Новини
2 115 9

Фракція "Слуга народу" на засіданні в четвер розгляне кандидатуру віце-президента "Енергоатому" Галущенка на посаду міністра енергетики

Парламентська фракція "Слуга народу" на засіданні 22 квітня розгляне кандидатуру віце-президента держпідприємства "НАЕК "Енергоатом" Германа Галущенка на посаду міністра енергетики України.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі політичної сили.

"У четвер, 22 квітня, о 19:00 фракція "Слуги народу" проведе засідання в онлайн-режимі, в ZOOM. На порядку денному - обговорення кандидатури на посаду міністра енергетики Германа Галущенка, законопроєкти, які Верховна Рада планує розглянути наступного тижня, а також заслуховування інформації від Євгена Шевченка та Миколи Тищенка", - сказано в повідомленні.

Зокрема, фракція вимагає від Євгена Шевченка пояснень щодо його зустрічі з Олександром Лукашенком.

У фракції наголошують, що депутат не був делегований від "Слуги народу", Міністерства закордонних справ або Офісу Президента України на проведення будь-яких переговорів з офіційними особами Білорусі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дружина "слуги народу" Тищенка Барановська розсилала запрошення на вечірку в київському готелі Fairmont. ФОТО

Також повідомляється, що депутати обговорять ситуацію прецеденту навколо святкування дня народження дружини Миколи Тищенка.

Раніше стало відомо, що "слуга народу" Шевченко в Білорусі зустрівся з Лукашенком: "Вас не просто поважають, а люблять і цінують в Україні".

Раніше ЗМІ повідомляли, що нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з пишної вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня в ресторані київського готелю Fairmont на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.

Потім ЗМІ оприлюднили відео-репортаж про вечірку "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют.

Нагадаємо, в кінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у схожий скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан у центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".

Галущенко Герман (548) Шевченко Євген (137) Слуга народу (2857) Тищенко Микола (353) Міненерго (1455)
Это тот энергоатом, который в 2018-м показал рекордную прибыль, а в 2020-м - рекордный убыток. Хороший будет министр у зебилов, опять просрет все что можно
20.04.2021 17:51 Відповісти
Це соУпаденіє.

07.05.2020 "Віце-президентами НАЕК «Енергоатом» призначено Германа Галущенко та Хартмута Якоба"

"Неполный 2020 год "Энергоатом" завершил с чистым убытком 5,3 миллиарда - StateWatch"
20.04.2021 18:04 Відповісти
прежде он должен закончить трускавецкий отель...экстерном !
20.04.2021 17:52 Відповісти
Фракция "Слуга народа" на заседании в четверг рассмотрит кандидатуру вице-президента "Энергоатома" Галущенко на должность министра энергетики - Цензор.НЕТ 4017
20.04.2021 17:57 Відповісти
Зебіли намагаються спамити. Зараз я тобі напишу десь на старій гілці.
20.04.2021 19:37 Відповісти
Не, ну правильно.
Юрист герман, який так професійно угробив "Енергоатом", вартий вищої посади, яка дасть йому можливість знищиту всю енергетичну незалежність країни.
Безцінний кадр, в гібридній війні фуйла проти України.
20.04.2021 18:00 Відповісти
биография Галущенко:
- 2011 - до 01.07.2013 https://pep.org.ua/uk/company/326 Міністерство юстиції України , Директор Департаменту судової роботи Міністерства юстиції України (то есть при Януковиче пошел в рост)

- до 25.08.2020https://pep.org.ua/uk/company/15295 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАТРІОТ" , член Політради та Президії

- 06.05.2020 -https://pep.org.ua/uk/company/15 ДП НАЕК «Енергоатом» , віце-президент
Недвижимость:
ЗЕМЛЯ - 5 гектар
дома - больше 300 метров
квартиры - больше 170 метров

Вкладов не показал, а кэшем хранит чуть больше 300 тыс баксов
Жена - Богданова Ольга Игоревна.
На нее записана компания

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОСТІР 86"

Адреса

Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 13/42, квартира 18

Дата заснування

13.04.2018

Директор

Богданова Ольга Ігорівна

Стан

зареєстровано

Код ЄДРПОУ

42068883

Статутний капітал

2 000 грн.

Основний вид діяльності

71.11 Діяльність у сфері архітектури
занимаются производством мебели.

МАШИНКИ:
MERCEDES GLS-350 2017, Land Rover Range Rover Velar 2018

MERCEDES GLS-350 2017
Фракція "Слуга народу" на засіданні в четвер розгляне кандидатуру віце-президента "Енергоатому" Галущенка на посаду міністра енергетики - Цензор.НЕТ 6776
20.04.2021 19:41 Відповісти
можно узнать - при такой ЖОПЕ в энергетике как человек с опытом работы юристом в течение пары лет может разрулить все проблемы в энергетике?
20.04.2021 19:43 Відповісти
Галущенко---это человек агента рф деркача, который развалил Энергоатом????
20.04.2021 23:30 Відповісти
 
 