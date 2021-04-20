Фракція "Слуга народу" на засіданні в четвер розгляне кандидатуру віце-президента "Енергоатому" Галущенка на посаду міністра енергетики
Парламентська фракція "Слуга народу" на засіданні 22 квітня розгляне кандидатуру віце-президента держпідприємства "НАЕК "Енергоатом" Германа Галущенка на посаду міністра енергетики України.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі політичної сили.
"У четвер, 22 квітня, о 19:00 фракція "Слуги народу" проведе засідання в онлайн-режимі, в ZOOM. На порядку денному - обговорення кандидатури на посаду міністра енергетики Германа Галущенка, законопроєкти, які Верховна Рада планує розглянути наступного тижня, а також заслуховування інформації від Євгена Шевченка та Миколи Тищенка", - сказано в повідомленні.
Зокрема, фракція вимагає від Євгена Шевченка пояснень щодо його зустрічі з Олександром Лукашенком.
У фракції наголошують, що депутат не був делегований від "Слуги народу", Міністерства закордонних справ або Офісу Президента України на проведення будь-яких переговорів з офіційними особами Білорусі.
Також повідомляється, що депутати обговорять ситуацію прецеденту навколо святкування дня народження дружини Миколи Тищенка.
Раніше стало відомо, що "слуга народу" Шевченко в Білорусі зустрівся з Лукашенком: "Вас не просто поважають, а люблять і цінують в Україні".
Раніше ЗМІ повідомляли, що нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з пишної вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня в ресторані київського готелю Fairmont на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.
Потім ЗМІ оприлюднили відео-репортаж про вечірку "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют.
Нагадаємо, в кінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у схожий скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан у центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".
07.05.2020 "Віце-президентами НАЕК «Енергоатом» призначено Германа Галущенко та Хартмута Якоба"
"Неполный 2020 год "Энергоатом" завершил с чистым убытком 5,3 миллиарда - StateWatch"
Юрист герман, який так професійно угробив "Енергоатом", вартий вищої посади, яка дасть йому можливість знищиту всю енергетичну незалежність країни.
Безцінний кадр, в гібридній війні фуйла проти України.
- 2011 - до 01.07.2013 https://pep.org.ua/uk/company/326 Міністерство юстиції України , Директор Департаменту судової роботи Міністерства юстиції України (то есть при Януковиче пошел в рост)
- до 25.08.2020https://pep.org.ua/uk/company/15295 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАТРІОТ" , член Політради та Президії
- 06.05.2020 -https://pep.org.ua/uk/company/15 ДП НАЕК «Енергоатом» , віце-президент
Недвижимость:
ЗЕМЛЯ - 5 гектар
дома - больше 300 метров
квартиры - больше 170 метров
Вкладов не показал, а кэшем хранит чуть больше 300 тыс баксов
Жена - Богданова Ольга Игоревна.
На нее записана компания
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОСТІР 86"
Адреса
Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 13/42, квартира 18
Дата заснування
13.04.2018
Директор
Богданова Ольга Ігорівна
Стан
зареєстровано
Код ЄДРПОУ
42068883
Статутний капітал
2 000 грн.
Основний вид діяльності
71.11 Діяльність у сфері архітектури
занимаются производством мебели.
МАШИНКИ:
MERCEDES GLS-350 2017, Land Rover Range Rover Velar 2018
MERCEDES GLS-350 2017