Андрій Портнов заявив про те, що виграв суд у Міністерства освіти щодо перегляду підручників з історії щодо подій Революції Гідності в Україні в 2013-14 рр.

Також читайте: Портнов радіє, що вирок Стерненку має антиукраїнський характер: "Це вирок порядкам, які панували в країні сім років"

17 квітня Центр протидії корупції повідомив, що апеляційний суд задовольнив позов Портнова і зобов'язав Міносвіти переписати підручники з історії щодо подій Революції Гідності.

Апеляційний суд скасував рішення ОАСК за позовом Портнова про перегляд підручників з історії щодо подій Революції Гідності, - пресслужба суду 01

Автор: 

історія (1076) Портнов Андрій (364) підручники (98) Євромайдан (960)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+43
Скільки часу, цей щур Портнов буде псувати життя українцям?
показати весь коментар
20.04.2021 17:00 Відповісти
+34
Портнова поимели в тупой собачий рот..
показати весь коментар
20.04.2021 17:01 Відповісти
+25
Пока уклонист-нелох исполняет обязанности Президента !
показати весь коментар
20.04.2021 17:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скільки часу, цей щур Портнов буде псувати життя українцям?
показати весь коментар
20.04.2021 17:00 Відповісти
Пока уклонист-нелох исполняет обязанности Президента !
показати весь коментар
20.04.2021 17:13 Відповісти
им всем ублюдкам надо каждый день читать книгу 2 и далее из Библии Исход Законы Моисеевы и далее приключения пейсатых в пустыне на протяжении 53 лет и как соевые нарушив договор с Богом обвинили в нарушении Договора Бога!! срочно написав свои никчемные Малый Курс Истории еврейского нариду Тора и Талмуд... рядом с которыми труды Гитлера и Муссолини и иных идеологов фашизма и национал социализма сюда же добавим работы Ленина и Сталина и еже с ними онных--(ну сравните с реальностью нашей жизни) что вытворяют евреи как они переиначивают правду что вытворяют соевые потворы Зеленские Портновские и прочие).... все увы только подтверждает описание фактов в Библии.. и вывод- евреям верить себя не уважать это все равно что вы будете играть с карточными шулерами или искать шарик в 3 стаканчиках...
показати весь коментар
20.04.2021 17:29 Відповісти
рівно стільки наскількі українці погодятся щоб цей щур псував їм життя
показати весь коментар
20.04.2021 20:04 Відповісти
Коли переоберуть проукраїнську владу. При Порошенко він ховався в РФ і боявся тут показатись, при зраднику Зеленському відчуває себе як вдома )
показати весь коментар
20.04.2021 20:05 Відповісти
Портнова поимели в тупой собачий рот..
показати весь коментар
20.04.2021 17:01 Відповісти
...із которого випала заглушка

Апелляционный суд отменил решение ОАСК по иску Портнова о пересмотре учебников по истории относительно событий Революции Достоинства, - пресс-служба суда - Цензор.НЕТ 5725
показати весь коментар
20.04.2021 17:06 Відповісти
Комуністична анальна затичка
показати весь коментар
20.04.2021 17:33 Відповісти
Этого пид…ублюдка давно пора за 🥚🥚подвесить , за все пакости против Украины
показати весь коментар
20.04.2021 17:03 Відповісти
https://sprotyv.info/video/nastoyatel-kievo-pecherskoj-lavry-v-*******-ustroil-pyshnoe-prazdnovanie-dnya-rozhdeniya-video Настоятель Киево-Печерской Лавры в локдаун устроил пышное празднование дня рождения. веряне говорят , что на день рождения были приглашены генерал из Мацквы и ансамбль балалаечников. Когда этого настоятеля пригласят в Военную кмендатуру?
показати весь коментар
20.04.2021 17:03 Відповісти
Это паша-"мерседес" буянит,что ли? Представляю что оно учудит на Пасху.
показати весь коментар
20.04.2021 17:18 Відповісти
портянку сцану макнули у власне лайно, ну хоть щось.
показати весь коментар
20.04.2021 17:04 Відповісти
З Портнова зробили портянку, тобто онучу!
показати весь коментар
20.04.2021 17:08 Відповісти
Его надо просто убить. И всё...
показати весь коментар
20.04.2021 17:10 Відповісти
Проукраинские адвокаты ******* портянку в его тупой собачий рот.
показати весь коментар
20.04.2021 17:10 Відповісти
Вот что интересно: и Турчинов и Портнов из одного гнезда Тимошенко.
показати весь коментар
20.04.2021 17:11 Відповісти
А Порошенко и Олейник из одного гнезда Ющенко. Не вбрасывай дичь.
показати весь коментар
20.04.2021 17:16 Відповісти
И это так. Но почему ты считаешь это дичью?
показати весь коментар
20.04.2021 17:17 Відповісти
Потому что общепринятые законы политической деятельности в Украине действуют через сраку. Сегодня ты в "Наша Украина" а завтра на кацапии проклинаешь Украину на чём свет стоит.
показати весь коментар
20.04.2021 17:23 Відповісти
Прокляття рашистському Портноворабу!
показати весь коментар
20.04.2021 17:14 Відповісти
Портняшка побежит подавать апелляцию на апелляцию..и всё по кругу. Правовой трэш и бардак.
показати весь коментар
20.04.2021 17:14 Відповісти
касацію
показати весь коментар
20.04.2021 18:05 Відповісти
Це добра новина. Але. Підозріло знайома тактика: спочатку вчиняють якийсь зашквар, громадськість лютує, аж кров кипить у віднях ( )... а потім роблять step back - і усі задоволені, начебто перемога, можна розходитись.
Слідкуємо за руками - можливо, від чогось відволікають увагу.
показати весь коментар
20.04.2021 17:16 Відповісти
Я думаю, всё банальнее - ньюсмейкеры типа "Центра противодействия коррупции", которые начали кричать "зрада" просто неправильно поняли резолютивную часть постановления апелляции. Или не хотели правильно понимать, потому что скандал - это наше всё. В результате информация пошла ровно наоборот от реальной.

А вывод один-единственный : не надо сразу реагировать на любые новости, тем более, с чьих-то слов. Надо САМОМУ читать первоисточник (в данном случае судебное решение), самому слушать пресс-конференцию и т.п., а на полагаться на чьи-то пересказы и комментарии. Потому что комментатор может быть тупой, а может быть и провокатором.
Правила информационной гигиены должны быть простые :

1. Всё, что сообщают официальные органы государственной власти или местного самоуправления - по умолчанию правда, но надо относиться критично и не лениться проверить и самому убедиться / подумать. Но только когда убедился, что что-то не так, а ещё лучше, когда на эту тему есть официальное же опровержение или решение суда, вступившее в законную силу, - только тогда сообщение органов государственной власти или местного самоуправления можно объявлять фейком. Но в таком случае надо дальше по принципу : "Я добьюсь твоего увольнения, даже если сдохну для этого, потому что нельзя врать гражданам".

2. И наоборот, всё, что говорят частные лица (неважно кто - телеканалы и прочие журналисты, политические партии, родственники, знакомые, друзья, враги, лидеры общественного мнения, церковь, активисты, волонтёры, борцы с коррупцией - кто угодно без официального властного статуса) по умолчанию должно поддаваться сомнению и считаться фейком, пока не доказано, что это правда.

И тогда у нас станет всё, как у нормальных западных людей. А то мы ведёмся на разного рода провокации, информационно-психологические спецоперации как местных уродов, так и врагов-россиян и только вгоняем всю страну в депрессию и шизу. То Порошенко всё украл и ему выгодна война, то Зеленский - наркоман, то венгры Закарпатье отожмут, то ещё какая-то галиматья.
показати весь коментар
20.04.2021 22:34 Відповісти
Вот думаю: а нельзя в учебники внести главу о том, чем во время Революции и войны занимался нынешний президент?
показати весь коментар
20.04.2021 17:19 Відповісти
Складно буде пройти цензуру - бо такий треш важко описати нейтральною мовою Апелляционный суд отменил решение ОАСК по иску Портнова о пересмотре учебников по истории относительно событий Революции Достоинства, - пресс-служба суда - Цензор.НЕТ 7144
показати весь коментар
20.04.2021 17:29 Відповісти
а ось активність портнова і мертвечука з книжкою треба внести.
показати весь коментар
20.04.2021 17:37 Відповісти
Десь пару діб тому було повідомлення навпаки, що ШААС саме залишив в силі рішення суду на окружній((( пзлц, подача...
показати весь коментар
20.04.2021 17:19 Відповісти
було. хтось передумав.
показати весь коментар
20.04.2021 17:38 Відповісти
З'\ж гівна, портновська шмара!
показати весь коментар
20.04.2021 17:44 Відповісти
Якщо простіше, портков повідомив, що суд відхилив апеляційну скаргу міністра. А тепер суд повідомляє, що рішення порткова скасоване. видно, бездипломний колегію не підібрав (або злякались) і почав брехати - ето он могет. Які ще там позови залишись нерозглянутими до часу икс (ліквідації суду). Он паша вовк, старинний корешок порткова, по блату пробрався аж до європейського суду, спішить, спішить. Це ж "нада так учудить" що пр .....в про криївку з баблом. В нього нове поганяло - паша мінус 5 (лямов). А портков, як нібито приречений гнати "пургу".
показати весь коментар
20.04.2021 17:48 Відповісти
портянку послали накуй ... а надо его тута еще посадить чипушилу поганую
показати весь коментар
20.04.2021 18:08 Відповісти
Апеляційний суд скасував рішення ОАСК за позовом Портнова про перегляд підручників з історії щодо подій Революції Гідності, - пресслужба суду - Цензор.НЕТ 4408
показати весь коментар
20.04.2021 18:42 Відповісти
Апеляційний суд скасував рішення ОАСК за позовом Портнова про перегляд підручників з історії щодо подій Революції Гідності, - пресслужба суду - Цензор.НЕТ 4943
показати весь коментар
20.04.2021 18:48 Відповісти
Апеляційний суд скасував рішення ОАСК за позовом Портнова про перегляд підручників з історії щодо подій Революції Гідності, - пресслужба суду - Цензор.НЕТ 2722

вспомним ушедшего богдана
показати весь коментар
20.04.2021 18:49 Відповісти
Апеляційний суд скасував рішення ОАСК за позовом Портнова про перегляд підручників з історії щодо подій Революції Гідності, - пресслужба суду - Цензор.НЕТ 9010
показати весь коментар
20.04.2021 19:08 Відповісти
Слідуючим кроком має бути видворення Портного,а також Ермака і відмазаного ТатАрова за ПОРЕБРИК.
показати весь коментар
20.04.2021 19:31 Відповісти
При наступному президенті
показати весь коментар
20.04.2021 20:07 Відповісти
так частинами
показати весь коментар
20.04.2021 20:07 Відповісти
ПОРТНОВ УЖЕ ОБС.....ся , подавши позов на ПОРОХА в Панамі . Тепер на портянку подано позов https://news.liga.net/politics/news/v-paname-zakryli-delo-po-poroshenko-podan-otvetnyy-isk-k-portnovu
показати весь коментар
20.04.2021 21:05 Відповісти
Завдяки Портнову діяльність Мінюсту є непередбаченною.
показати весь коментар
20.04.2021 22:39 Відповісти
 
 