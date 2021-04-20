У середу Апеляція ВАКС розгляне скаргу на запобіжний захід одному з адвокатів, затриманому під час одержання $100 тис. хабаря для суддів ОАСК

У середу, 21 квітня, Апеляційна палата ВАКС розгляне апеляційну скаргу на запобіжний захід, обраний одному з адвокатів, яких НАБУ викрило на отриманні 100 тис. доларів США з метою подальшої передачі суддям ОАСК для ухвалення "потрібного" рішення у справі.

в пресслужбі НАБУ.

Раніше ВАКС обрав для цього підозрюваного запобіжний захід у вигляді утримання під вартою із заставою в 35,185 млн грн. Зараз його утримують у слідчому ізоляторі.

Іншому підозрюваному у справі обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з заставою 2,951 млн грн, яку було внесено.

Крім того, в рамках справи суд наклав арешт на понад 3,7 млн ​​дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів, вилучених під час обшуку 6 квітня 2021.

НАБУ також опублікувало відео слідчих дій, вилучення коштів і інших цінних речей.

Нагадаємо, раніше слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $100 тис. за позитивний вердикт. Під час затримання Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.

7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.

