Підприємці з колишніх "червоних" зон можуть претендувати на 8 тис. грн допомоги, - Мінсоцполітики

Фізичні особи-підприємці та наймані співробітники компаній із регіонів, які покинули "червоні" зони карантинних обмежень, можуть також отримати державну допомогу в розмірі 8 тис. грн.

"Закон визначає, що з моменту набрання ним чинності (9 квітня. - ред.) і протягом 10 днів після, всі громадяни, які проживали і працювали в регіонах, які раніше були або є в карантинній червоній зоні, можуть звернутися протягом 30 календарних днів щодо оформлення відповідної допомоги", - зазначив заступник міністра.

Як наголосив Музиченко, прийом заявок почався з 19 квітня, і триватиме протягом 30 днів.

Якщо регіон буде віднесений у подальшому до "червоної" зони, буде встановлено додатковий строк у 30 днів для звернення щодо оформлення такої допомоги для його жителів і підприємців, які працюють там, додав заступник міністра.

Нагадаємо, раніше Зеленський підписав закон про підтримку підприємців і працівників у "червоних" зонах.

Сьогодні стартувало оформлення виплат ФОПам за карантин.

