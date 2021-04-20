Російський репер Моргенштерн скасовує концерти в Україні: "Мені правда страшно банально"

Репер із РФ Моргенштерн (Алішер Валєєв), який назвав жалобу за загиблими під час пожежі в одеському коледжі "###аною показухою", скасовує запланований на літо концертний тур містами України.

Про це Моргенштерн заявив під час прямого ефіру в Instagram, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Букви".

"В Україну, наскільки я знаю, зараз ми взагалі не поїдемо, бо там починаються якісь штуки у вас не дуже прикольні. І, мабуть, всі знову будуть переноситися концерти, тому що більше половини артистів уже все перенесли", - сказав він.

"Особливо після історії з Одесою, я думаю, ти пам'ятаєш. Мені правда страшно банально. Я не буду брехати, мені страшно їхати туди", - додав Моргенштерн.

Читайте також: Тисячі одеситів і туристів без масок прийшли на концерт до Дня міста. ВIДЕО

Російський репер оскандалився під час концерту в Одесі в грудні 2019 року. Тоді він назвав жалобу за загиблими під час пожежі в коледжі "###аною показухою". Після цього на сайті президента України з'явилася петиція із закликом заборонити Моргенштерну виступати в Україні, але вона не набрала необхідної кількості голосів.

Моргенштерн не виступав в окупованому Криму, але є прихильником президента РФ Путіна і глави Чечні Кадирова.