Чехія закликає країни ЄС і НАТО вислати офіцерів російських спецслужб, - віцепрем'єр ЧР Гамачек

Чеська Республіка звернеться до країн-членів ЄС і НАТО з проханням про колективну реакцію, яка передбачає вислання російських дипломатів, про яких відомо, що вони є співробітниками спецслужб.

Про це заявив віцепрем’єр, міністр внутрішніх справ і в.о. закордонних справ ЧР Ян Гамачек на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Просимо наших союзників про солідарність і закликаємо до спільної позиції ЄС", - сказав Гамачек. За його словами, Прага потребує колективних дій, як це було після отруєння Скрипалів у Великій Британії.

Політик зазначив, що Росія вжила кроків, які означають "паралізацію" посольства ЧР у Москві, коли диппредставництво або взагалі не може функціонувати, або функціонувати у дуже обмеженому режимі. Чеська сторона проситиме посольства країн-партнерів в наданні допомоги чеським громадянам у разі потреби.

Читайте також: Після вибуху складів у Чехії російські шпигуни Чепіга і Мишкін повернулися до Москви через Відень, - австрійські ЗМІ

Також офіційна Прага залишає за собою право запровадити подальші заходи. "Ми будемо змушені реагувати і діяти за визначеними нормами", - попередив Гамачек. У середу він викликає посла РФ у ЧР, якому буде передано ноту протесту. До того часу він відмовився говорити про можливість обмежить кількість російських дипломатів рівнем посольства Чехії в Москві (наразі в посольстві залишилося близько 5 працівників з дипломатичним статусом).

Прем’єр Андрій Бабіш зазначив, що в ситуації, коли спецслужби країни довели, що офіцери російських спецслужб були причетні до вибухів на складах амуніції, що призвело до загибелі 2 людей та величезних матеріальних втрат, Чехія "як суверенна держава мала реагувати".

Також читайте: Чехія не розглядає як акт державного тероризму вибухи на складах, в яких підозрюються шпигуни ГРУ "Петров" і "Боширов", - Бабіш

Нагадаємо, 17 квітня глава МЗС Чехії Ян Гамачек ухвалив рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Загалом у списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії і причетні до вибухів у Врбетіце.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росію відсторонять від участі в тендері на будівництво блоку АЕС у Чехії найближчими днями, - глава Мінпромторгу республіки

За даними правоохоронців, розшукувані використовували як мінімум два посвідчення особи - російські паспорти на імена Олександра Петрова (13.07.1979 р.н.) та Руслана Бошірова (12.04.1978 р.н.), а потім - паспорти громадянин Молдови на ім'я Миколи Попа (18.07.1979 р.н.) та Таджикистану - Руслана Табарова (23.10.1975 р.н.)

У 2014 році вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. В результаті загинули двоє людей.

За версією слідства, російські агенти планували організувати вибух не в Чехії, а після доставки боєприпасів до Болгарії.

Раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що рішення Праги вислати 18 дипломатів серйозно зашкодить двостороннім відносинам з РФ і анонсував заходи у відповідь. Пізніше МЗС РФ заявив, що Росія висилає 20 чеських дипломатів.

росія (67880) Чехія (1713) дипломати (572) Гамачек Ян (9)
Топ коментарі
+16
"...которая предусматривает высылку российских дипломатов, о которых известно, что они являются сотрудниками спецслужб."

А там других нет, так что высылайте всех.
20.04.2021 17:25 Відповісти
20.04.2021 17:25 Відповісти
+8
у кацапского бесчестия - нет офицеров !
20.04.2021 17:56 Відповісти
20.04.2021 17:56 Відповісти
+2
шо, выслать 75% мудрого нариду ?
20.04.2021 17:33 Відповісти
20.04.2021 17:33 Відповісти
"...которая предусматривает высылку российских дипломатов, о которых известно, что они являются сотрудниками спецслужб."

А там других нет, так что высылайте всех.
20.04.2021 17:25 Відповісти
20.04.2021 17:25 Відповісти
Или просто заделать опечатку по фрейду, вместо выслать- высрать)
20.04.2021 18:21 Відповісти
20.04.2021 18:21 Відповісти
То не до зє. Одного писаря турнули і ледве не всралися з переляку(((
20.04.2021 17:26 Відповісти
20.04.2021 17:26 Відповісти
Может быть и Баканов зашевелится?
20.04.2021 17:32 Відповісти
20.04.2021 17:32 Відповісти
шо, выслать 75% мудрого нариду ?
20.04.2021 17:33 Відповісти
20.04.2021 17:33 Відповісти
"ГРУЗИТЕ руских РЕЗИДЕНТОВ БОЧКАМИ

тчк

Братья Карамазовы
тчк"
20.04.2021 17:33 Відповісти
20.04.2021 17:33 Відповісти
Я думаю это принципиальный вопрос. И не потому, что мне нравятся чехи ...или чешки, и ихнее крепкое темное бархатное пиво, и дымчатые горы Северной Моравии...ой отвлекся!
А потому что....я считаю, что торг здесь неуместен!!! Бах-бах-бах..по столу..
20.04.2021 17:36 Відповісти
20.04.2021 17:36 Відповісти
у кацапского бесчестия - нет офицеров !
20.04.2021 17:56 Відповісти
20.04.2021 17:56 Відповісти
Европа это продажная старая шлюха.
20.04.2021 18:02 Відповісти
20.04.2021 18:02 Відповісти
20.04.2021 19:14 Відповісти
20.04.2021 19:14 Відповісти
Далі буде... Jan Hamáček (4год.): "Čekal jsem trochu jinou reakci z ruské strany, ale dobrá. Musíme to fázovat. Dnes přišel Rosatom, který je nepotěší. A musíme se poradit o dalších variantách. Já jsem připraven na vše. I na budování vztahů úplně od začátku. To znamená, že je pošleme domů všechny." https://www.facebook.com/hamacekjan/posts/321578959325717

Bellingcat: https://www.bellingcat.com/news/2021/04/20/senior-gru-leader-directly-involved-with-czech-arms-depot-explosion/ Senior GRU Leader Directly Involved With Czech Arms Depot Explosion
Чехія закликає країни ЄС і НАТО вислати офіцерів російських спецслужб, - віцепрем'єр ЧР Гамачек - Цензор.НЕТ 8215
20.04.2021 19:21 Відповісти
20.04.2021 19:21 Відповісти
ЧЕХИ МАЮТЬ КИНУТИ СВОГО ПРЕЗИДЕНТА - ліпшошго друга путлера
20.04.2021 21:08 Відповісти
20.04.2021 21:08 Відповісти
вот это движуха класс. Ждем как ************ разорвут.
20.04.2021 21:11 Відповісти
20.04.2021 21:11 Відповісти
 
 