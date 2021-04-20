Гірник загинув під завалами породи в шахті в Донецькій області, - прокуратура
На вугільному підприємстві в Покровську Донецької області 20 квітня загинув 45-річний гірник.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.
О 10:00 на вугільному підприємстві сталося висипання породи під час виконання робіт з кріплення нижнього з'єднання. Внаслідок чого під завалами опинився 45-річний гірник. Чоловік від травм помер на місці.
Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини.
Проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії для встановлення всіх обставин та свідків події. Досудове розслідування триває.
Жаль погибшего шахтера, сына родителей.мужа супруги, отца детей. деда внуков....