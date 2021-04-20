Регулятор ЄС попередив про можливий зв'язок вакцини Johnson & Johnson з одиничними випадками тромбозу

Регулятор ЄС (EMA) виявив можливий зв’язок між вакциною від коронавірусу Johnson&Johnson та рідкісними випадками згортання крові у вакцинованих дорослих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

У EMA наголосили, що компанія повинна додати на етикетки свого препарату вказану інформацію, те ж вона вимагала і від виробників вакцини AstraZeneca.

Усі випадки тромбозу стосувалися дорослих віком до 60 років – переважно жінок. Тромби виникали протягом трьох тижнів після щеплення.

Найбільше кров’яних згустків утворювалося у головному мозку та черевній порожнині, що й в AstraZeneca. Експерти припускають, що тромбоз міг бути імунною відповіддю.

Читайте також: 22 квітня в Україну мають прибути 367 тис. доз COVID-вакцини AstraZeneca: їх використають за 2-3 дні, - Ляшко

При цьому у ЄС зазначили, що ефективність препарату переважає його можливі ризики.

Нагадуємо, вакцину Johnson & Johnson раніше використовували в США, але вирішили призупинити її застосування на час розслідування виникнення тромбів після щеплення цим препаратом. Ускладнення виникли у шести жінок. Одна з них померла, а ще одна перебуває у важкому стані в лікарні.

До перевірки ймовірного зв'язку між препаратом і тромбозами приступили центри з контролю і профілактики захворювань США, управління з контролю за продуктами і ліками США і Європейське агентство з лікарських препаратів.



