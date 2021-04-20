УКР
Російський репер Моргенштерн скасовує концерти в Україні: "Мені правда страшно банально"

Російський репер Моргенштерн скасовує концерти в Україні: "Мені правда страшно банально"

Репер із РФ Моргенштерн (Алішер Валєєв), який назвав жалобу за загиблими під час пожежі в одеському коледжі "###аною показухою", скасовує запланований на літо концертний тур містами України.

Про це Моргенштерн заявив під час прямого ефіру в Instagram, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Букви".

"В Україну, наскільки я знаю, зараз ми взагалі не поїдемо, бо там починаються якісь штуки у вас не дуже прикольні. І, мабуть, всі знову будуть переноситися концерти, тому що більше половини артистів уже все перенесли", - сказав він.

"Особливо після історії з Одесою, я думаю, ти пам'ятаєш. Мені правда страшно банально. Я не буду брехати, мені страшно їхати туди", - додав Моргенштерн.

Читайте також: Тисячі одеситів і туристів без масок прийшли на концерт до Дня міста. ВIДЕО

Російський репер оскандалився під час концерту в Одесі в грудні 2019 року. Тоді він назвав жалобу за загиблими під час пожежі в коледжі "###аною показухою". Після цього на сайті президента України з'явилася петиція із закликом заборонити Моргенштерну виступати в Україні, але вона не набрала необхідної кількості голосів.

Моргенштерн не виступав в окупованому Криму, але є прихильником президента РФ Путіна і глави Чечні Кадирова.

концерт (237) росія (67900) репер (45) шоу-бізнес (114)
І як тепер жити без цього лайна?
20.04.2021 19:31
Сцикун-сатаніст.
20.04.2021 19:30
А кто этого п#дара вообще пригласил в страну? Он что, кому-то интересен???
20.04.2021 19:32
бежать забитьсяя в норку, заползти, что бы не заметили это рабская сущность расеян.......

ну и как бы Украина и много не потеряет если сие "чудо искусства" забудет дорогу сюда......
20.04.2021 20:05
Уберегли от растления маленьких украинцев.
20.04.2021 20:06
Чого ти боїшся! Юлька ж не у владі!
20.04.2021 20:07
И это даже лучше,что жулька не во власти,чем неприезд этого кацапского чучела.
20.04.2021 20:15
Та отож. Була б Юлька у владі, то тобі прийшлось би заробляти гроши приносячи користь людям, а не шкоду. А це набагато меньше, ніж ти маєш зараз
20.04.2021 20:18
Было бы с кем этой обезьяне вместе с ваной по дурноватому вунисон хихикать от любви перед кремлевским хазяином карликом. Ты традиционно не силен, ванятко ,ни в логике ни в аналитике.Поэтому твои выводы по поводу моей полезности спишу на проф.деформацию-природное слабоумие+ добитие остатков серого вещества в твоей черепушке агитками от воровки.
20.04.2021 20:29
Скажите этому горному Мессершмитту,что прежде чем наносить татуировку на лицо,хорошо бы забить хотя бы рукава. Сразу видно уровень -лох понтовщик!
20.04.2021 20:10
Татуировки хутина на лбу ему только не хватает. В полный вялый рост
20.04.2021 20:47
Конченое упоротое тупое чмо. Жаль что наша молодежь слушает и подражает этому ничтожеству. Ради ознакомления с "творчеством" этого фекалоида почитал пару его высеров....ЭТО УБОЖЕСТВО, деградация, слабоумие и примитивизм вперемешку с животными инстинктами. Если вздумает приехать гоните эту кацапофекалию по дальше, пусть в своих **.нях воняет.
20.04.2021 20:17
ета вонь русскім духом завьёцца!
20.04.2021 20:20
Анально!
20.04.2021 20:20
І правильно, що страшно. Кацап має нас боятися
20.04.2021 20:21
Врот бы ты ****** чёрт, и эта ***** будет воевать вместе с харламовым😁😁
20.04.2021 20:22
Если он приверженец Путина и Кадырова то путь в Украину, конечно, закрыт . Своих таких же дурачков здесь полно. Зачем еще и российский хлам тянуть. Вот это была хорошая новость. Поздравляю украинцев с еще одной победой на музыкальной почве.
20.04.2021 20:25
такое говно долно выступать исключительно в кацапстане
20.04.2021 20:31
Інколи навіть ідіоти правильні рішення приймають.
20.04.2021 20:31
Власть зеленского опровергает это. Если даже подкидывать монетку,то рамдомно-хороших решений должно быть больше,чем у этих полных бездарей-даже гавно у них в руках ржавеет.
20.04.2021 20:38
хорошо бы его разорвать собаками, пусьь в расее пердит
20.04.2021 20:34
Краще йому вп*здити https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD_(%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F) ось оцим по макітрі - буде перформанс чорного гумору
20.04.2021 20:47
21.04.2021 15:13
АтБрос ттт
20.04.2021 20:35
пусть вся кацапская нечисть сидит в своей помойной яме расее.
20.04.2021 20:36
Это дерьмо с голосом как из задницы, кто то еще слушает.
20.04.2021 20:41
О, я хоч побачив, шо воно таке той Моргенштерн. І виявляється, що це якийсь азіат, шось по типу Цоя. Я впевнений, шо він і багато таких як він, вважають себе не тільки росіянами, а ще й рускіми. І це їхнє право. Це нормально. Нехай роблять там шо хочуть.
Але є одне але. Вони чомусь і нас записують собі в брати. І тут, як виявляється, головним чинником таких заяв виступає не етнічність, тобто не якісь кровні чи генетичні зв'язки. Найголовніше це культурна площина, а саме російска мова. Усі хто послуговуються російською, хочуть вони того, чи ні, але саме вони і тянуть нас у ці ******* братні обійми. Ще раз. Всі хто спілкуються в Україні російською, створюють для таких моргенштернів сприятливе середовище і умови поширення у нас узкого міра.
20.04.2021 20:41
От Цоя навіщо було порівнювати з цим лайном?
20.04.2021 21:13
Алекс, а вот с В.Цоем, вы явно погорячились. Нехер путать реперское дерьмо с норм. музыкой и текстовкой.
20.04.2021 21:24
Російський репер Моргенштерн скасовує концерти в Україні: "Мені правда страшно банально" - Цензор.НЕТ 775
20.04.2021 20:47
это и есть новость про то, как в страну Европы - Украину не поедет кусок путинского лайна из азиатской орды-московии ... Украина это Европа и тут нет больше места путинской гнили, даже если эта гниль маскируется под "певца ртом"
20.04.2021 20:59
Вот иправильно...не..уй шастать!
20.04.2021 20:48
Лопатою по гризлу тому,хто запросив цю почвару в Україну.
20.04.2021 21:01
А це хіба не природньо ???
Так і повинно бути: коцапи повинні не тільки лякатися, але і сцятися, і сратися від одного тільки найвеличнішого слова - "Україна".
Хай цей переляк стане вашою новою скрєпаю !!!
20.04.2021 21:25
Могенштерн- это палица сь шипами. Иногда цеп с шипами... А эта чурка, козойб, никакого отноршения к этому оружию не имеет! Тока у путлера готов отсосать!
20.04.2021 21:29
Російський репер Моргенштерн скасовує концерти в Україні: "Мені правда страшно банально" - Цензор.НЕТ 3193
20.04.2021 21:59
РэППер. Сильно.
20.04.2021 21:30
говори нормальньім изьіком....сцьікотно
20.04.2021 21:32
цю за-путинську хвойду на палю!

Ми ворогів всіх переб'єм,

В полон нікого не візьмем!

Московський хан, це шмат лайна,

Не бути тут йому "царем"...

На палю! під ребро! на гак!

Всіх підмосковських посіпак!
20.04.2021 22:01 Відповісти
Сльози мішают мне гаваріть.
20.04.2021 21:37 Відповісти
Я думал, а чего всех этих мсклей тянет в Украину? А потом спросил себя, а чего тебя тянет в Европу? Потому, что вырваться из нашей мусорной кучи с убитой инфраструктурой и экологией все-таки иногда хочется. И касабам тоже хочется иногда вырваться с их помойки. А мы для них и есть Европа, куда их тянет.
20.04.2021 21:39 Відповісти
оно тоже рюзьге?
впрочем, ка-ка...кака-я разница? на паРаше таких рюзьге половина...
20.04.2021 21:40 Відповісти
Шо это за плесень з размалёваной рожей?
20.04.2021 21:54 Відповісти
Поздравляю Украину с этим прекрасным достижением. Даже гордо стало за нашу страну! Кусок Овна сюда больше не приедет)
20.04.2021 21:55 Відповісти
Нам тоже страшно. Не едь.
20.04.2021 21:56 Відповісти
20.04.2021 22:40 Відповісти
Ще не доставало в Україні цього"ВОНО"...Той,хто це опудало запрошував,краще хай їде до мокшандії і там слухає це одоробло...Таке там в ціні..А тут і свого л@yna досить,яке шастає на заробітки до орди...
20.04.2021 21:57 Відповісти
"Я не горжусь, что я русский, я покоряюсь этому положению. И когда я думаю о красоте нашего языка, когда я думаю о красоте нашей истории до проклятых монголов и до проклятой москвы, ещё более позорной, чем самые монголы, мне хочется броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали...Позор нам! И это мы ещё хотим повернуться спиной к Европе! Это мы провозглашаем НОВЫЕ НАЧАЛА и смеем говорить о ГНИЛОМ ЗАПАДЕ!» (А.К.Толстой. Собрание сочинений, т. 4, - м.: Художественная литература, 1964, с.281)
20.04.2021 21:57 Відповісти
После песенки " Как я съел деда" в Кацапстане на Моргенштерна начались гонения. В либеральных российских СМИ неоднократно муссировалась фигура М., с сочувствием и даже с намеком, что еп-тать чувачок "не лыком шит" может повести за собой в бой молодь. Молодежь якобы не идет за политическими фигурами в "минуты роковые", зато массово устремляются за поп-идолами. Попутно М .выбрали Человеком Года в конкурсе популярного издания GO. Об этом многозначительно трубили а плеяды экспердов.

Понятно, что стильного хлопчика в черных рядюшках активно прокачивают. А для чего? вот теперь примерно понятно. Создай поп-идола и возглавь его, любимая игра чекистов, за сто лет они в ней поднаторели. Правда, чтоб поверили пришлось Моргенштерну "съесть деда", но похоже как раз дед съел Моргештерна, к несчастью его фанов. А кто, кстати, фанны М? Точно не трушные реперы, наверное девочки юные да всякие ЛБТГ сочувствующие.

М. же бесталанный хлопчик, имидж прикольный, но после Мерлин Менсона как то дешево смотрятся все эти сатанинские пассы в исполнении свеже-скроенного поп-идола. Трансвеста он, конечно, больше напоминает, чем репера, но сердцу не прикажешь девочки балдеют от М., и их можно понять! - рядюшки рваные на симпОтном развязанном парне - это оружие массового поражения)! А еще ж татушки, стерлки, фишки, пирсинг, цепки и т.д. Лепота)
А оно оказывается чекистская разработка, очередная искусственная дешевка на услужения Хремля.
20.04.2021 22:26 Відповісти
Скажите а его ###аным пид###ром обозвать можно?
20.04.2021 22:39 Відповісти
Не можно, але що поробиш, правда є правда.
20.04.2021 22:48 Відповісти
Не те що можна, але треба!
20.04.2021 23:56 Відповісти
Реп народився в кримінальних гетто, хіба справжні нігери чогось боялись?
Хто цього лошаріка взагалі сюди кликав?)))
20.04.2021 22:58 Відповісти
Різниця між справжнім і "русскім" репом така ж як і між французьким шансоном і зековським мурликанням.
20.04.2021 22:59 Відповісти
какое горе. я вообще не пойму как его кто то может слушать
20.04.2021 23:00 Відповісти
Воздух чище будет...
20.04.2021 23:03 Відповісти
я думал у оно, очко железное) ан нет.
20.04.2021 23:05 Відповісти
цэ прiсто прiзднiк
20.04.2021 23:32 Відповісти
А Виктору-Павлику не страшно. И у кого больше яйца и кто из них Моргенштерн (Хорошая фамилия, тоже из этих, наверное).
20.04.2021 23:57 Відповісти
Якщо хтось має мене катувати то мусить заставити слухати російську попсу, рЭп, шансон, але як включать "Окрасілся месяц багрянцем" у виконанні Русланової буду сміятись згадуючи прибайкальське життя.https://youtu.be/EAX_wNRXmvw
21.04.2021 00:06 Відповісти
Жаль конечно,,,, ахахахаха
21.04.2021 00:36 Відповісти
да и хрен с ним, с этим собачим хвостом! боится? и правильно делает!
вообще не ясно, какая гнида его сюда пригласила???
21.04.2021 01:16 Відповісти
ЯВНО ПОТАПА БОИТСЯ !)
21.04.2021 05:39 Відповісти
На что ты похож?!!!! кому тут нужен?!!!
21.04.2021 07:19 Відповісти
Это мудрое и дальновидное решение. А то тут из Утренней Звезды (Morgen Stern) быстро превратят в Ночной Горшок (Nachttopf) или в Утку под Кроватью (Ente unter dem Bett).
21.04.2021 07:45 Відповісти
...... обісцять на морозі ублюдка.
21.04.2021 08:33 Відповісти
Что это за чучело?!)
21.04.2021 12:20 Відповісти
Слава Богу цього виродка моргерштерна в Україні не буде
21.04.2021 12:58 Відповісти
Это хорошая новость - зашквареный петух недонигер нам тут не нужен...
21.04.2021 13:06 Відповісти
Вот в отошении этого Гутен- Моргена .или как у этой вонючки погоняло полностью согласен с моими украинскими оппонентами --гоните ЭТО нахрен . не засоряйте мозги молодняку хоть...украинским хоть российским . хоть молдавским --гоните его в США . пусть там негров и гомесов разлагает .
21.04.2021 14:04 Відповісти
Это просто замечательно, что это больное чмо сюда не приедет
21.04.2021 14:13 Відповісти
Быдло-рэпер для рагулья, жлобья и ваты.
21.04.2021 14:13 Відповісти
Кто эти недоразвитые, ктороые слушают этого петуха.
21.04.2021 14:17 Відповісти
и ни какой не моргэн и тем более не штерн а такое же сцыкло как и наше.......... артист блть....
21.04.2021 14:42 Відповісти
шо за мастюхи у этого рипуна
21.04.2021 15:05 Відповісти
Вот такая реакция на Украину должна быть у каждого кацапа. От одного лишь слова "Украина" каждый кацап должен обсераться от страха.
22.04.2021 17:04 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 