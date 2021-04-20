УКР
У Молдові не видавали паспорт агенту ГРУ, підозрюваному в організації вибухів у Чехії, - Агентство держпослуг РМ

У Молдові не видавали паспорт агенту ГРУ, підозрюваному в організації вибухів у Чехії, - Агентство держпослуг РМ

В Державному реєстрі населення Республіки Молдова не зареєстровано паспорт на ім'я Миколи Попа, про який повідомляли компетентні органи Чехії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Агентства держпослуг республіки.

"У контексті опублікованої інформації про паспорт громадянина Республіки Молдова, виданому на ім'я Миколи Попа, який народився 18.07.1979 р, Агентство державних послуг повідомляє:

Особа з зазначеними ідентифікаційними даними не зареєстрована в Державному реєстрі населення Республіки Молдова.

Читайте також: Прага готова вислати всіх російських дипломатів

Паспорт громадянина Республіки Молдова з номером A3194368 виданий на ім'я іншої особи (більш детальна інформація є розголошенням персональних даних, обробка яких здійснюється за згодою суб'єкта персональних даних (Закон № 133/2011 р. про захист персональних даних))", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Чехія закликає країни ЄС і НАТО вислати офіцерів російських спецслужб, - віцепрем'єр ЧР Гамачек

Нагадаємо, 17 квітня глава МЗС Чехії Ян Гамачек ухвалив рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Загалом у списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії і причетні до вибухів у Врбетіце.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росію відсторонять від участі в тендері на будівництво блоку АЕС у Чехії найближчими днями, - глава Мінпромторгу республіки

За даними правоохоронців, розшукувані використовували як мінімум два посвідчення особи - російські паспорти на імена Олександра Петрова (13.07.1979 р.н.) та Руслана Бошірова (12.04.1978 р.н.), а потім - паспорти громадянин Молдови на ім'я Миколи Попа (18.07.1979 р.н.) та Таджикистану - Руслана Табарова (23.10.1975 р.н.)

У 2014 році вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. В результаті загинули двоє людей.

За версією слідства, російські агенти планували організувати вибух не в Чехії, а після доставки боєприпасів до Болгарії.

Раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що рішення Праги вислати 18 дипломатів серйозно зашкодить двостороннім відносинам з РФ і анонсував заходи у відповідь. Пізніше МЗС РФ заявив, що Росія висилає 20 чеських дипломатів.

Молдова (2130) паспорт (1166) Чехія (1713) Мішкін Олександр (30)
Та на Лубянці ,пашпорт будь-якої країни, змастирят !!!)))
ага.. Додона спросите..
ще й посвідчення водія , війсковий білет і тд )
