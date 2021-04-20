Хорватія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, - глава МЗС республіки
20 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із міністром закордонних та європейських справ Республіки Хорватія Горданом Грлічем Радманом.
Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі МЗС, Дмитро Кулеба детально поінформував хорватського колегу про розвиток подій в контексті загострення Росією безпекової ситуації поблизу кордону з Україною та на тимчасово окупованих українських територіях.
Міністри погодилися, що агресивні дії РФ створюють загрозу безпеці не лише України, але й усієї Європи.
Гордан Грліч Радман запевнив у непохитній підтримці Хорватією суверенітету та територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах. Він також високо оцінив виважену позицію нашої держави у ситуації, що склалася.
Очільники української та хорватської дипломатії обговорили кроки, що можуть бути вжиті як на двосторонньому рівні, так і в рамках ЄС задля стримування РФ від подальшої агресії.
Окремою темою розмови стала підготовка інавгураційного саміту Кримської платформи в Києві 23 серпня.
Гордан Грліч Радман прийняв запрошення Дмитра Кулеби відвідати Україну з візитом цьогоріч.
