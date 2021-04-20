Не менше шести агентів ГРУ РФ брали участь у підготовці вибухів у Чехії в 2014 році, - Bellingcat

У підготовці вибухів на складах в Чехії брали участь як мінімум шість агентів ГРУ РФ з підрозділу 29155, члени якого здійснюють акти насильства за межами Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться в новому розслідуванні дослідницької групи Bellingcat і чеського видання Respekt.

За даними розслідування, операція проходила під особистим наглядом командира загону генерал-полковника Андрія В. Авер'янова, який на момент його засекречування відправився в Центральну Європу і повернувся в Москву всього через кілька годин після вибуху в Врбетіцах.

В даний час відомо тільки дві події, в яких Авер'янов таким чином брав участь за межами Росії, що, з огляду на його високе положення в ГРУ, передбачає, що вони, ймовірно, були важливі для російського уряду. Врбетіце - однf з них. Як показує аналіз його спілкування, Авер'янов має прямі зв'язки з керівництвом ГРУ і керівною адміністрацією.

Операція у Врбетіце, ймовірно, повинна була відбутися трохи раніше, але з незрозумілих причин її відклали приблизно на тиждень. Наявна інформація показує, що деякі члени групи 29155 прибули до Чехії протягом через сусідні країни, а також з підготовчої місії зі Швейцарії.

Читайте також: У Молдові не видавали паспорт агенту ГРУ, підозрюваному в організації вибухів у Чехії, - Агентство держпослуг РМ

Перші два члени підрозділу прибули окремо на початку 2014 року. Спочатку Сергій Федотов прибув до Праги 26 січня 2014 року, і раніше Bellingcat, The Insider і Respekt впізнали його під справжнім ім'ям як Денис В'ячеславович Сергєєв. Він є третім нападником на подвійного агента Сергія Скрипаля в Солсбері у 2018 році.

Сергєєв повернувся з Праги до Москви через тиждень, 2 лютого 2014 року. Через два тижні в Прагу прибув інший член загону 29155 Єгор Гордієнко (він подорожував під прикриттям як Георгій Горшков), який пробув там тиждень і покинув країну 24 лютого 2014 року. Саме Сергєєв і Гордієнко приїхали в Болгарію роком пізніше - в той час, коли у Еміліана Гебрева, відомого болгарського торговця зброєю, з'явилися симптоми, що нагадують отруєння. Пізніше з'ясувалося, що ГРУ намагалося його отруїти.

Сергєєв і Гордієнко подорожують разом не вперше. У вересні 2014 року обидва агенти вилетіли з Москви в Женеву, зареєструвалися в готелі Nash Airport Hotel і наступного ранку орендували BMW 116i в Sixt Car Rental. Вони повернули її через п'ять днів з 545 кілометрами пробігу. У минулому телефон Сергєєва знаходився в гірському районі Шамоні, де, як повідомляють французькі ЗМІ, західні спецслужби виявили базу матеріально-технічного постачання підрозділу 29155.

Під час операції "Врбетіце" командир загону Авер'янов використовував фіктивний паспорт, виданий на ім'я Андрія Оверьянова. До Європи він прилетів рейсом російської компанії "Аерофлот", приземлившись у Відні 13 жовтня 2014 року. Двома днями раніше в Австрію прибув ще один співробітник підрозділу - Ніколай Єжов. Він також подорожував під вигаданим ім'ям - і одночасно з Єжовим агенти Анатолій Чепіга і Олександр Мішкін прилетіли з Росії в Європу і приземлилися в Празі. В цей же час ще двоє із загону 29155 перебралися в Європу під справжніми іменами Олексій Капінос і Євген Калінін.

Читайте також: Чехія закликає країни ЄС і НАТО вислати офіцерів російських спецслужб, - віцепрем'єр ЧР Гамачек

Під час прикордонного контролю в аеропорту Праги Чепіга і Мішкін показали свої фіктивні паспорти на ім'я Олександра Петрова і Руслана Боширова, а їх легендою був продаж спортивного харчування. Про ту ж професії вони заявили на каналі Russia Today чотири роки по тому, коли британці розкрили їх особистості після нападу на Скрипаля та пояснювали, що їздили в Солсбері не вбивати, а помилуватися місцевим собором.

Дані на квитках показують, що Чепіга і Мішкін мали відкриту дату зворотного рейсу з Чехії. Під час свого недовгого перебування в Празі Чепіга опублікував фотографію з центру Праги в соціальній мережі. У той час, коли вони з Мішкіним переїхали до Моравії ближче до складу Врбетіце і жили в готелі Corrado в Остраві, Єжов, член загону 29155, орендував машину в Австрії.

Гіпотеза полягає в тому, що Єжов забрав Авер'янова на орендованій машині в Відні, і вони обидва поїхали до Острави, де зустрілися з Чепігою і Мішкіним, щоб допомогти їм підготуватися до операції. У Авер'янова в цей час був вимкнений мобільний телефон, він включився в другій половині дня 16 жовтня, тобто після вибуху в Врбетіцах.

У момент вибуху Чепіга і Мішкін відправлялися до Відня рейсом "Аерофлоту" в Москву. Літак вилетів о 10:05 ранку. У той же день до Відня повернулися також Авер'янов і Єжов.

Нагадаємо, 17 квітня глава МЗС Чехії Ян Гамачек ухвалив рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Загалом у списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії і причетні до вибухів у Врбетіце.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росію відсторонять від участі в тендері на будівництво блоку АЕС у Чехії найближчими днями, - глава Мінпромторгу республіки

За даними правоохоронців, розшукувані використовували як мінімум два посвідчення особи - російські паспорти на імена Олександра Петрова (13.07.1979 р.н.) та Руслана Бошірова (12.04.1978 р.н.), а потім - паспорти громадянин Молдови на ім'я Миколи Попа (18.07.1979 р.н.) та Таджикистану - Руслана Табарова (23.10.1975 р.н.)

У 2014 році вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. В результаті загинули двоє людей.

За версією слідства, російські агенти планували організувати вибух не в Чехії, а після доставки боєприпасів до Болгарії.

Раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що рішення Праги вислати 18 дипломатів серйозно зашкодить двостороннім відносинам з РФ і анонсував заходи у відповідь. Пізніше МЗС РФ заявив, що Росія висилає 20 чеських дипломатів.