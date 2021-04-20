УКР
1 434 9

Підприємці з колишніх "червоних" зон можуть претендувати на 8 тис. грн допомоги, - Мінсоцполітики

Фізичні особи-підприємці та наймані співробітники компаній із регіонів, які покинули "червоні" зони карантинних обмежень, можуть також отримати державну допомогу в розмірі 8 тис. грн.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це зявив заступник голови Мінсоцполітики Віталій Музиченко.

"Закон визначає, що з моменту набрання ним чинності (9 квітня. - ред.) і протягом 10 днів після, всі громадяни, які проживали і працювали в регіонах, які раніше були або є в карантинній червоній зоні, можуть звернутися протягом 30 календарних днів щодо оформлення відповідної допомоги", - зазначив заступник міністра.

Як наголосив Музиченко, прийом заявок почався з 19 квітня, і триватиме протягом 30 днів.

Якщо регіон буде віднесений у подальшому до "червоної" зони, буде встановлено додатковий строк у 30 днів для звернення щодо оформлення такої допомоги для його жителів і підприємців, які працюють там, додав заступник міністра.

Нагадаємо, раніше Зеленський підписав закон про підтримку підприємців і працівників у "червоних" зонах.

Сьогодні стартувало оформлення виплат ФОПам за карантин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За день на отримання "карантинної" допомоги подали заявки понад 116 тисяч осіб, - Федоров

карантин (18172) допомога (8757) підприємці (640) Міністерство соціальної політики (1289) Музиченко Віталій (13) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Типа гробовые для их накрывшегося бизнеса?
20.04.2021 18:08 Відповісти
За кожний місяць?
20.04.2021 18:08 Відповісти
ЄСВ платиш кожний місяць.
20.04.2021 18:10 Відповісти
20.04.2021 18:15 Відповісти
нє, дороги він покрав і в Оман відвіз.
20.04.2021 18:21 Відповісти
Красные зоны-так раньше назывались в совке зоны с ссученными ворами.
20.04.2021 18:32 Відповісти
Эти 8тыс, для большинства предпринимателей просто пустое место. Не смешно как то, убытки все равно кратны 10.
20.04.2021 18:45 Відповісти
Чомусь виключили з переліку КВЭД - 95 - ті . Це все , що обслуговує населення ремонтними роботами . Невже сфера обслуговування заслужила таку ганьбу , що можновладці дають фору всім торговцям отримати 8 тисяч гривень ?? . Просто капэць .
20.04.2021 19:04 Відповісти
 
 