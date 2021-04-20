УКР
До суду направлено справу про розтрату 37 млн грн при облаштуванні полігону "Широкий лан", - САП

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами досудового розслідування НАБУ направили до суду акт за обвинуваченням колишніх посадових осіб Збройних сил України і двох представників комерційної структури в розтраті понад 37 млн грн при облаштуванні військового полігону "Широкий лан".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

У ході досудового розслідування встановлено, що в 2017-2018 рр. начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України, начальник Управління будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об'єктів КЕУ ЗСУ та начальник відділу технічного нагляду за будівництвом КЕУ ЗСУ в змові з директором і бенефіціарним власником ПрАТ організували прийом робіт і послуг з облаштування польового табору "Широкий лан "(Ульянівка Миколаївської обл.).

"Незважаючи на те, що роботи з облаштування польового табору фактично не були виконані, посадові особи ЗСУ все ж "допомогли" в перерахуванні на рахунки компанії коштів. У підсумку державі було завдано збитків на суму понад 37 млн ​​грн, що підтверджується висновком Державної аудиторської служби і проведеними у справі експертизами", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що дії колишніх службовців ЗСУ та представників ПрАТ кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

"Досудове розслідування у справі закінчено. Обвинувальний акт спрямований до Вищого антикорупційний суд для розгляду по суті", - зазначили в САП.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У нове табірне містечко на полігоні "Широкий лан" заїхала перша бригада, - Міноборони. ВIДЕО

Топ коментарі
+11
Это всё недруги Порошенко, всё не как не усБАкояться зрадофилы. Сивый батько нации не мог вкрасти, та ще и на армии,та ще таки копейки. Батьяко якщо краде, так цілу країну, розпродав країну за безвіз, а ви якісь копійки 37 лямов йому вішаєте, це не його розмах.
показати весь коментар
20.04.2021 17:22 Відповісти
+7
А Бирюков говорил что на Ширлане не воруют... Как же так? Врал?
До суду направлено справу про розтрату 37 млн грн при облаштуванні полігону "Широкий лан", - САП - Цензор.НЕТ 3215
показати весь коментар
20.04.2021 17:42 Відповісти
+5
не мешало бы его проверить на причастность. У него богатое прошлое. https://forum.pravda.com.ua/?topic=815712.0 биография афериста Бирюкова.
показати весь коментар
20.04.2021 17:47 Відповісти
конечно врал
показати весь коментар
20.04.2021 17:44 Відповісти
Нет. Шутил.
показати весь коментар
20.04.2021 17:51 Відповісти
Этот Широкий лан вообще какое-то проклятое место. https://tyzhden.ua/News/210591 Жахливі умови проживання. У мережі виклали фото з полігону "Широкий Лан"
показати весь коментар
20.04.2021 17:43 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2021 17:43 Відповісти
це в минулому вже...Як не прикро констатувати, але пішов Петро і все змінилось
показати весь коментар
20.04.2021 21:40 Відповісти
В суд направлено діло,який в нас суд про що ви говорите, продажне шобло суддів і прокурорів.
показати весь коментар
20.04.2021 19:37 Відповісти
сподіваюсь Бірюков піде причепом
показати весь коментар
20.04.2021 21:41 Відповісти
 
 