Фракція "Слуга народу" на засіданні в четвер розгляне кандидатуру віце-президента "Енергоатому" Галущенка на посаду міністра енергетики

Парламентська фракція "Слуга народу" на засіданні 22 квітня розгляне кандидатуру віце-президента держпідприємства "НАЕК "Енергоатом" Германа Галущенка на посаду міністра енергетики України.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі політичної сили.

"У четвер, 22 квітня, о 19:00 фракція "Слуги народу" проведе засідання в онлайн-режимі, в ZOOM. На порядку денному - обговорення кандидатури на посаду міністра енергетики Германа Галущенка, законопроєкти, які Верховна Рада планує розглянути наступного тижня, а також заслуховування інформації від Євгена Шевченка та Миколи Тищенка", - сказано в повідомленні.

Зокрема, фракція вимагає від Євгена Шевченка пояснень щодо його зустрічі з Олександром Лукашенком.

У фракції наголошують, що депутат не був делегований від "Слуги народу", Міністерства закордонних справ або Офісу Президента України на проведення будь-яких переговорів з офіційними особами Білорусі.

Також повідомляється, що депутати обговорять ситуацію прецеденту навколо святкування дня народження дружини Миколи Тищенка.

Раніше стало відомо, що "слуга народу" Шевченко в Білорусі зустрівся з Лукашенком: "Вас не просто поважають, а люблять і цінують в Україні".

Раніше ЗМІ повідомляли, що нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з пишної вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня в ресторані київського готелю Fairmont на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.

Потім ЗМІ оприлюднили відео-репортаж про вечірку "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют.

Нагадаємо, в кінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у схожий скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан у центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".