10 230 69

"Слуга народу" Шевченко після зустрічі з білоруським диктатором Лукашенком: я керівництву доповідав, що їду. Якщо фракція мене виключить - це її проблема

"Слуга народу" Шевченко після зустрічі з білоруським диктатором Лукашенком: я керівництву доповідав, що їду. Якщо фракція мене виключить - це її проблема

Нардеп від "Слуги народу" Євген Шевченко заявив, що не боїться бути виключеним із фракції "Слуга народу" через зустріч із "президентом" Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі.

Про це нардеп сказав в ефірі телеканалу "Наш", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я завжди заявляв, що якщо фракція прийме рішення мене виключити, то це проблема фракції, а не моя. Я не тримаюся за фракцію", - сказав Євген Шевченко.

За його словами, фракція знала про його поїздку до Білорусі.

"Я керівництву фракції доповідав, що я поїду до Мінська на зустріч із президентом Лукашенком. А там я не знаю - доповідали вони далі на Банкову чи в МЗС... Я вважаю, що взаємини з Білоруссю, з Казахстаном нам необхідно підтримувати, тому що це зв'язки економічні, дружні, між людьми. Коли у нас відносини погіршуються, страждають перш за все прості люди", - сказав Шевченко.

Нардеп розповів, що з Лукашенком він говорив про те, як "налагодити відносини". Також він запевняє, що сам Лукашенко і вся Білорусь нібито "налаштовані дуже позитивно щодо України".

"Образ ніяких немає... Це була ознайомча, душевна бесіда", - заявив нардеп.

Крім цього, Шевченко запевняє, що своєю поїздкою до Мінська він не порушував закону "Про статус народного депутата", в якому прописано, що нардеп має право на стосунки з представниками інших держав у рамках своїх повноважень.

"Я не порушую своїх повноважень - не лізу в справи президента, його політику, але економічна дипломатія - це мій рівень. Мене цікавить розвиток промисловості, торгових відносин... Тут свою суб'єктивну думку з приводу того, що "зрада", нехай усі залишать при собі", - заявив Шевченко.

Лукашенко Олександр (2695) Слуга народу (2857) Шевченко Євгеній Слуга народу (91)
+46
"Слуга народа" Шевченко после встречи с белорусским диктатором Лукашенко: Я руководству докладывал, что еду. Если фракция меня исключит - это ее проблема - Цензор.НЕТ 2609
показати весь коментар
20.04.2021 17:35 Відповісти
+32
"Слуга народа" Шевченко после встречи с белорусским диктатором Лукашенко: Я руководству докладывал, что еду. Если фракция меня исключит - это ее проблема - Цензор.НЕТ 3486
показати весь коментар
20.04.2021 17:36 Відповісти
+27
Короче бубочку опять оплевали,обоссали,забили на него болт и вытерли о него ноги. Прекрасный у нас "главнокомандующий" в свете предстоящего нападения засрашки.
показати весь коментар
20.04.2021 17:37 Відповісти
Похоже скоро будет украинское "22.06.1941" Все уже решено, дело считанных дней, максимум недель.
Если агент Зеленский раньше не подпишет Капитуляцию Украины и не разрешит ввод вражеских войск в Украину.
Завтра путлер будет выступать а 22.04.2021 обращение совета федерации.

Жаль что Украина за 7 лет так и не построила заводы по производству боеприпасов.

"Украинским войскам приказано не реагировать на провокации наемников РФ на Донбассе, - Кулеба" / 22 июня 1941 года - "Не поддаваться на провокации". «Не поддаваться на провокации!»: как Сталин отреагировал о скором нападении Германии."

"Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази."
показати весь коментар
20.04.2021 17:34 Відповісти
аххахаха .. ти смішний кацап
показати весь коментар
20.04.2021 17:36 Відповісти
"Слуга народа" Нардеп Евгений Шевченко провел встречу с захватившим власть в Беларуси "президентом" Александром Лукашенко.https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcensor.net%2Fru%2Fn3260828%3Ffbclid%3DIwAR3uhO0S7wGxGxAopH5GkyNDVX5a0pr8a7iSHocKD9SmSNYU8Gr_hGIwRCQ&h=AT0U5PY59MQv8gI9l0fnVd3K60vt56mTxycWMUKRyaMTkb22lAYlKZ85wyke685DmhhRuUNKM_OeN2NFGFtdHROdo3eMqlaw1hNDTKRIhIb4PNYf2JOCKp6MPC8kVx0cRTZm&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2EEHUaCFSQu91ljus_BPQhbsB4ccinS1jSk8Zp8xqRKJ7IJ8gQymMN8OlCNHGfkSwWWP7LVGq6trLO_XzAlvW4R1xlx9hRqZ3S0l2ryLay6hddli3nCRI4qzHj6JzPjIbB7Gnm7jfwix0-stWzrEaPIw https://censor.net/ru/n3260828
В то же время Лиза Богуцкая призывает разорвать дип. отношения с Россией. Поведение т.н. "Слуг" можно сравнить с ролевыми играми проституток в борделе. Все на любой вкус. Хочешь я буду медсестричкой? Хочешь школьницей?.. А тут мы и патриоты Украины и России в одном вонючем флаконе. На сваливание в одну грязную монокучу депутатов самой различной полит.ориентации, или вовсе без таковой, и рассчитывали политтехнологи Зеленского для полной дезориентации избирателей, которые проголосовали за вымышленный каждым для себя фантом Голобородько, а затем за кого попало на парламентских выборах.
показати весь коментар
20.04.2021 17:34 Відповісти
Слуги Народа только на словах патриоты на деле же российская агентура, настоящие "зеленые человечки" как в Крыму 2014.
показати весь коментар
20.04.2021 17:38 Відповісти
чувак ты везде засветилс и везде паникерские настроения раздуваешь, в разных темах.
Не боись, русню будут резать и спаивать метиловым спиртом, угощать едой с ядом и гранатами в банках изпод меда. Встретят вас, но не хлебом и солью.
показати весь коментар
20.04.2021 18:23 Відповісти
а ту мразь которую попытаются поставить у власти, так или иначе порешат как кадаффи.
показати весь коментар
20.04.2021 18:25 Відповісти
вони не скільки агентура, як вирощені за агентури. і їх агентура просто юзає, бо вони самі чудять їм на руку.
показати весь коментар
20.04.2021 20:18 Відповісти
На гілляку це бидло.
показати весь коментар
20.04.2021 17:35 Відповісти
Нардеп від "Слуги народу" Євген Шевченко заявив, що не боїться бути виключеним із фракції "Слуга народу" через зустріч із "президентом" Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі.
показати весь коментар
20.04.2021 17:35 Відповісти
И не говори! Просто ужас какие дебилы!
показати весь коментар
20.04.2021 17:42 Відповісти
"Слуга народа" Шевченко после встречи с белорусским диктатором Лукашенко: Я руководству докладывал, что еду. Если фракция меня исключит - это ее проблема - Цензор.НЕТ 3486
показати весь коментар
20.04.2021 17:36 Відповісти
Хохлов они сделали. Вот то быдло, которое за них и голосовало
показати весь коментар
20.04.2021 17:41 Відповісти
Хохлы с ними заодно. Укропов они сделали.
показати весь коментар
20.04.2021 18:11 Відповісти
Два гыганта...плинтусовых.
показати весь коментар
20.04.2021 18:11 Відповісти
Он что то знает, видимо. Он что то знает 🌐✈🌀
показати весь коментар
20.04.2021 17:36 Відповісти
Короче бубочку опять оплевали,обоссали,забили на него болт и вытерли о него ноги. Прекрасный у нас "главнокомандующий" в свете предстоящего нападения засрашки.
показати весь коментар
20.04.2021 17:37 Відповісти
..а Вы думаете..что лидеры стран ... к которым это ничтожество собиралось ехать... не имели достоверной информации о его умственных и иных способностях? Целые службы отслеживают окружение дурачка...выступления как его..так и его своры... действия... даже стиль одежды и простую воспитанность. Не говоря уж о умении вести переговоры, знании обстановки и всего прочего. Знают они всё прекрасно. И презрительно смотрят вслед...когда это ничтожество улыбаясь уезжает/улетает с глубокой уверенностью в своём профессионализме и умении что то решить. И стыдно..что так же думают о народце, а по другому и не сказать...который избрал это на должность Президента. Какой народ...такой и президент! И нет ничего удивительного..что на мнение государства Украина никто не обращает внимания!((((
показати весь коментар
20.04.2021 17:54 Відповісти
Вот чем это бл-дство отличается от "дипломатии" Медведчука?
показати весь коментар
20.04.2021 17:37 Відповісти
Главное вовремя лизнуть. Это не предать ,это предвидеть.
показати весь коментар
20.04.2021 17:37 Відповісти
А где Зеленский вообще?
показати весь коментар
20.04.2021 17:37 Відповісти
https://censor.net/ru/user/478809 На роялі репетує.
показати весь коментар
20.04.2021 17:40 Відповісти
"Слуга народу" Шевченко після зустрічі з білоруським диктатором Лукашенком: я керівництву доповідав, що їду. Якщо фракція мене виключить - це її проблема - Цензор.НЕТ 122
показати весь коментар
20.04.2021 19:30 Відповісти
Какая разница?
показати весь коментар
20.04.2021 17:42 Відповісти
Хде..хде, в ...!
показати весь коментар
20.04.2021 18:12 Відповісти
В Париже....ленку по магазинам выгуливает...
показати весь коментар
20.04.2021 18:30 Відповісти
А він правий! Те, що вибрали дебіла- це не його проблема, а ваша!
показати весь коментар
20.04.2021 17:41 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2021 17:43 Відповісти
я не за Зе, і не за пороха.. але за Зе голосували, не тому що..... а щоб не допустити до влади пороха.
показати весь коментар
20.04.2021 19:57 Відповісти
В принципе белорусы нам ничего плохого не сделали и кидаться на них по свистку не стоит,пусть сами разбираются.Ну а Шевченко это странный тип однако дикая смесь зеленого с регионалом.
показати весь коментар
20.04.2021 17:41 Відповісти
.. моё недавнее общение с простыми белоруссами в Минске повергло меня в шок. Вам бы поговорить с ними..и Ваше мнение моментально бы изменилось. И это вместе с тем..что они ВСЕ!! кто со мной беседовал...а это порядка 10 людей.. категорически ненавидят Лукашенко. У нас в Украине голод... преследование русскоязычных.. мы стреляем по мирным жителям...русских войск там нет..а если бы были..то они бы уже были в Киеве... и свмый жуткий треш... что оружие сепарам поставляют НАТОВцы и нам тоже НАТОвцы..чтобы у нас была война а россия миротворец...и мы слепые и поголовно бандеровцы.... Там вторая россия в мозгах и неизлечимая! И завтра они пропустят через свою территорию российские войска и будут уверены в своей правоте.
показати весь коментар
20.04.2021 18:09 Відповісти
зараз вони для нас вороги
показати весь коментар
20.04.2021 18:20 Відповісти
...а їній напрям - головне вразливе місце для касабської атаки на нас, поляків та балтів
показати весь коментар
20.04.2021 18:37 Відповісти
Поляки и прибалты это наши союзники а Меркель и Макрон ничем не лучше Лукашенка,подставляют и нас и союзников.
показати весь коментар
20.04.2021 18:50 Відповісти
..я би не сказав... що вороги зовсім!!! Тупоголові..це точно! Але ніхто з них не сказав мені, що ти брешеш і вони стовідсотково впевнені у такому, що діється в Украіні. Всі казали про телебачення і пропаганду. Але відверто показували зневагу до зеленського...як президента..і сміялися у вічі... задаючи запитання...як Ви могли таке вибрати? І це був сором, бо відповісти нема чого!! Але у разі агрессії будуть сидіти тихо і мовчати. Тут без сумнівів. Білоруських партизан серед них не буде стовідсотково.
показати весь коментар
20.04.2021 19:02 Відповісти
Шевченко, залишайся в Мінську, бо тут тебе чекає багато сюрпризів.
Їш драники і вдавись!
показати весь коментар
20.04.2021 17:42 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26591529.html Поручик Голллллицын, а может вернёмся?
Внезапно ставший слишком уж цитируемым "эксперт" Яков Кедми (честно, до недавнего времени не знал про него ничего, но уже примерно в курсе - кто это и чем известен) тиснул на яндексе статейку "Почему бывшие республики СССР, обязательно, вернутся обратно в Россию" (пунктуация авторская).
Статейку не читал, но осуждаю. Обратил внимание не столько на нее, сколько на коммент под ней. Встречайте нашу постоянную рубрику "Родину любить приятнее издалека":
"Слуга народа" Шевченко после встречи с белорусским диктатором Лукашенко: Я руководству докладывал, что еду. Если фракция меня исключит - это ее проблема - Цензор.НЕТ 4840
показати весь коментар
20.04.2021 17:43 Відповісти
А заметили, что Разумкова последние недели совсем не слышно? Притих, бедолага, наверное, смотрит, как оно с войсками России дело обернётся, на какую сторону переметнуться...
показати весь коментар
20.04.2021 17:48 Відповісти
Які ви наївні . Разумков , та вся коМанда зелених троянські кобили пуйла в Україні, як надька сравченко .
показати весь коментар
20.04.2021 18:02 Відповісти
А потом возникают вопросы почему нам непомагают в Европе и США, почему нет санкций и т.д. ? Ну вот реально , что должны думать союзники после таких поездок ?
показати весь коментар
20.04.2021 18:01 Відповісти
Але до чого тут українці? Крім Кобзаря, в нас, що не шевченко то ....
показати весь коментар
20.04.2021 18:06 Відповісти
Ця поїздка до диктатора як ,по кремлівській методичці .
показати весь коментар
20.04.2021 18:06 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZWG5V3Y3Riw3b7vSr4LNzguWAAAe0zQ4wc4neW3kZWKvIlthY_VDoGr2NeILPUuHKPDH6dJAC_Y9JCL9L1-_krRoTkBr3UFKEKBS7Z-jPaRle9WKghPS8VOr5L-ACHZcAQ&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/3910690542329782?__cft__[0]=AZWG5V3Y3Riw3b7vSr4LNzguWAAAe0zQ4wc4neW3kZWKvIlthY_VDoGr2NeILPUuHKPDH6dJAC_Y9JCL9L1-_krRoTkBr3UFKEKBS7Z-jPaRle9WKghPS8VOr5L-ACHZcAQ&__tn__=%2CO%2CP-R 41 хв ·

Боротьба за права людини в Україні - це переважно боротьба за привілеї сексуальних меншин, циган і рускоязичєскіх. У дев'яносто відсотках випадків вона спрямована проти українців.

Боротьба за права людини - давня стратегія, яка нині є частиною гібридної війни.

Ми теж маємо застосовувати цю стратегію на території ворога, або на окупованих територіях.

Доки не склалися умови для відвоювання Криму, потрібно якомога гучніше волати про порушення "прав та інтересів громадян України та іноземців, які там перебувають". В лапках - цитата зі "Стратегії деокупації та реінтеграції", яка нещодавно була ухвалена РНБО та підписана Зеленським.

Євробюрократія краще реагує на порушення прав людини, ніж на порушення нашої територіальної цілісності. Коли наші переможні армії увійдуть у Крим, на їхніх прапорах має бути написано не "слава нації", а "права людини". Тоді ніхто не заперечуватиме проти депортацій і репресій проти колаборантів. А "Слава нації" - це те, що має бути написано в наших душах.

Згідно "Стратегії" Україна фіксує всі факти порушення московією інтересів громадян, моніторить рішення окупаційної влади, які порушують права, створює реєстр заподіяної шкоди і таке інше.

Там ще сказано, що впроваджується програма підготовки кадрів для управління Кримом після деокупації. Це добре. Я запропоную свою кандидатуру. Мене готувати не треба. Я давно готовий.
показати весь коментар
20.04.2021 18:05 Відповісти
На жаль, після деокупації по -зеленському , жодного проукраїнського політика до влади не допустять.
показати весь коментар
20.04.2021 18:10 Відповісти
Це воно зараз підтерлось пліснявою і "самою" хламідією, ну і ВАЗеленським. Пофіг.
Та якого хріна це чмо, від імені українського народу, лизало дупу лукашенку?
показати весь коментар
20.04.2021 18:07 Відповісти
Страдают люди? эта мразь усатая свой же собственный народ истязал,калечил, убивал и пытал, включая детей, подростков и женщин, а ты говориш про дружбу с этой тварью?
показати весь коментар
20.04.2021 18:11 Відповісти
"Слуга народу" Шевченко після зустрічі з білоруським диктатором Лукашенком: я керівництву доповідав, що їду. Якщо фракція мене виключить - це її проблема - Цензор.НЕТ 9442 Ніхто ж не заперечував що в Україні багато зрадників,тільки навіть краще коли його бачиш ніж той хто стоїть за спиною.
показати весь коментар
20.04.2021 18:22 Відповісти
Чувак собі підстелив. А що йому буде тут? Тут безхребетне бидло! А якщо війна, він принаймні униктне переслідувань зі сторони кацапів.
показати весь коментар
20.04.2021 18:27 Відповісти
Та нє,то ти устройся торговим представником в Ясенсвіт і ганяй собі куди пошлють,а під статусом держ.службовця займатися економічною діяльністю не потрібно.Розпочинати роботу з тобою необхідно з позбавлення мандату.
показати весь коментар
20.04.2021 18:32 Відповісти
Як на мене, ця б гнида вже не була б проблемою......
показати весь коментар
20.04.2021 18:50 Відповісти
Зеленый предатель, предал зеленых сепаров?
показати весь коментар
20.04.2021 18:57 Відповісти
"Слуга народу" Шевченко після зустрічі з білоруським диктатором Лукашенком: я керівництву доповідав, що їду. Якщо фракція мене виключить - це її проблема - Цензор.НЕТ 1611
показати весь коментар
20.04.2021 19:42 Відповісти
Еще один адепт секты "Какая разница". Гнать из фракции и, если возможно, из депутатов.
показати весь коментар
20.04.2021 19:02 Відповісти
Коли кацапську нечисть москалів - личкарів раніше в 16 - 18 століттях в Московії орді всіх підряд маскували під нібито слов'ян росіян. Тоді їм не слов'янам а угро-фінам личкарям і наполовину татарам попи всім підряд давали - старовинні-болгарскі (слов'янські) прізвища типу: "Ванька Іванов, Петька - Петров, Стьопка - Степанов ..." Також пізніше застосовувалися і слов'янські українські прізвища. І особливо популярна тоді притому завжди була фамілія Шевченко. І тепер безліч жахливих козломордих кацапів, які або з квадратною рябою пикою типового москаля або з косоокою пикою мутованного тюрками москаля. Вони розлючено доводять що вони нібито слов'яни і навіть русичі - вялікороси, а це їх жахлива маячня. І ось диво вийшло що з такої личакової кацапської зграї москалів з виличним українським прізвищем Шевченко, додуматися тільки, що їх козломордих кацапів істотно більше в паРаші ніж всіх - всіх Українців слов'ян з великим Українським прізвищем Шевченко в самій Русі -Україні і в всьому світі. І ще чимало ворожих нам москалів кацапів з Українським прізвищем Шевченко кремлівські комуно-фашисти окупанти переселили в поневолену Україну - УНР під час своїх кривавих репресій, голодоморів і геноциду, проти Українського народу.-
показати весь коментар
20.04.2021 19:06 Відповісти
пусть там этот лысый хйу и остается в белоруси
показати весь коментар
20.04.2021 19:12 Відповісти
Закрыть на кууй весь бизнес этого гандона Шевчеко и он быстро перекрасится в зелёного гада назад!!
показати весь коментар
20.04.2021 19:14 Відповісти
73% - это ваша работа... жрите....
показати весь коментар
20.04.2021 19:16 Відповісти
"Слуга народу" Шевченко після зустрічі з білоруським диктатором Лукашенком: я керівництву доповідав, що їду. Якщо фракція мене виключить - це її проблема - Цензор.НЕТ 5309
показати весь коментар
20.04.2021 19:44 Відповісти
коли він став "диктатором"? всенародно обраний, як Ющенко, Янукович, Порошенко, Зеленський, нарешті Байден, Трамп....
та хіба мало їх, коханців народу....
показати весь коментар
20.04.2021 19:47 Відповісти
Это монобольшинство "стурборежимылось" до моноблюдства.
показати весь коментар
20.04.2021 20:09 Відповісти
може стать мемом, задатки є.
показати весь коментар
20.04.2021 20:20 Відповісти
как низко пал лукашеску. еще 3 года назад он бы и руки не подал такому шевченкоподобному существу-"депутату". а теперь вон как, официальная встреча.
показати весь коментар
20.04.2021 21:01 Відповісти
Какой исключить , это уголовная статья , это зрада национальных интересов Украины , Европа санкции вводит , а он едет навещать Белорусского упыря и людоеда
показати весь коментар
20.04.2021 21:21 Відповісти
Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1384536373428953088 2 ч

«Даже если Тищенко наложит в зале «кучу» А Шевченко сделает минет Путину-не будет ничего» -С.Кошкина-в адрес "слуг" «СН» Шевченко говорит Лукашенко,что «36% украинцев хотели бы видеть его своим прз» Реакции-ноль А Н.Тищенко-неприкосновенный(бо-кум Ермака)
показати весь коментар
20.04.2021 21:48 Відповісти
Якщо нарід обирає в Раду таке хохлобидло як шевченко то ми приречені на десятиліття топтатися в лайні та перебиватись заробітчанством до повної втрати державності.
показати весь коментар
21.04.2021 00:54 Відповісти
Есть эмоции, а есть национальные интересы страны! Шевченко позаботился об Украине больше, чем те, кто старается разорвать добрососедские отношения Беларуси и Украины, этого же добивается и х/о!
показати весь коментар
24.04.2021 11:04 Відповісти
 
 