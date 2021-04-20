Російський репер Моргенштерн скасовує концерти в Україні: "Мені правда страшно банально"
Репер із РФ Моргенштерн (Алішер Валєєв), який назвав жалобу за загиблими під час пожежі в одеському коледжі "###аною показухою", скасовує запланований на літо концертний тур містами України.
Про це Моргенштерн заявив під час прямого ефіру в Instagram, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Букви".
"В Україну, наскільки я знаю, зараз ми взагалі не поїдемо, бо там починаються якісь штуки у вас не дуже прикольні. І, мабуть, всі знову будуть переноситися концерти, тому що більше половини артистів уже все перенесли", - сказав він.
"Особливо після історії з Одесою, я думаю, ти пам'ятаєш. Мені правда страшно банально. Я не буду брехати, мені страшно їхати туди", - додав Моргенштерн.
Російський репер оскандалився під час концерту в Одесі в грудні 2019 року. Тоді він назвав жалобу за загиблими під час пожежі в коледжі "###аною показухою". Після цього на сайті президента України з'явилася петиція із закликом заборонити Моргенштерну виступати в Україні, але вона не набрала необхідної кількості голосів.
Моргенштерн не виступав в окупованому Криму, але є прихильником президента РФ Путіна і глави Чечні Кадирова.
ну и как бы Украина и много не потеряет если сие "чудо искусства" забудет дорогу сюда......
Але є одне але. Вони чомусь і нас записують собі в брати. І тут, як виявляється, головним чинником таких заяв виступає не етнічність, тобто не якісь кровні чи генетичні зв'язки. Найголовніше це культурна площина, а саме російска мова. Усі хто послуговуються російською, хочуть вони того, чи ні, але саме вони і тянуть нас у ці ******* братні обійми. Ще раз. Всі хто спілкуються в Україні російською, створюють для таких моргенштернів сприятливе середовище і умови поширення у нас узкого міра.
Так і повинно бути: коцапи повинні не тільки лякатися, але і сцятися, і сратися від одного тільки найвеличнішого слова - "Україна".
Хай цей переляк стане вашою новою скрєпаю !!!
Ми ворогів всіх переб'єм,
В полон нікого не візьмем!
Московський хан, це шмат лайна,
Не бути тут йому "царем"...
На палю! під ребро! на гак!
Всіх підмосковських посіпак!
впрочем, ка-ка...кака-я разница? на паРаше таких рюзьге половина...
Понятно, что стильного хлопчика в черных рядюшках активно прокачивают. А для чего? вот теперь примерно понятно. Создай поп-идола и возглавь его, любимая игра чекистов, за сто лет они в ней поднаторели. Правда, чтоб поверили пришлось Моргенштерну "съесть деда", но похоже как раз дед съел Моргештерна, к несчастью его фанов. А кто, кстати, фанны М? Точно не трушные реперы, наверное девочки юные да всякие ЛБТГ сочувствующие.
М. же бесталанный хлопчик, имидж прикольный, но после Мерлин Менсона как то дешево смотрятся все эти сатанинские пассы в исполнении свеже-скроенного поп-идола. Трансвеста он, конечно, больше напоминает, чем репера, но сердцу не прикажешь девочки балдеют от М., и их можно понять! - рядюшки рваные на симпОтном развязанном парне - это оружие массового поражения)! А еще ж татушки, стерлки, фишки, пирсинг, цепки и т.д. Лепота)
А оно оказывается чекистская разработка, очередная искусственная дешевка на услужения Хремля.
Хто цього лошаріка взагалі сюди кликав?)))
вообще не ясно, какая гнида его сюда пригласила???