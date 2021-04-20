УКР
Уряд планує здешевити квитки на внутрішні авіаперевезення за рахунок звільнення від ПДВ, - Шмигаль

Введення нульової ставки ПДВ на внутрішні авіаційні перевезення сприятиме здешевленню квитків і пожвавленню туризму в Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час наради з міністрами фінансів, розвитку економіки та інфраструктури, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Звільнення від оподаткування призведе до зменшення витрат і здешевлення авіаквитків на внутрішні рейси. Українці зі свого боку отримають ширший доступ до швидких і безпечних подорожей всередині країни. Ці законодавчі зміни необхідно внести як можна швидше, щоб уже цього літа збільшити туристичний потік", - зазначив Шмигаль.

За підсумками наради прем'єр-міністр дав доручення міністерствам провести всю необхідну підготовчу роботу та оперативно розробити відповідні зміни в закон.

+4
Ну теперяча избиратели ЗЕ будут летать только самолётами, а не добираться в маршрутках-скотовозах из райцентра в облостную столицу.
20.04.2021 19:35 Відповісти
+3
Зато Беня как заживет со своими МАУ и WindRoze. Вот кому лафа привалила в очередной раз.
20.04.2021 19:41 Відповісти
+3
Видовище лялькового балагана триває !!! Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація !!!)))
20.04.2021 19:49 Відповісти
20.04.2021 19:35 Відповісти
20.04.2021 19:41 Відповісти
Потрібно давати державну субсидію кожному українцю на користування авіатранспортом. Кожен українець має мати певну кількість безкоштовних авіаквитків на внутрішні авіарейси і використовувати їх протягом року з повною або частковою оплатою державою їх вартості. Відміняти ПДВ тільки для авіаперевізників це порушення рівності всіх суб'єктів економічної діяльності перед законом, порушення Конституції України!
20.04.2021 19:48 Відповісти
Давай ты мне мою машину отремонтируешь или хотя-бы деньжат подкинешь на это. Как раз пора делать ТО. Номер карты куда прислать? Мне тысяч 25 хватит.
20.04.2021 20:08 Відповісти
Державні субсидії на авіаквитки на внутрішні авіарейси допоможуть збільшити пасажирський трафік і тим самим зменшать ціни на квитки всім іншим пасажирам, які сьогодні викладають тисячі гривень на літак до Києва і назад. Саме це і є правильною державною політикою, а не звільнення від ПДВ галузі яка сьогодні обслуговує багатих і має з чого сплачувати податки!
20.04.2021 20:33 Відповісти
Еще раз. Мне деньжат на масло, ТО и новую резину не хватает. Как раз пора делать очередное ТО. Номер карты куда прислать? Мне немного, тысяч 25 хватит. Ну и?
20.04.2021 20:39 Відповісти
цену можно оставить старую, а НДС платить не надо. 20% навара на пустом месте, шикарно!
20.04.2021 21:44 Відповісти
20.04.2021 19:49 Відповісти
Хочу купувати хліб без НДС.
20.04.2021 19:51 Відповісти
*ПДВ.
20.04.2021 19:52 Відповісти
ги..ги...усе для бени
20.04.2021 19:56 Відповісти
Правительство планирует удешевить билеты на внутренние авиаперевозки за счет освобождения от НДС, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3085
20.04.2021 20:03 Відповісти
И об этом...https://hromadske.ua/posts/u-yevrokomisiyi-porivnyali-vartist-***************-dlya-naselennya-********-ta-inshih-******-yevropi У Єврокомісії порівняли вартість електроенергії для населення України та інших країн Європи , Лучше бы зарплату и пенсии прировняли, а так ШИЗА получается
20.04.2021 20:34 Відповісти
Отмена нелепого пдв оживит любой бизнес,это не налог,это просто не имеющее никаких логических обоснований воровство из кармана потребителей.
20.04.2021 20:40 Відповісти
МАУ, тьфу, НДС надо отменять.
20.04.2021 20:45 Відповісти
 
 