Уряд планує здешевити квитки на внутрішні авіаперевезення за рахунок звільнення від ПДВ, - Шмигаль

Введення нульової ставки ПДВ на внутрішні авіаційні перевезення сприятиме здешевленню квитків і пожвавленню туризму в Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час наради з міністрами фінансів, розвитку економіки та інфраструктури, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Звільнення від оподаткування призведе до зменшення витрат і здешевлення авіаквитків на внутрішні рейси. Українці зі свого боку отримають ширший доступ до швидких і безпечних подорожей всередині країни. Ці законодавчі зміни необхідно внести як можна швидше, щоб уже цього літа збільшити туристичний потік", - зазначив Шмигаль.

За підсумками наради прем'єр-міністр дав доручення міністерствам провести всю необхідну підготовчу роботу та оперативно розробити відповідні зміни в закон.

