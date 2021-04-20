"Слуга народу" Шевченко після зустрічі з білоруським диктатором Лукашенком: я керівництву доповідав, що їду. Якщо фракція мене виключить - це її проблема

Нардеп від "Слуги народу" Євген Шевченко заявив, що не боїться бути виключеним із фракції "Слуга народу" через зустріч із "президентом" Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі.

Про це нардеп сказав в ефірі телеканалу "Наш", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я завжди заявляв, що якщо фракція прийме рішення мене виключити, то це проблема фракції, а не моя. Я не тримаюся за фракцію", - сказав Євген Шевченко.

За його словами, фракція знала про його поїздку до Білорусі.

"Я керівництву фракції доповідав, що я поїду до Мінська на зустріч із президентом Лукашенком. А там я не знаю - доповідали вони далі на Банкову чи в МЗС... Я вважаю, що взаємини з Білоруссю, з Казахстаном нам необхідно підтримувати, тому що це зв'язки економічні, дружні, між людьми. Коли у нас відносини погіршуються, страждають перш за все прості люди", - сказав Шевченко.

Нардеп розповів, що з Лукашенком він говорив про те, як "налагодити відносини". Також він запевняє, що сам Лукашенко і вся Білорусь нібито "налаштовані дуже позитивно щодо України".

"Образ ніяких немає... Це була ознайомча, душевна бесіда", - заявив нардеп.

Крім цього, Шевченко запевняє, що своєю поїздкою до Мінська він не порушував закону "Про статус народного депутата", в якому прописано, що нардеп має право на стосунки з представниками інших держав у рамках своїх повноважень.

"Я не порушую своїх повноважень - не лізу в справи президента, його політику, але економічна дипломатія - це мій рівень. Мене цікавить розвиток промисловості, торгових відносин... Тут свою суб'єктивну думку з приводу того, що "зрада", нехай усі залишать при собі", - заявив Шевченко.

