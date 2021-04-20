Апеляційний суд скасував рішення ОАСК за позовом Портнова про перегляд підручників з історії щодо подій Революції Гідності, - пресслужба суду
Апеляційний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва про перегляд Міністерством освіти і науки опису подій Євромайдану в підручниках історії, яке було прийнято за позовом ексзаступника голови Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.
Про це повідомляє пресслужба Шостого апеляційного адміністративного суду Києва, передає Цензор.НЕТ.
"Доводимо до відома громадськості, що постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 14 квітня 2021 року скасовано рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 21 січня 2021 року, яким Міністерство освіти і науки України було зобов’язано, зокрема, забезпечити перегляд підручників для 5 та 11 класів з Історії України для закладів загальної середньої освіти, що вийшли друком у 2018 та 2019 роках. У задоволенні позову в цій частині відмовлено. Зазначене рішення ухвалене у справі № 640/10678/20 за позовом Портнова А.В. до Міністерства освіти і науки України. Текст судового рішення направлено до Єдиного державного реєстру судових рішень 15 квітня 2021 року, та останнє має бути оприлюднено адміністратором у порядку, визначеному Законом України "Про доступ до судових рішень", - говориться в заяві.
Нагадаємо, ексзаступник голови Адміністрації президента Януковича Андрій Портнов заявив про те, що виграв суд у Міністерства освіти щодо перегляду підручників з історії щодо подій Революції Гідності в Україні в 2013-14 рр.
17 квітня Центр протидії корупції повідомив, що апеляційний суд задовольнив позов Портнова і зобов'язав Міносвіти переписати підручники з історії щодо подій Революції Гідності.
Слідкуємо за руками - можливо, від чогось відволікають увагу.
А вывод один-единственный : не надо сразу реагировать на любые новости, тем более, с чьих-то слов. Надо САМОМУ читать первоисточник (в данном случае судебное решение), самому слушать пресс-конференцию и т.п., а на полагаться на чьи-то пересказы и комментарии. Потому что комментатор может быть тупой, а может быть и провокатором.
Правила информационной гигиены должны быть простые :
1. Всё, что сообщают официальные органы государственной власти или местного самоуправления - по умолчанию правда, но надо относиться критично и не лениться проверить и самому убедиться / подумать. Но только когда убедился, что что-то не так, а ещё лучше, когда на эту тему есть официальное же опровержение или решение суда, вступившее в законную силу, - только тогда сообщение органов государственной власти или местного самоуправления можно объявлять фейком. Но в таком случае надо дальше по принципу : "Я добьюсь твоего увольнения, даже если сдохну для этого, потому что нельзя врать гражданам".
2. И наоборот, всё, что говорят частные лица (неважно кто - телеканалы и прочие журналисты, политические партии, родственники, знакомые, друзья, враги, лидеры общественного мнения, церковь, активисты, волонтёры, борцы с коррупцией - кто угодно без официального властного статуса) по умолчанию должно поддаваться сомнению и считаться фейком, пока не доказано, что это правда.
И тогда у нас станет всё, как у нормальных западных людей. А то мы ведёмся на разного рода провокации, информационно-психологические спецоперации как местных уродов, так и врагов-россиян и только вгоняем всю страну в депрессию и шизу. То Порошенко всё украл и ему выгодна война, то Зеленский - наркоман, то венгры Закарпатье отожмут, то ещё какая-то галиматья.
вспомним ушедшего богдана