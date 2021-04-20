УКР
Гірник загинув під завалами породи в шахті в Донецькій області, - прокуратура

На вугільному підприємстві в Покровську Донецької області 20 квітня загинув 45-річний гірник.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.

О 10:00 на вугільному підприємстві сталося висипання породи під час виконання робіт з кріплення нижнього з'єднання. Внаслідок чого під завалами опинився 45-річний гірник. Чоловік від травм помер на місці.

Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини.

Проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії для встановлення всіх обставин та свідків події. Досудове розслідування триває.

Спуститься на глубину минимум 500 м , пройти или проехать 3-5 км и , отработать смену 6 часов, плюс время по пути к забою, не считая поездку к шахте, так это цветочки. Некоторые завидуют шахтерам, как писал поэт советских времен ; Робить хочеться, аж груди роспира! укр.
Жаль погибшего шахтера, сына родителей.мужа супруги, отца детей. деда внуков....
