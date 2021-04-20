Чехія закликає країни ЄС і НАТО вислати офіцерів російських спецслужб, - віцепрем'єр ЧР Гамачек

Чеська Республіка звернеться до країн-членів ЄС і НАТО з проханням про колективну реакцію, яка передбачає вислання російських дипломатів, про яких відомо, що вони є співробітниками спецслужб.

Про це заявив віцепрем’єр, міністр внутрішніх справ і в.о. закордонних справ ЧР Ян Гамачек на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Просимо наших союзників про солідарність і закликаємо до спільної позиції ЄС", - сказав Гамачек. За його словами, Прага потребує колективних дій, як це було після отруєння Скрипалів у Великій Британії.

Політик зазначив, що Росія вжила кроків, які означають "паралізацію" посольства ЧР у Москві, коли диппредставництво або взагалі не може функціонувати, або функціонувати у дуже обмеженому режимі. Чеська сторона проситиме посольства країн-партнерів в наданні допомоги чеським громадянам у разі потреби.

Читайте також: Після вибуху складів у Чехії російські шпигуни Чепіга і Мишкін повернулися до Москви через Відень, - австрійські ЗМІ

Також офіційна Прага залишає за собою право запровадити подальші заходи. "Ми будемо змушені реагувати і діяти за визначеними нормами", - попередив Гамачек. У середу він викликає посла РФ у ЧР, якому буде передано ноту протесту. До того часу він відмовився говорити про можливість обмежить кількість російських дипломатів рівнем посольства Чехії в Москві (наразі в посольстві залишилося близько 5 працівників з дипломатичним статусом).

Прем’єр Андрій Бабіш зазначив, що в ситуації, коли спецслужби країни довели, що офіцери російських спецслужб були причетні до вибухів на складах амуніції, що призвело до загибелі 2 людей та величезних матеріальних втрат, Чехія "як суверенна держава мала реагувати".

Також читайте: Чехія не розглядає як акт державного тероризму вибухи на складах, в яких підозрюються шпигуни ГРУ "Петров" і "Боширов", - Бабіш

Нагадаємо, 17 квітня глава МЗС Чехії Ян Гамачек ухвалив рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Загалом у списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії і причетні до вибухів у Врбетіце.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росію відсторонять від участі в тендері на будівництво блоку АЕС у Чехії найближчими днями, - глава Мінпромторгу республіки

За даними правоохоронців, розшукувані використовували як мінімум два посвідчення особи - російські паспорти на імена Олександра Петрова (13.07.1979 р.н.) та Руслана Бошірова (12.04.1978 р.н.), а потім - паспорти громадянин Молдови на ім'я Миколи Попа (18.07.1979 р.н.) та Таджикистану - Руслана Табарова (23.10.1975 р.н.)

У 2014 році вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. В результаті загинули двоє людей.

За версією слідства, російські агенти планували організувати вибух не в Чехії, а після доставки боєприпасів до Болгарії.

Раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що рішення Праги вислати 18 дипломатів серйозно зашкодить двостороннім відносинам з РФ і анонсував заходи у відповідь. Пізніше МЗС РФ заявив, що Росія висилає 20 чеських дипломатів.