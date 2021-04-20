Регулятор ЄС попередив про можливий зв'язок вакцини Johnson & Johnson з одиничними випадками тромбозу

УКР
884 8

Регулятор ЄС (EMA) виявив можливий зв’язок між вакциною від коронавірусу Johnson&Johnson та рідкісними випадками згортання крові у вакцинованих дорослих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

У EMA наголосили, що компанія повинна додати на етикетки свого препарату вказану інформацію, те ж вона вимагала і від виробників вакцини AstraZeneca.

Усі випадки тромбозу стосувалися дорослих віком до 60 років – переважно жінок. Тромби виникали протягом трьох тижнів після щеплення.

Найбільше кров’яних згустків утворювалося у головному мозку та черевній порожнині, що й в AstraZeneca. Експерти припускають, що тромбоз міг бути імунною відповіддю.

Читайте також: 22 квітня в Україну мають прибути 367 тис. доз COVID-вакцини AstraZeneca: їх використають за 2-3 дні, - Ляшко

При цьому у ЄС зазначили, що ефективність препарату переважає його можливі ризики.

Нагадуємо, вакцину Johnson & Johnson раніше використовували в США, але вирішили призупинити її застосування на час розслідування виникнення тромбів після щеплення цим препаратом. Ускладнення виникли у шести жінок. Одна з них померла, а ще одна перебуває у важкому стані в лікарні.

До перевірки ймовірного зв'язку між препаратом і тромбозами приступили центри з контролю і профілактики захворювань США, управління з контролю за продуктами і ліками США і Європейське агентство з лікарських препаратів.

Сортувати:
Щось мало сьогодні інформаційного терору про розгул чергової хвилі пандемії. Хто знає з чим це звязано? Яка там статистика смертності на сьогодні, бо я веду щоденний облік, а сьогодні боюся залишитися без звіту степанова, ляшка та клічка. І за це доведеться їх завтра жорстко морально покарати. Чи це звязано з пірухою тищенка, який показав всь фарс цього дійства. і впевнений що таких гулянок і в вище згаданих персонажів можна знайти і викласти не загал.
показати весь коментар
20.04.2021 19:11 Відповісти
Зєбіли пішли в опозицію до зєбілів.
показати весь коментар
20.04.2021 20:04 Відповісти
Найкращі продажі поки що у вакцини Roshen? Допомагають від схуднення. Є побочки з інсулін-дефіцитом.
показати весь коментар
20.04.2021 19:27 Відповісти
Зрозуміло - такий же "шмурдяк" як пфайзер і астразенека........
показати весь коментар
20.04.2021 19:56 Відповісти
Вакцина від J&J має такий саме склад, як і перша доза "супутника". Перевірте, не лінуйтесь.
показати весь коментар
20.04.2021 20:55 Відповісти
Не тільки супутника і не тільки першої його порції, астразенека теж побудована за тим самим принципом. Фактично вакцини від ковіду поділяються на 3 типи, за способом постачання генетичного матеріалу віруса в клітини для побудови імунного відгуку. (Це дуже спрощено). мРНК та аденовіруси з вбудованими геноматеріалами ковіду, деактивовані віруси ковіду. Що краще і що є шмурдяком не нам судити) І точно не проплаченим журнашлюхам!
показати весь коментар
20.04.2021 22:26 Відповісти
 
 