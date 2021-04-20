УКР
Від початку доби найманці РФ тричі обстріляли позиції ЗСУ біля Водяного і Золотого-4, втрат немає, - пресцентр ОС

Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 3 обстріли з боку озброєних формувань Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Так, недалеко від селища Водяне, що в Донецькій області, противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а в передмісті селища Золоте-4 ворог здійснив обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Бойових втрат серед українських військовослужбовців немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Терористи обстріляли українські позиції біля населених пунктів Водяне і Золоте-4 із гранатометів, - Міноборони

Про всі порушення з боку збройних формувань російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ.

обстріл (30978) Донбас (22366) Водяне (138) операція Об’єднаних сил (6725) Золоте (206)
И в ответ тишина. Запрет отвечать на "провокации". Перемирие по зебильному.
показати весь коментар
20.04.2021 18:10 Відповісти
Так у Золотого-4 наших войск нет, их оттуда бубочка отвёл в прошлом году.
показати весь коментар
20.04.2021 18:21 Відповісти
вот их и обстреливают в том районе.. на новых отведенных (пристреленных) позициях...
показати весь коментар
20.04.2021 18:23 Відповісти
да я это знаю. У бубочки так свербило и хотелось развести войска, что перед разводом там бойницы стеклили, что бы ответку не давали.
показати весь коментар
20.04.2021 18:26 Відповісти
Всю зелену гидоту виставити на передку перед укріпленнями,щоб своїми бриткими тілами захищали воїнів.Ну що 3,14з бота,ви за це голосували,це ж ваш вибір.
показати весь коментар
20.04.2021 18:25 Відповісти
это не поможет
показати весь коментар
20.04.2021 18:27 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2021 19:04 Відповісти
 
 