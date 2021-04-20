Хорватія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, - глава МЗС республіки

20 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із міністром закордонних та європейських справ Республіки Хорватія Горданом Грлічем Радманом.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі МЗС, Дмитро Кулеба детально поінформував хорватського колегу про розвиток подій в контексті загострення Росією безпекової ситуації поблизу кордону з Україною та на тимчасово окупованих українських територіях.

Міністри погодилися, що агресивні дії РФ створюють загрозу безпеці не лише України, але й усієї Європи.

Гордан Грліч Радман запевнив у непохитній підтримці Хорватією суверенітету та територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах. Він також високо оцінив виважену позицію нашої держави у ситуації, що склалася.

Очільники української та хорватської дипломатії обговорили кроки, що можуть бути вжиті як на двосторонньому рівні, так і в рамках ЄС задля стримування РФ від подальшої агресії.

Окремою темою розмови стала підготовка інавгураційного саміту Кримської платформи в Києві 23 серпня.

Гордан Грліч Радман прийняв запрошення Дмитра Кулеби відвідати Україну з візитом цьогоріч.