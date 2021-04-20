"Слуга народу" Шевченко після зустрічі з білоруським диктатором Лукашенком: я керівництву доповідав, що їду. Якщо фракція мене виключить - це її проблема
Нардеп від "Слуги народу" Євген Шевченко заявив, що не боїться бути виключеним із фракції "Слуга народу" через зустріч із "президентом" Олександром Лукашенком, який захопив владу в Білорусі.
Про це нардеп сказав в ефірі телеканалу "Наш", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Я завжди заявляв, що якщо фракція прийме рішення мене виключити, то це проблема фракції, а не моя. Я не тримаюся за фракцію", - сказав Євген Шевченко.
За його словами, фракція знала про його поїздку до Білорусі.
"Я керівництву фракції доповідав, що я поїду до Мінська на зустріч із президентом Лукашенком. А там я не знаю - доповідали вони далі на Банкову чи в МЗС... Я вважаю, що взаємини з Білоруссю, з Казахстаном нам необхідно підтримувати, тому що це зв'язки економічні, дружні, між людьми. Коли у нас відносини погіршуються, страждають перш за все прості люди", - сказав Шевченко.
Нардеп розповів, що з Лукашенком він говорив про те, як "налагодити відносини". Також він запевняє, що сам Лукашенко і вся Білорусь нібито "налаштовані дуже позитивно щодо України".
"Образ ніяких немає... Це була ознайомча, душевна бесіда", - заявив нардеп.
Крім цього, Шевченко запевняє, що своєю поїздкою до Мінська він не порушував закону "Про статус народного депутата", в якому прописано, що нардеп має право на стосунки з представниками інших держав у рамках своїх повноважень.
"Я не порушую своїх повноважень - не лізу в справи президента, його політику, але економічна дипломатія - це мій рівень. Мене цікавить розвиток промисловості, торгових відносин... Тут свою суб'єктивну думку з приводу того, що "зрада", нехай усі залишать при собі", - заявив Шевченко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Если агент Зеленский раньше не подпишет Капитуляцию Украины и не разрешит ввод вражеских войск в Украину.
Завтра путлер будет выступать а 22.04.2021 обращение совета федерации.
Жаль что Украина за 7 лет так и не построила заводы по производству боеприпасов.
"Украинским войскам приказано не реагировать на провокации наемников РФ на Донбассе, - Кулеба" / 22 июня 1941 года - "Не поддаваться на провокации". «Не поддаваться на провокации!»: как Сталин отреагировал о скором нападении Германии."
"Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази."
В то же время Лиза Богуцкая призывает разорвать дип. отношения с Россией. Поведение т.н. "Слуг" можно сравнить с ролевыми играми проституток в борделе. Все на любой вкус. Хочешь я буду медсестричкой? Хочешь школьницей?.. А тут мы и патриоты Украины и России в одном вонючем флаконе. На сваливание в одну грязную монокучу депутатов самой различной полит.ориентации, или вовсе без таковой, и рассчитывали политтехнологи Зеленского для полной дезориентации избирателей, которые проголосовали за вымышленный каждым для себя фантом Голобородько, а затем за кого попало на парламентских выборах.
Не боись, русню будут резать и спаивать метиловым спиртом, угощать едой с ядом и гранатами в банках изпод меда. Встретят вас, но не хлебом и солью.
Їш драники і вдавись!
Внезапно ставший слишком уж цитируемым "эксперт" Яков Кедми (честно, до недавнего времени не знал про него ничего, но уже примерно в курсе - кто это и чем известен) тиснул на яндексе статейку "Почему бывшие республики СССР, обязательно, вернутся обратно в Россию" (пунктуация авторская).
Статейку не читал, но осуждаю. Обратил внимание не столько на нее, сколько на коммент под ней. Встречайте нашу постоянную рубрику "Родину любить приятнее издалека":
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/3910690542329782?__cft__[0]=AZWG5V3Y3Riw3b7vSr4LNzguWAAAe0zQ4wc4neW3kZWKvIlthY_VDoGr2NeILPUuHKPDH6dJAC_Y9JCL9L1-_krRoTkBr3UFKEKBS7Z-jPaRle9WKghPS8VOr5L-ACHZcAQ&__tn__=%2CO%2CP-R 41 хв ·
Боротьба за права людини в Україні - це переважно боротьба за привілеї сексуальних меншин, циган і рускоязичєскіх. У дев'яносто відсотках випадків вона спрямована проти українців.
Боротьба за права людини - давня стратегія, яка нині є частиною гібридної війни.
Ми теж маємо застосовувати цю стратегію на території ворога, або на окупованих територіях.
Доки не склалися умови для відвоювання Криму, потрібно якомога гучніше волати про порушення "прав та інтересів громадян України та іноземців, які там перебувають". В лапках - цитата зі "Стратегії деокупації та реінтеграції", яка нещодавно була ухвалена РНБО та підписана Зеленським.
Євробюрократія краще реагує на порушення прав людини, ніж на порушення нашої територіальної цілісності. Коли наші переможні армії увійдуть у Крим, на їхніх прапорах має бути написано не "слава нації", а "права людини". Тоді ніхто не заперечуватиме проти депортацій і репресій проти колаборантів. А "Слава нації" - це те, що має бути написано в наших душах.
Згідно "Стратегії" Україна фіксує всі факти порушення московією інтересів громадян, моніторить рішення окупаційної влади, які порушують права, створює реєстр заподіяної шкоди і таке інше.
Там ще сказано, що впроваджується програма підготовки кадрів для управління Кримом після деокупації. Це добре. Я запропоную свою кандидатуру. Мене готувати не треба. Я давно готовий.
Та якого хріна це чмо, від імені українського народу, лизало дупу лукашенку?
та хіба мало їх, коханців народу....
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1384536373428953088 2 ч
«Даже если Тищенко наложит в зале «кучу» А Шевченко сделает минет Путину-не будет ничего» -С.Кошкина-в адрес "слуг" «СН» Шевченко говорит Лукашенко,что «36% украинцев хотели бы видеть его своим прз» Реакции-ноль А Н.Тищенко-неприкосновенный(бо-кум Ермака)