Гірник загинув під завалами породи в шахті в Донецькій області, - прокуратура

На вугільному підприємстві в Покровську Донецької області 20 квітня загинув 45-річний гірник.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.

О 10:00 на вугільному підприємстві сталося висипання породи під час виконання робіт з кріплення нижнього з'єднання. Внаслідок чого під завалами опинився 45-річний гірник. Чоловік від травм помер на місці.

Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини.

Проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії для встановлення всіх обставин та свідків події. Досудове розслідування триває.

