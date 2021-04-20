Від початку доби найманці РФ тричі обстріляли позиції ЗСУ біля Водяного і Золотого-4, втрат немає, - пресцентр ОС
Від початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 3 обстріли з боку озброєних формувань Російської Федерації.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Так, недалеко від селища Водяне, що в Донецькій області, противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а в передмісті селища Золоте-4 ворог здійснив обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
Бойових втрат серед українських військовослужбовців немає.
Про всі порушення з боку збройних формувань російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ.
